Опубликованы красноречивые итоги соцопросов на освобожденных территорий Фото: REUTERS

Сразу 2 последних по времени опроса говорят о настроениях населения Запорожской и Херсонской областей. Их провели 2-го и 6-го сентября исследовательская компания "ИНСОМАР" и Республиканский институт политических и социсследований из Симферополя (РИПСИ).

И итоги этих опросов совсем не радостны для киевских властей, стремящихся посеять панику на освобожденных от них территориях Украины.

Так, например, по данным РИПСИ, если бы опрос о будущем регионов проходил бы в ближайшее воскресенье, то в нем приняли бы участие 71% респондентов, 76% из которых однозначно бы высказались за вхождение в состав России. По опросу ИНСОМАР, итоги на Херсонщине выглядят несколько более скромными 61% придут на участки для голосования, из них 63% двумя руками проголосовали бы за путь в Россию.

Что касается Запорожской области, то тут цифры еще выше. Социологи ИНСОМАРа выяснили, что готовы принять участие в голосовании 74% участников опроса, 13% не знают или отказались отвечать, а еще 13% не станут заполнять и опускать бюллетени. А 71% запорожцев, готовых голосовать, высказались за вхождение своего региона в состав России.

У исследователей из Крыма и цифры похожие, но еще менее утешительные для Киева. По данным опроса РИПСИ, 83% респондентов готовы принять участие в голосовании, а 86% из них видят будущее области в составе России.

Причем, что особенно важно на нынешний день в этой ситуации, доля сторонников России в Запорожской области последовательно и неумолимо растет. Так, например, если взять данные предыдущих опросов РИПСИ, то в этом регионе месяц назад, в начале августа, 77% участников были готовы принять участие в голосовании, и 82% из них были за вхождение в РФ. А вот в конце второй декады августа в ходе такого же опроса выяснилось, что количество потенциальных участников голосования выросло до 80%, из которых 85% не хотят оставаться в "незалежной Украине" или образовывать свое государство, а хотят, чтобы Россия взяла их к себе вместе с областью.

И вот последние на данный момент цифры – 83% и 86% соответственно. Однако, тенденция. Причем, такая, что ее не сломать - ни обстрелами из американских гаубиц, ни терактами украинских диверсантов. Наоборот. Чем сильнее Киев бьет по своим бывшим согражданам, терроризирует их, тем мощнее поддержка России среди населения.

Заслуга тут и Военно-гражданских администраций на освобожденных территориях, которые стараются помочь людям, выплачивая пособия, пенсии, доставляя гуманитарную помощь, организуя медицинское обслуживание.

Мирное население прекрасно видит, кто их обстреливает и уничтожает, а кто делает все, чтобы жизнь не вернулась в нормальное русло.

Характерно, что даже на фоне массовых обстрелов жилых кварталов освобожденных городов и поселков, запорожцы и херсонцы, которые поначалу поддались киевской пропаганде и уехали на подконтрольные Киеву территории, все чаще возвращаются домой. Несмотря даже на то, что украинские власти стараются всячески затормозить и усложнить этот людской поток. А количество возвращающихся с каждым днем все увеличиваются. В чем, кстати, могла убедиться и недавняя миссия МАГАТЭ, которая провела несколько часов в этой очереди.

И, наверное, не стоит объяснять, что среди этих "возвращенцев" доля тех, кто пойдет на голосование и отдаст свой голос за вхождение в Россию, еще больше. На Украине они уже были. Понравилось бы им там, возвращаться не стали бы.