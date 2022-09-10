Собчак носит кольцо за 600 миллионов: Раскрыта стоимость украшений российских звезд

Кольцо Собчак с белым бриллиантом в виде сердца стоит около $10 млн (600 млн рублей). Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас, когда эра хлебосольных корпоративов с миллионными гонорарами закончена, звезды спасают свои накопления как могут. Кто-то вкладывается в криптовалюту, как Ольга Бузова. Кто-то занялся бизнесом, как Дима Билан, открывший мини-отель в Подмосковье. А кто-то неплохо пополнил свою коллекцию бриллиантов, вложив накопления в ценные камни.

У кого из звезд самая большая коллекция бриллиантов, рассказала «КП» дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова.

Дина Джафарова. Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас есть определенная тенденция, которая связана с низким курсом валюты. У частных мастеров, а не в официальных магазинах, выгодно вкладываться в украшения, - считает наш эксперт. - Для сравнения: частный мастер возьмет за бриллиант в 3 карата 50 тысяч долларов. А в магазине, к примеру, у бренда «Меркури», эта покупка обойдется в 5 - 10 раз дороже. В связи с непростой ситуацией в стране у больших ювелирных брендов сейчас нет новой продукции, нет и доступа к нужному сырью из-за проблем с международными доставками. Поэтому большие ювелирные компании просто распродают свои старые коллекции. При этом, как вы понимаете, цены - космос.

Ксения вложила целое состояние

Есть у Ксении и колечко с турмалином параиба. Его цена - около $300 тысяч (18 млн руб.). Фото: СОЦСЕТИ

По словам эксперта, Собчак удалось собрать одну из самых внушительных коллекций. При этом Ксения владеет уникальными камнями.

- Например, у Собчак есть кольцо с изумрудом от «Булгари». Тут камень в 8 - 10 карат. Небольшой яркий изумруд, хорошее дорогое кольцо. У Ксении великолепный вкус в области украшений. Она собрала самую дорогую коллекцию. Есть у нее и изумрудные серьги - шандельеры от «Шопард». Очень крупные, очень яркие изумруды. С учетом, что это очень дорогой бренд, такие сережки обойдутся от 500 тысяч до 1 миллиона долларов (30 - 60 млн руб. - Ред.). Но самый главный ее трофей - кольцо-сердце «Графф» в 42 карата. Такое украшение стоит порядка 10 миллионов долларов (около 600 миллионов рублей). Это просто критично дорогая вещь. Даже если это был бы не «Графф», а выращенный бриллиант, кольцо все равно бы стоило дорого. Лабораторный камень не отличить от настоящего бриллианта, у него такие же высокие характеристики, но стоить он будет в 5 раз дешевле - в районе 1,5 миллиона долларов.

Яна Рудковская

У Яны Рудковской очень интересная бриллиантовая коллекция. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У продюсера Яны Рудковской тоже очень интересная бриллиантовая коллекция. Вот, например, этот шикарный камень. Огранка emerald, 10 карат. Полмиллиона долларов такое роскошество стоит (30 млн руб. - Ред.). Есть еще у Яны и «космическое» кольцо с сапфировым сердцем в 15 - 20 карат. Очень дорогой цвет у сапфира - Royal Blue. И две белые бриллиантовые груши по бокам по 0,7 карат. Стоимость кольца определить сложно, это могут быть такие бренды, как Graff и Harry Winston. В любом случае кольцо стоит в районе миллиона долларов.

Бриллиантовое колечко Яны оценивается в полмиллиона долларов (30 млн руб.). Фото: Борис КУДРЯВОВ

А этот изумруд обошелся Рудковской в 80 млн рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Или вот подарок мужа Яны, фигуриста Евгения Плющенко, - кольцо-сердце с изумрудом в 7 карат. Судя по оттенку, это замбийский камень, но достаточно прозрачный, очень достойного качества. И плюс две белые бриллиантовые груши по 0,5 карат. Тоже дорогое кольцо. Не меньше чем на 80 миллионов рублей потянет. И как вишенка на торте - бриллиантовые часы за 100 тысяч долларов (6 млн руб.).

Часы с бриллиантами стоят около 6 млн рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бриллианты Алсу

Серьги Алсу тянут на миллион долларов (60 млн руб.). Фото: СОЦСЕТИ

- Эти бриллиантовые серьги от бренда de GRISOGONO подходят только на специальной выход, для особо торжественного повода, - комментирует эксперт. - Выйти на часок, чтобы уши не оторвались. Они очень тяжелые - в каждом ухе по 30 граммов. И они так хитро сделаны, что дизайн полностью закрывает оттянутую тяжестью мочку. Дорогие сережки высокой каратности с высокочастотными белыми бриллиантами стоят порядка миллиона долларов (60 млн руб.).

Фальшивый блеск Волочковой

Говорили, что кольцо Анастасии Волочковой обошлось ее щедрому поклоннику в 57 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе прошлого года балерина Анастасия Волочкова выгуляла массивное колечко. Королева шпагата говорила, что это перстень с турмалином параиба и бриллиантами. Турмалины параиба - это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и цена отдельных экземпляров доходит до 10 тысяч долларов за карат (600 тыс. руб. - Ред.). Говорили, что кольцо Анастасии Волочковой обошлось ее щедрому поклоннику в 57 миллионов рублей.

Однако наш эксперт Дина Джафарова, рассмотрев перстень артистки на фото, полагает, что тут иной камень, не столь ценный.

Анастасия считает, что у нее колечко с редким бразильским турмалином. Но эксперт уверена, что это более дешевый аквамарин. Фото: СОЦСЕТИ

- Вкуса я тут не вижу. У Анастасии я не заметила каких-то авторских, дорогих украшений. Просто все намешано, разноцветная пестрятина, - считает ювелир. - Что касается этого камня, то я на сто процентов уверена, что это не параиба. Максимум - аквамарин. Если бы это была бы параиба, кольцо бы стоило, как дом. И параиба не встречается такого цвета и с такой прозрачностью. У нее множество внутри включений, поэтому это не параиба.

Вот у Бузовой и Собчак действительно параиба. У такого камня есть характерный зеленоватый оттенок. Например, у Собчак очень дорогая параиба: ее колечко стоит не меньше 300 тысяч долларов (18 млн руб. - Ред.).