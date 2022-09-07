Триколор как гарант мирной жизни

Первые триколоры развеваются на городом Пологи и Токмак (на фото). Российский флаг сюда привезли вместе с первым гуманитарным грузом из Пензенской области. Продукты, лекарства, инструменты и материалы для восстановления инфраструктуры и, конечно же, государственная символика - все это продолжает прибывать в район из региона, взявшего шефство над ним. Пензенская область уже отправила в Запорожскую область несколько сотен тонн гуманитарной помощи, планирует прислать еще больше.

- Установка флагов - это символ того, что люди, живущие здесь, теперь не одни, - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - Наши ребята установили российский триколор. Сегодня это не просто флаг, это гарант мирной жизни. И так будет всегда: там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен.

Триколор в Запорожской области - это знак того, что местные жители теперь защищены российскими законами. Теперь население Пологовского района - полноправные граждане Российской Федерации. В Токмаке уже выстраиваются очереди из желающих получить российские паспорта. Вскоре такую возможность получат и остальные жители области.

Работа в районе кипит. Первоочередная задача, стоящая перед пензенцами, работающими в Запорожской области, - подготовка школ, больниц, детских садов и других социально значимых объектов к зиме. Уже началось восстановление систем водоснабжения и отопления, идет замена окон. Все делается быстро: важно успеть до первых холодов.

- Планы по взаимодействию мы закрепили с главой администрации Пологовского района Степаном Лопатиным соглашением. Вместе мы справимся, - заявил Олег Мельниченко.

В конце июля представители Пензенской области открыли в центре Токмака общественный штаб «Мы вместе с Россией». Любой житель района может обратиться в него, если ему нужна какая-то помощь. И он ее получит.

- Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Пологовского района как можно быстрее забыть то, что они пережили, и вернуться к обычной жизни, - подчеркнул губернатор Пензенской области.

Российские флаги постепенно появятся и в других населенных пункта района. Их установят на зданиях местных школ и учреждений в знак того, что мирным жителям больше нечего бояться. В знак светлого мирного будущего, которое непременно наступит.