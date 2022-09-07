На молодёжном форуме «Ладога» посадили «Сад памяти» в честь погибших в спецоперации военнослужащих

В форуме «Ладога» участвуют 750 молодых ученых, краеведов, волонтеров и активистов со всего Северо-Западного федерального округа. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области с 5 по 11 сентября проходит молодежный образовательный форум «Ладога». В нем участвуют 750 молодых ученых, краеведов, исследователей, журналистов, волонтеров и активистов со всего Северо-Западного федерального округа. В этом году делегацию Ленинградской области на форуме представляют 239 человек, в том числе ребята из Донбасса - подшефного Енакиево, которые теперь стали частью молодёжной команды региона.

Форум проводится с 2009 года по инициативе комитета по молодежной политике Ленинградской области и Федерального агентства по делам молодежи. Главными темами форума в этом году стали патриотическое воспитание и сохранение памяти о подвиге наших солдат в Великую Отечественную войну.

- Мы собрали вас всех здесь для того, чтобы вы почувствовали, что нас, тех, кто искренне любит нашу Родину, очень много, и мы можем опереться на плечо друг друга в сложный момент, - обратился к участникам форума заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

На «Ладоге» работают четыре образовательных площадки: историко-краеведческая, военно-спортивная, ценностно-ориентированная и информационная. На протяжении всех дней мероприятия участников форума опекает специальный Институт наставников. Своим опытом с ребятами делятся опытные спикеры. Как превратить мечты в реальные действия, найти единомышленников и стать полезными обществу участникам форума рассказала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

- Вы приезжаете сюда с мечтами, мечты превращаются в мысли, мысли - в идеи, идеи - в задачи, задачи в цели, а цели становятся проектами, проекты - этапами, а этапы трансформируются в команды. Команды объединяются, превращаются в действия, а действия воплощаются в жизнь. И вот так ежегодно проходит работа наших форумов, - подчеркнула Анна Данилюк.

Молодые активисты посадили аллею из 15 туй в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Важными условиями успеха молодёжных проектов являются вариативность подачи информации и возможность получения новых знаний.

- Вам необходимо найти такие методы преподнесения информации, чтобы другие захотели вас услышать и, благодаря этому, получить новые знания. Также для успешного воплощения в жизнь инициативы нужен хороший наставник, который укажет и совместно с автором пройдёт путь от идеи к реальным действиям, - отметила Анна Данилюк.

Одно из ключевых событий «Ладоги» - Грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники представят свои социально значимые проекты прямо на площадке форума. У победителей конкурса будет шанс получить финансовую поддержку и воплотить свои идеи в жизнь.

В этом году «Ладога» проходит в пансионате «Зеленый Бор» Лужского района. Вместе с Героем России, летчиком-космонавтом Фёдором Юрчихиным ребята 7 сентября заложили «Сад памяти» на центральной дороге пансионата. Молодые активисты посадили аллею из 15 туй в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

- Мы хорошо знаем, что такое День Победы и Великая Отечественная война, но не менее важно говорить о современных героях, которые сегодня защищают нашу Родину, ее суверенитет и независимость. Проходя через Аллею Героев, которую мы посадили сегодня, каждый будет вспоминать о них, помнить историю нашей страны. Это очень важная акция, - подчеркнула заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

В «День регионов» на форуме вспомнили историю партизанского обоза, в 1942 году доставившего в осажденный Ленинград более 40 тонн продовольствия. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Сегодня на «Ладоге» прошло еще одно значимое мероприятие - «День регионов». Участники форума вспомнили историю знаменитого партизанского обоза, в 1942 году доставившего в блокадный Ленинград более 40 тонн продовольствия. К концу зимы партизаны и жители осаждённых фашистами Новгородской и Псковской областей решили помочь голодающему городу и собрали десятки тонн продуктов. К ним присоединились и жители Ленинградской области. Обоз прошел длинный путь. Продукты везли на лошадях и на поездах, затем - полуторках по знаменитой Дороге жизни. Ценный груз благополучно добрался до Ленинграда и спас многие жизни. Об этом рассказывает выставка «Партизанский обоз», которая после форума «Ладога» отправится в Музей блокады Ленинграда.

- Подвигом было собрать продовольствие, и подвигом было доставить его в блокадный Ленинград. Мы знаем, какие это были условия, - напомнила Любовь Совершаева после посещения выставки.

Всего на площадке форума развернуто около 20 выставочных проектов, посвящённых значимым юбилейным и памятным для Ленинградской области датам. Сразу несколько экспозиций приурочены к юбилею Петра I. Выставки «Вехи истории. Эпоха Петра I», предоставленная Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, рассказывает о строительстве Санкт-Петербурга, Великом посольстве царя и Северной войне. Музейное агентство Ленинградской области подготовило выставку «Петр многоликий»: она повествует о многогранной личности Петра I и его соратниках. А исторический парк «Россия - моя история» предлагает участникам форума квест «Наследие Петра I» и мастер-классы по вязанию морских узлов.