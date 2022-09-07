Восстановят фонтаны и детские площадки

Псков передал школьные автобусы.

6 августа в Берислав прибыла гуманитарная помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы. По словам местных жителей, именно такая поддержка им сейчас необходима.

В Бериславский район прибыли фуры с продуктами и вещами.

- Работу по сбору и отправке гуманитарных грузов будем продолжать, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в подшефный регион.

Так выглядит одна из разрушенных украинскими карателями школ в Бериславском районе.

Глава региона посетил объекты, которые нуждаются в восстановлении. Определен приблизительный план действий - ревизия, плановое обслуживание и ремонт городских фонтанов. Ответственным за это назначен глава администрации Пскова Борис Елкин. Помимо этого, в Бериславский район уже доставлены 10 детских и 2 воркаут-площадки, которые будут установлены в разных микрорайонах города.

Не обошел стороной Михаил Ведерников и культурную жизнь района.

Он также рассказал, что в планах организовать выставку картин из Берислава в Пскове и наоборот. По мнению главы региона, «это будет интересно всем».

Кроме того, губернатор поручил обратить особое внимание на местный Дом творчества. Михаил Ведерников уверен, что уже в следующем году можно будет подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты.Ольга ДАВЫДОВА

Псковская область взяла шефство над Бериславским районом.

6 августа в Берислав прибыла гуманитарная помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы. По словам местных жителей, именно такая поддержка им сейчас необходима.

- Работу по сбору и отправке гуманитарных грузов будем продолжать, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в подшефный регион.

Глава региона посетил объекты, которые нуждаются в восстановлении. Определен приблизительный план действий - ревизия, плановое обслуживание и ремонт городских фонтанов. Ответственным за это назначен глава администрации Пскова Борис Елкин. Помимо этого, в Бериславский район уже доставлены 10 детских и 2 воркаут-площадки, которые будут установлены в разных микрорайонах города.

Не обошел стороной Михаил Ведерников и культурную жизнь района.

Он также рассказал, что в планах организовать выставку картин из Берислава в Пскове и наоборот. По мнению главы региона, «это будет интересно всем».

Кроме того, губернатор поручил обратить особое внимание на местный Дом творчества. Михаил Ведерников уверен, что уже в следующем году можно будет подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты.