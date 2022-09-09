Десять человек в однушке: Как и на что живет многодетная семья "вундеркиндов" Тепляковы, где мама уже 10 лет в декрете, а папа - воспитатель детсада

Сейчас у Евгения и Наталии семеро детей. А скоро на свет появится восьмой ребенок. Фото: НТВ

У Евгения и Наталии сейчас семеро детей-погодков в возрасте от года до 10 лет. Четверо мальчишек - Хеймдалль, Фейлунг, Айлунг и Тесей. И три девчонки - Алиса (та самая девочка, которая в 9 лет поступила в МГУ), Лейя и Терра. А еще два кота. Мы попытались представить житье-бытье семьи после рождения восьмого ребенка.

Где живут

Дети Тепляковых не ходят ни в садик, ни в школу. Садик у них свой - семейный, называется СДС «Журавушка». Школа тоже на дому - папа с мамой там педагоги-предметники. Вот и представьте: девять человек все время толкутся дома. Это ж какой дом нужен!

Тепляковы не раз рассказывали в интервью про свою 30-метровую однушку в Котловке на юго-западе Москвы. И фотку показывали, на которой малыши играют на полу пустой комнатки. Снимок смутил: куда ж они вещи складывают? Спят на чем? Может, вынесли все лишнее ради снимка?

Единственная недвижимость семьи - 30-метровая однушка в Котловке. Фото: Личный архив

По другой версии, эта однушка - для прописки, а семейство снимает квартиру побольше - то ли в 16-этажке в соседнем районе Зюзино (слух из интернета), то ли арендуют жилье площадью 140 кв. метров возле МКАД за 90 - 100 тысяч рублей в месяц (папа как-то хвастался).

А нормы есть? Есть. На 1 человека положено минимум 18 квадратов. Девятерым Тепляковым нужно 162, десятерым - 180. Так что даже 140-метровые апартаменты до соцнормы не дотягивают.

Дадут ли им квартиру?

Просто за рождение множества детишек квартиры не дают. Хотя весной в Совфеде такую идею выдвигали: выдавать ключи многодетным без проволочек. Но пока нужно стоять в очереди. В Москве для этого требуют 10 лет постоянной регистрации и мужа, и жены, а еще статус малообеспеченных. Наталия родом из Чебоксар, Евгений - из Белоруссии, в Москву приехали учиться, потом остались. У Наталии «прописочный стаж» давно тикает: та однушка в Котловке, проскользнуло в интервью, - ее, куплена до замужества. После свадьбы (2012-й) женщина прописала у себя Евгения, так как своего жилья в столице у него не было.

У обоих теперь есть нужные 10 лет, и можно становиться в очередь. Да только есть ли смысл? По словам лидера общественного движения «Очередники Москвы» Луизы Мартьяновой, срок ожидания квартиры в столице - около тридцати лет. Но есть другой вариант - получить денежные средства на покупку жилья. Это только для москвичей, и постановление о субсидии мэр подписал в 2018 году. Какую сумму могут дать Тепляковым? Город считает, отталкиваясь от соцнормы (18 квадратов) и нормативной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в Москве. В июньском приказе Минстроя указано 161 208 рублей. На семью из десяти человек получается 29 миллионов с хвостиком. На квартиру на Тверской, конечно, не хватит, но можно подыскать варианты в Подмосковье или любом городе РФ. Тем более что семья может использовать для покупки материнский капитал и имеющуюся недвижимость.

Третий вариант - дождаться реновации. Тепляковы упоминали, что их дом стоит в плане на 2028 год, и через шесть лет им предложат новое жилье положенной квадратуры. Есть еще льготная ипотека, но Евгений кредитов не признает.

Какой у них бюджет

На сайте Объединения многодетных семей Москвы есть калькулятор, на котором можно прикинуть сумму выплат - федеральных и муниципальных. Семья такого состава, как скоро будет у Тепляковых (двое взрослых и 8 малышей от 0 до 10 лет), может рассчитывать на 88 тысяч ежемесячно и 1,1 млн в год. Сюда входят доплаты на школьную форму, детские товары, телефон, ЖКХ, молочную кухню, за подорожание продуктов питания и пр. Капает копеечка и за питание в СДС: 100 - 150 рублей на ребенка в зависимости от возраста. В семейный садик можно оформлять дошколят в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (даже если те уже с аттестатами - шутка).

На питание семьи Евгений тратит 20 тысяч рублей в месяц. Фото: Личный архив

Еще больше получают семьи, где десять и больше детей: около полутора миллионов в год, а в месяц около 120 тысяч рублей. Плюс ежегодные разовые выплаты к Международному дню семьи (23 тысячи) и Дню знаний (35 тысяч).

О личных доходах Тепляковых известно, что Евгений официально трудоустроен воспитателем в их СДС с зарплатой в 70 тысяч. Наталия уже десять лет в декретном отпуске и все это время числится сотрудником банка. Есть ли другие источники дохода? Думаем, что есть, и неплохие.

Алиса год проучилась в МГУ на платном, а это почти 400 тысяч. Сейчас рассматривают обучение в частном вузе уже для двоих детей - Алисы и Хеймдалля (ему 8). Рассказывая в семейном блоге свою версию конфликта с университетом «Синергия», Евгений сообщил, что в октябре - декабре 2021 года они заплатили за учебу Алисы около миллиона рублей по условиям договора. Той осенью как раз бушевали скандалы с психфаком, и родители, видимо, искали запасной аэродром для дочери. Однако Алису в «Синергию» не взяли, деньги вернули. История на том не закончилась: сейчас Тепляковы судятся с «нечестным» университетом и параллельно подали туда же документы на поступление Алисы и Хемика.

За высшее образование Алисы Тепляковы в прошлом году заплатили около 1,5 млн рублей. Фото: НТВ

Итого: на учебу Алисы осенью прошлого года Тепляковы выложили миллион-полтора. Может, супруги, имеющие по два высших, успевают подрабатывать. Может, необычную семью кто-то спонсирует. Может, были сбережения. Однако пару недель назад Тепляковы опубликовали пост с реквизитами для перевода денег. Инфоповод - Наталия беременна. Ждут помощи от тех, кому небезразлична судьба детей. Евгений пообещал оправдать доверие, не тратить переводы на свинину (читай - на себя), а если соберется достаточно денег, то купить квартиру побольше.

Как организовано обучение детей

«Какой может быть режим дня, когда в доме столько малышей и у двоих режутся зубки? Никак у нас ничего не организовано», - рассказывали Тепляковы.

Сложилась такая картинка. Занимаются с детворой оба родителя, разделившись по комнатам. Наталия специализируется на «началке» - чтение, письмо, счет. Математика тоже на ней. Евгений «ведет» остальные предметы плюс «простраивание индивидуальных траекторий», аттестации детей в школе (положены на семейном обучении), экзамены, поступление в вуз, сдача норм ГТО (за значки абитуриентам начисляют дополнительные баллы, а у Алисы и Хемика по ЕГЭ баллы невысокие). В среднем дети учатся 3 - 4 часа в день, из которых час-два - самостоятельное чтение учебной и научно-популярной литературы. Кто все сделал, может побеситься, поиграть на планшете. Каким-то непостижимым образом в такой обстановке Алиса уже закрыла программу трех курсов психфака МГУ, как говорит папа, который задумал закончить с дочкой психфак за два года вместо шести.

Позанимавшись с родителями, дети могут посмотреть мультики. Фото: Личный архив

А быт?

Жесткого разделения обязанностей по дому у супругов нет. На молочную кухню ходит Евгений. Магазины и вовсе его стихия. «Прокормить такую семью не так просто физически, материально это недорого, если уметь закупать продукты. Я умею и очень этим горжусь», - говорит Тепляков. Гений Евгения позволял тратить на питание 2 взрослых, 6 детей (на тот момент) и 2 котов смешные 20 тысяч. Что брали? Свинину, пельмени сорта Б, сосиски, колбасу, крупы, макароны, хлеб, сушки, пряники, сахар, подсолнечное масло, чай, борщевые овощи. Вместо фруктов зимой - фруктовые пюре из бесплатных наборов. Сейчас, полагаем, тратят на порядок больше, ведь и цены выросли, и детей стало больше. Да и, судя по весу всех членов семьи, включая котов, питаются Тепляковы хорошо, особенно папа, который «уже почти 140 кило». Про семейный вес Евгений на днях отчитался в блоге - видимо, в пику тем, кто думает, что его дети недоедают и измучены учебой.

КСТАТИ

Положены ли им награды?

«За всю историю существования ордена «Родительская слава» было награждено около 500 (!) из всех российских семей, награждается 30 - 40 семей в год. Никаких дополнительных критериев награждения, кроме воспитания достойных граждан страны, законодательство не предусматривает. Никаких критериев выбора «более достойных» не предусмотрено. Вопрос: почему десятки тысяч семей, воспитывающих 7 и более детей, не считаются достойными гражданами?» - сокрушается Евгений в блоге.

Лукавит. Требования есть, и высокие. Ведь награда сопровождается выплатой в 100 тысяч рублей (а скоро обещают увеличить до 500 тысяч). Просто быть многодетными мало - семья должна быть образцово-показательной. В статуте ордена длинный перечень: социально ответственные, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей и пр. Ценятся общественная деятельность взрослых и достижения детей в учебе, спорте, культуре, подтвержденные грамотами и наградами городского и федерального уровня. Есть и формальное требование: седьмому ребенку должно быть не меньше трех лет.

Тепляковы пока не подходят по ряду параметров. Видимо, поэтому год назад, когда управа ходатайствовала за награждение семьи, их кандидатуру не одобрили.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Может, им помогают бабушки или няни?

«Бабушки и дедушки не помогают, сказали, что «это ваши проблемы». Садиков и школ у нас нет, поэтому приходится тяжело. Мы бы с удовольствием обратились к кому-то за помощью, но не к кому», - цитата.

О своих родителях Евгений никогда не рассказывал. Родители Наталии живут в Чебоксарах. Когда-то они приезжали нянчить внуков даже в Китай, где Евгений и Наталия прожили четыре года. Но потом, видимо, между ними и зятем пробежала черная кошка, и бабушку с дедушкой отстранили от участия в воспитании внуков.

Евгений, впрочем, и без помощников очень много успевает. Помимо работы воспитателем, папой и учителем, он почти 24/7 активничает в интернете. Ведет семейный блог и странички в соцсетях, где чуть ли не ежедневно публикует посты и ругается с комментаторами на почве подозрений в хейтерстве. Год назад в блоге пыль столбом стояла от баталий, но со временем Тепляков забанил почти всех желающих с ним пообщаться-поспорить, и сейчас комментариев стало очень мало. Но он не унывает и свои посты комментирует сам.

Кроме того, папа конфликтует с вузами (сейчас как минимум с тремя), с кем-то судится.