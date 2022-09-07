У Киева останется очень болезненное послевкусие: Как контрнаступление ВСУ превратилось в "сражение за избушку лесника"

Украинская армия пошла в наступление. Но надолго ли? Фото: REUTERS

ПО НАТОВСКИМ МЕТОДИЧКАМ

Замысел сейчас уже тоже понятен и очевиден. Под Херсоном надо было пробиться к Херсону и в идеале сбросить русских в Днепр. Для этого, как они считали, сил им хватит. Они методично разрабатывали эту операцию, по всем классическим американским, натовским канонам - волны, изматывание, рассредоточение. Пытались расшатать и вбить клинья, и уже через них ползти дальше.

Как мы видим, в итоге получилось эпичное «сражение за избушку лесника», с очень тяжелыми потерями.

У нас тоже потери, говорить, что мы с легкостью все отбили - нельзя. На нас наступала группировка, которая превосходила нас многократно. В итоге в одну кишку кое-как залезли и до сих пор пытаются стучаться в стенки, расширяться. Им деваться некуда - вся эта «кишка» простреливается с двух сторон насквозь даже из минометов.

КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ

Что касается Изюмского направления, то тут пока сложно понять, как они дальше будут наступать. Они даже не ввели в бой все свои силы - только начали. Много панических настроений сразу появилось. Оно и понятно: враг идет вперед, у него есть силы, мы видим задействованную массу техники, много стрельбы, много орудий, много всего. И это все идет на наших. А потом - берег, шторм и скала: волна бьется со всего размаху, глядишь – и опала, а скала стоит на месте. Но это будет только тогда, когда правильно построена оборона, когда мы понимаем, что происходит.

То, что под Харьковом будет попытка прорыва, писали многие. Я тоже. Я сделал три анализа, где сказал, что обязательно пойдут и что Изюмское направление – одно из основных, так же как и херсонское. Наше командование последние месяцы никак не упрекнешь в том, что они мух не ловят, что они чего-то не увидели. Так что я пока спокоен. Никакой катастрофы произойти не может в принципе. Соотношение сил все равно сейчас не в пользу Украины. Попытаться представить, что она может что-то сделать серьезное, невозможно.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

Сейчас они потратят несколько дней на то, чтобы сточить свои резервы о нашу оборону. Возможно, где-то им даже удастся, взять, например, несколько сел. Но на этом все закончится. И у них останется очень болезненное послевкусие, когда надо проводить множество похорон, вытаскивать и лечить тысячи раненых. И остаться без резервов, которые они так долго накапливали и берегли.

Так что надо набраться мужества и просто подождать пару дней. Уходить от паники. Арсенал в Балаклее они не взяли. Говорят, что бои идут чуть ли не в черте города, но это не правда. Нужно спокойно относиться ко всем сообщениям.

Что касается обстановки, слушайте Минобороны и Конашенкова, Что взяли и что потеряли - они не врут. Они всегда говорят объективно в этом случае. А дальше уже можно смотреть нюансы по корреспондентам и каналам, кто там находится и что они передают с мест. Здравый смысл и спокойствие становятся лучшим другом.