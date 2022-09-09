Десять человек в однушке: Как и на что живет многодетная семья "вундеркиндов" Тепляковы, где мама уже 10 лет в декрете, а папа - воспитатель детсада

Сейчас у Евгения и Наталии семеро детей. А скоро на свет появится восьмой ребенок.
Фото: НТВ
У Евгения и Наталии сейчас семеро детей-погодков в возрасте от года до 10 лет. Четверо мальчишек - Хеймдалль, Фейлунг, Айлунг и Тесей. И три девчонки - Алиса (та самая девочка, которая в 9 лет поступила в МГУ), Лейя и Терра. А еще два кота. Мы попытались представить житье-бытье семьи после рождения восьмого ребенка.
Дети Тепляковых не ходят ни в садик, ни в школу. Садик у них свой - семейный, называется СДС «Журавушка». Школа тоже на дому - папа с мамой там педагоги-предметники. Вот и представьте: девять человек все время толкутся дома. Это ж какой дом нужен!
Тепляковы не раз рассказывали в интервью про свою 30-метровую однушку в Котловке на юго-западе Москвы. И фотку показывали, на которой малыши играют на полу пустой комнатки. Снимок смутил: куда ж они вещи складывают? Спят на чем? Может, вынесли все лишнее ради снимка?
Единственная недвижимость семьи - 30-метровая однушка в Котловке. Фото: Личный архив
По другой версии, эта однушка - для прописки, а семейство снимает квартиру побольше - то ли в 16-этажке в соседнем районе Зюзино (слух из интернета), то ли арендуют жилье площадью 140 кв. метров возле МКАД за 90 - 100 тысяч рублей в месяц (папа как-то хвастался).
А нормы есть? Есть. На 1 человека положено минимум 18 квадратов. Девятерым Тепляковым нужно 162, десятерым - 180. Так что даже 140-метровые апартаменты до соцнормы не дотягивают.
Просто за рождение множества детишек квартиры не дают. Хотя весной в Совфеде такую идею выдвигали: выдавать ключи многодетным без проволочек. Но пока нужно стоять в очереди. В Москве для этого требуют 10 лет постоянной регистрации и мужа, и жены, а еще статус малообеспеченных. Наталия родом из Чебоксар, Евгений - из Белоруссии, в Москву приехали учиться, потом остались. У Наталии «прописочный стаж» давно тикает: та однушка в Котловке, проскользнуло в интервью, - ее, куплена до замужества. После свадьбы (2012-й) женщина прописала у себя Евгения, так как своего жилья в столице у него не было.
У обоих теперь есть нужные 10 лет, и можно становиться в очередь. Да только есть ли смысл? По словам лидера общественного движения «Очередники Москвы» Луизы Мартьяновой, срок ожидания квартиры в столице - около тридцати лет. Но есть другой вариант - получить денежные средства на покупку жилья. Это только для москвичей, и постановление о субсидии мэр подписал в 2018 году. Какую сумму могут дать Тепляковым? Город считает, отталкиваясь от соцнормы (18 квадратов) и нормативной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в Москве. В июньском приказе Минстроя указано 161 208 рублей. На семью из десяти человек получается 29 миллионов с хвостиком. На квартиру на Тверской, конечно, не хватит, но можно подыскать варианты в Подмосковье или любом городе РФ. Тем более что семья может использовать для покупки материнский капитал и имеющуюся недвижимость.
Третий вариант - дождаться реновации. Тепляковы упоминали, что их дом стоит в плане на 2028 год, и через шесть лет им предложат новое жилье положенной квадратуры. Есть еще льготная ипотека, но Евгений кредитов не признает.
На сайте Объединения многодетных семей Москвы есть калькулятор, на котором можно прикинуть сумму выплат - федеральных и муниципальных. Семья такого состава, как скоро будет у Тепляковых (двое взрослых и 8 малышей от 0 до 10 лет), может рассчитывать на 88 тысяч ежемесячно и 1,1 млн в год. Сюда входят доплаты на школьную форму, детские товары, телефон, ЖКХ, молочную кухню, за подорожание продуктов питания и пр. Капает копеечка и за питание в СДС: 100 - 150 рублей на ребенка в зависимости от возраста. В семейный садик можно оформлять дошколят в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (даже если те уже с аттестатами - шутка).
На питание семьи Евгений тратит 20 тысяч рублей в месяц. Фото: Личный архив
Еще больше получают семьи, где десять и больше детей: около полутора миллионов в год, а в месяц около 120 тысяч рублей. Плюс ежегодные разовые выплаты к Международному дню семьи (23 тысячи) и Дню знаний (35 тысяч).
О личных доходах Тепляковых известно, что Евгений официально трудоустроен воспитателем в их СДС с зарплатой в 70 тысяч. Наталия уже десять лет в декретном отпуске и все это время числится сотрудником банка. Есть ли другие источники дохода? Думаем, что есть, и неплохие.
Алиса год проучилась в МГУ на платном, а это почти 400 тысяч. Сейчас рассматривают обучение в частном вузе уже для двоих детей - Алисы и Хеймдалля (ему 8). Рассказывая в семейном блоге свою версию конфликта с университетом «Синергия», Евгений сообщил, что в октябре - декабре 2021 года они заплатили за учебу Алисы около миллиона рублей по условиям договора. Той осенью как раз бушевали скандалы с психфаком, и родители, видимо, искали запасной аэродром для дочери. Однако Алису в «Синергию» не взяли, деньги вернули. История на том не закончилась: сейчас Тепляковы судятся с «нечестным» университетом и параллельно подали туда же документы на поступление Алисы и Хемика.
За высшее образование Алисы Тепляковы в прошлом году заплатили около 1,5 млн рублей.
Фото: НТВ
Итого: на учебу Алисы осенью прошлого года Тепляковы выложили миллион-полтора. Может, супруги, имеющие по два высших, успевают подрабатывать. Может, необычную семью кто-то спонсирует. Может, были сбережения. Однако пару недель назад Тепляковы опубликовали пост с реквизитами для перевода денег. Инфоповод - Наталия беременна. Ждут помощи от тех, кому небезразлична судьба детей. Евгений пообещал оправдать доверие, не тратить переводы на свинину (читай - на себя), а если соберется достаточно денег, то купить квартиру побольше.
«Какой может быть режим дня, когда в доме столько малышей и у двоих режутся зубки? Никак у нас ничего не организовано», - рассказывали Тепляковы.
Сложилась такая картинка. Занимаются с детворой оба родителя, разделившись по комнатам. Наталия специализируется на «началке» - чтение, письмо, счет. Математика тоже на ней. Евгений «ведет» остальные предметы плюс «простраивание индивидуальных траекторий», аттестации детей в школе (положены на семейном обучении), экзамены, поступление в вуз, сдача норм ГТО (за значки абитуриентам начисляют дополнительные баллы, а у Алисы и Хемика по ЕГЭ баллы невысокие). В среднем дети учатся 3 - 4 часа в день, из которых час-два - самостоятельное чтение учебной и научно-популярной литературы. Кто все сделал, может побеситься, поиграть на планшете. Каким-то непостижимым образом в такой обстановке Алиса уже закрыла программу трех курсов психфака МГУ, как говорит папа, который задумал закончить с дочкой психфак за два года вместо шести.
Позанимавшись с родителями, дети могут посмотреть мультики. Фото: Личный архив
Жесткого разделения обязанностей по дому у супругов нет. На молочную кухню ходит Евгений. Магазины и вовсе его стихия. «Прокормить такую семью не так просто физически, материально это недорого, если уметь закупать продукты. Я умею и очень этим горжусь», - говорит Тепляков. Гений Евгения позволял тратить на питание 2 взрослых, 6 детей (на тот момент) и 2 котов смешные 20 тысяч. Что брали? Свинину, пельмени сорта Б, сосиски, колбасу, крупы, макароны, хлеб, сушки, пряники, сахар, подсолнечное масло, чай, борщевые овощи. Вместо фруктов зимой - фруктовые пюре из бесплатных наборов. Сейчас, полагаем, тратят на порядок больше, ведь и цены выросли, и детей стало больше. Да и, судя по весу всех членов семьи, включая котов, питаются Тепляковы хорошо, особенно папа, который «уже почти 140 кило». Про семейный вес Евгений на днях отчитался в блоге - видимо, в пику тем, кто думает, что его дети недоедают и измучены учебой.
КСТАТИ
Положены ли им награды?
«За всю историю существования ордена «Родительская слава» было награждено около 500 (!) из всех российских семей, награждается 30 - 40 семей в год. Никаких дополнительных критериев награждения, кроме воспитания достойных граждан страны, законодательство не предусматривает. Никаких критериев выбора «более достойных» не предусмотрено. Вопрос: почему десятки тысяч семей, воспитывающих 7 и более детей, не считаются достойными гражданами?» - сокрушается Евгений в блоге.
Лукавит. Требования есть, и высокие. Ведь награда сопровождается выплатой в 100 тысяч рублей (а скоро обещают увеличить до 500 тысяч). Просто быть многодетными мало - семья должна быть образцово-показательной. В статуте ордена длинный перечень: социально ответственные, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей и пр. Ценятся общественная деятельность взрослых и достижения детей в учебе, спорте, культуре, подтвержденные грамотами и наградами городского и федерального уровня. Есть и формальное требование: седьмому ребенку должно быть не меньше трех лет.
Тепляковы пока не подходят по ряду параметров. Видимо, поэтому год назад, когда управа ходатайствовала за награждение семьи, их кандидатуру не одобрили.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Может, им помогают бабушки или няни?
«Бабушки и дедушки не помогают, сказали, что «это ваши проблемы». Садиков и школ у нас нет, поэтому приходится тяжело. Мы бы с удовольствием обратились к кому-то за помощью, но не к кому», - цитата.
О своих родителях Евгений никогда не рассказывал. Родители Наталии живут в Чебоксарах. Когда-то они приезжали нянчить внуков даже в Китай, где Евгений и Наталия прожили четыре года. Но потом, видимо, между ними и зятем пробежала черная кошка, и бабушку с дедушкой отстранили от участия в воспитании внуков.
Евгений, впрочем, и без помощников очень много успевает. Помимо работы воспитателем, папой и учителем, он почти 24/7 активничает в интернете. Ведет семейный блог и странички в соцсетях, где чуть ли не ежедневно публикует посты и ругается с комментаторами на почве подозрений в хейтерстве. Год назад в блоге пыль столбом стояла от баталий, но со временем Тепляков забанил почти всех желающих с ним пообщаться-поспорить, и сейчас комментариев стало очень мало. Но он не унывает и свои посты комментирует сам.
Кроме того, папа конфликтует с вузами (сейчас как минимум с тремя), с кем-то судится.