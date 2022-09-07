Клуб геополитических авантюристов

Тандем Байден и Трасс сделают попытку развалить Россию. Фото: REUTERS

Когда вечером 6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании, трудно было не вспомнить гегелевский афоризм «история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, другой – фарса».

Трагедию мы хорошо помним. В конце 1980-х годов тандем, включавший самого возрастного, на тот момент, американского лидера – Рональда Рейгана, и британскую «железную леди» Маргарет Тэтчер, поставил перед собой четкую цель – добиться любой ценой крушения Советского Союза – и вскоре, увы, не без помощи местных доброхотов, достиг её. Итогом стала крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, обернувшаяся крахом гигантской страны и миллионами смертей в результате войн, голода и экономических потрясений. Сегодня уже другой, хоть и слегка комичный, дуэт, в лице побившего рекорд Рейгана Джо Байдена, и пытающейся копировать стиль Тэтчер Лиз Трасс, будет пытаться пойти по стопам предшественников и разрушить выстоявшую 30 лет назад Российскую Федерацию.

Собственно, повод для гибридной войны, объявленной нашей стране на заре украинского кризиса, похоже, скоро превратится в предмет исследований историков и политологов. Для руководителей западных стран он уже не принципиален. Гораздо важнее результат, для достижения которого новые железные леди (и джентльмены), готовы поступиться любыми принципами. И хоть железо их – с налетом ржавчины и признаками коррозии, к планам лидеров антироссийской коалиции, последовательно разрушающих установившийся миропорядок, следует отнестись серьезно. Как верно заметил Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 7 сентября 2022 года: «…западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры».

Стремясь повторить сомнительный «успех» своих предшественников, главы государств и правительств «большой семерки» решили окончательно пожертвовать давно пестовавшимся образом своих стран как своего рода бастионов принципов рыночной экономики. Философия свободного рынка, усиленно прививавшаяся и нашей стране в 90-е годы, была отправлена на свалку истории. Теперь ей на смену пришла невидимая рука коллективного Госплана, стремящаяся установить потолок цен на российские энергоносители – причем, решение это представители «семерки», если верить западной прессе, уже почти согласовали. Сегодня они пребывают в таком антироссийском угаре, что не воспринимают не только предупреждения российской стороны о готовности в подобном случае прекратить поставки нефти и газа в страны, инициировавшие такую меру, но и волю собственных избирателей.

Прошедший в Праге беспрецедентный по количеству участников митинг за окончание санкционного противостояния с Россией, похоже, символизирует начало поворота в общественном мнении европейского электората, к которому скоро может присоединиться и американский. Предсказанный нашим президентом скачкообразный рост цен на энергоносители, который бесспорно будет спровоцирован искусственным установлением ценового потолка на российские энергоносители, может раз и навсегда трансформировать внутриполитический ландшафт в государствах некогда победившего капитализма.

Сложившаяся ситуация, безусловно, отвечает долгосрочным интересам нашей страны. Поддавшись подавлявшимся годами инстинктам, коллективный Запад один за другим наносит удары по собственной политико-экономической системе. Всё это происходит на фоне не имеющих в новейшей истории аналогов кризисов, в том числе, в Соединенных Штатах, где противостояние республиканцев и демократов окончательно подошло к красной черте. Сложно представить, какой оборот примет это противостояние (как и другие баталии) в случае, если стоимость газа и нефти достигнет астрономических значений.

Нужно ли нам сдерживать бывших западных партнеров от очередных деструктивных шагов, которые больше всего ударяют по простым европейцам и американцам? Или лучше молча созерцать, как западная общественность начинает пожинать плоды своих решений, принятых, в том числе, на избирательных участках в пылу былого самолюбования? Ясно лишь одно – в этой гибридной войне Запад противостоит не столько России, сколько сам себе. И приближает семимильными шагами печальный финал крупнейшей геополитической авантюры.