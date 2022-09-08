Искусственный интеллект спрогнозировал, когда в России закончится шестая волна коронавируса

Аналитики ETNA рассказали, когда в России закончится шестая волна коронавируса Фото: REUTERS

Эксперты сервиса аналитики и прогнозирования ETNA от Тинькофф рассчитали ориентировочные сроки завершения текущей - шестой с начала пандемии - волны коронавируса в России.

Началом шестой волны пандемии COVID-19 в РФ стал период с 18-24 июля текущего года. С середины мая суточный прирост количества заболевших в среднем не превышал 5 тысяч человек, а 24 июля 2022 года показатель увеличился до 7,5 тысяч человек. Сейчас, по данным ETNA, страна находится на пике заболеваемости.

С учетом опыта прохождения предыдущих волн в России, завершение текущей волны пандемии, согласно умеренному сценарию по прогнозу ETNA, можно ожидать на неделе с 3-9 октября 2022 года.

Оптимистичный сценарий прогноза также предполагает, что в настоящее время страна находится на пике текущей волны заболеваемости. Но последующий спад будет более существенным и быстрым и закончится приблизительно 10-15 сентября.

В соответствии с пессимистичным сценарием прогноза ETNA, пик текущей волны придется на 27 сентября - 2 октября 2022 года с завершением в ноябре.

При этом аналитики отмечают, что среди российских регионов быстрее всех из текущей волны заболеваемости, в соответствии с умеренным сценарием, выйдут Волгоградская и Тульская области, Чувашия, Марий Эл и Ставропольский край. В этих регионах количество заразившихся COVID-19 начнет спадать и зафиксируется на определенном уровне к середине сентября 2022 года.

Дольше других регионов РФ шестую волну заболеваемости пандемии будут преодолевать Костромская и Мурманская области, Бурятия, Тыва и Забайкальский край. Уровень заболеваемости в этих регионах стабилизируется, как гласит прогноз, во второй половине октября этого года.

ETNA — это первый на российском рынке open-source сервис, с помощью которого можно анализировать и прогнозировать основанные на данных процессы. Сервис является разработкой Центра технологий искусственного интеллекта Тинькофф.