Крупнейшая база спецназа США за два года потеряла погибшими больше 100 человек

База Пентагона в Форт Брэгг считается одной из самых «крутых» в американских вооруженных силах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

База Пентагона в Форт Брэгг считается одной из самых «крутых» в американских вооруженных силах. Ещё бы, ведь там расположены дивизия десантников и многочисленные подразделения спецназа, включая знаменитую «Дельту». Правда, как выяснили журналисты Rolling Stone, даже в мирное время эти части несут потери, причем совсем не от вражеских пуль.

В результате расследования выяснилось, что более сотни военнослужащих в Форт Брэгг скончались в период с 2020 по 2021 год. Самое удивительное, это те обстоятельства, которыми сопровождалась их смерть. Все подобные инциденты окутаны завести тайны и даже родственникам о гибели сообщали чуть ли не шепотом. В Пентагоне давно есть традиция, что весть о смерти сына родителям сообщает лично один из действующих офицеров, однако в этих случаях военные ограничивались телефонным звонком, даже не представляясь. При этом официальная статистика, озвучиваемая представителями базы занижается. В 2020 году военные говорили о 45 смертях, в 2021 – уже о 38. При этом в документов кадрового управления сухопутных войск, к которым получили доступ журналисты, цифры совсем другие - 56 и 53 смерти соответственно.

Основной причиной трагедий стали самоубийства, которых за предыдущих 2 года насчитали аж 41 случай. По словам представителя сухопутных войск Мэтью Леонарда, это самый высокий уровень суицида в истории среди всех объектов, принадлежащих минобороны США.

В Форт-Брэгг нередко случались и просто убийства, по различным данным 11 военнослужащих были убиты, при этом пятеро были застрелены, а один обезглавлен.

Второй по распространенности причиной смертей стала передозировки наркотиков. Журналисты выяснили, что таким образом погибли 14 военнослужащих, в основном из-за передозировки фентанила, мощного опиоида. Впрочем, специалисты полагают, что запрещенные препараты могли быть виновником еще большего числа смертей. Например, в 5 случаях молодые люди скончались от проблем с печенью или почками, что весьма нехарактерно с учетом их возраста, тем более после всестороннего медицинского обследования, но легко объяснимо в случае регулярного употребления наркотиков. Сюда же можно приплюсовать два случая смерти по «неясным обстоятельствам».

Среди погибших от передозировки представители самых разных специальностей. Тут не только обычные пехотинцы и артиллеристы, но и аналитики разведки, и техник-вертолетчик, и даже укладчик парашютов вместе с кандидатом в «зеленые береты».

Казалось бы, число смертей не так уж велико для базы, где проживают более 50 тысяч человек, но все познаётся в сравнении. Например, за тот же период времени от болезней скончались всего 13 военнослужащих, от ДТП - 14, а во время учений - всего трое. Так что суицид и наркотики лидируют среди «убийц» солдат.

В этом году ситуация не лучше. За последние 5 месяцев на базе скончался 21 боец, причем 1 от передозировки наркотиками и 9 по «неустановленным пока причинам», что также может свидетельствовать об использовании запрещенных веществ.

Но самым шокирующие является то, что в 2022 году погиб майор Эрик Эволдсен, являющийся частью суперсекретного отряда «Дельта». Обстоятельства ухода из жизни более чем подозрительные. Тело 38-летнего фаната спорта, регулярно проходившего медобследование, было найдено в его машине на стоянке без признаков насилия.

Казалось бы, американских военных регулярно тестируют на наличие следов наркотиков в моче, однако источники журналистов обрисовали эту процедуру как сущую формальность, ведь даже если и обнаружат, что солдат употреблял запрещенные вещества, скорее всего, это закончится только административным выговором. Особенно распространено применение «дури» в спецназе, который подвергается постоянным переработкам, а нагрузки на психику и тело в подобных подразделениях экстремально высоки.

Повсеместное употребление фентанила обострило проблему с наркотиками, ведь именно передозировка им является сейчас самой распространенной причиной смерти среди американцев в возрасте до 45 лет. Фентанил дешев в производстве, быстро вызывает привыкание и оказывает серьезное влияние на организм наркомана. Его можно получать в лабораториях даже без использования растительного сырья. Причем зачастую дилеры продают его под видом более «мягких» кокаина, гидрокодона или алпразолама. В том числе из-за обмана наркоманов происходит и передозировка.

По словам директора Национального института по противодействию наркотиками Норы Волкоу, число смертей из-за передозировки опиоидами в США за последние 20 лет серьезно выросло. Сначала проблема была в злоупотреблении выписанными лекарствами, потом подключился героин, а в 2015-2016 годах страну заполонил фентанил.