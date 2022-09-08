Хиллари Клинтон прояснила свою позицию в отношении новой попытки стать президентом США

Хиллари Клинтон. Фото: REUTERS

Супруга 42-го президента США Билла Клинтона, экс-госсекретарь, член Демократической партии и главный оппонент Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на главный пост страны.

Об этом 74-летняя Клинтон рассказала в интервью изданию CBS News.

В то же время она пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы следующие президенты США неукоснительно защищали демократические ценности и принципы, на которых держится Америка.

– Я сделаю все возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию и верховенство закона и поддерживает наши институты, – заявила бывшая первая леди.

А еще в очередной раз она публично подтвердила свою ненависть к некогда победившему ее Трампу, призвав всех неравнодушных американцев объединить усилия, чтобы нанести ему сокрушительное поражение на предстоящих выборах.

– Не дай Бог он станет президентом! Его нужно победить и отправить обратно в Мар-а-Лаго, – призвала Клинтон.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп пока сохраняет интригу относительно своего участия в выборах – делая различные заявления, которые можно трактовать в качестве его желания баллотироваться на пост главы Белого дома, он в то же время пока не выходит с официальным объявлением на этот счет. Ожидается, что заявку на регистрацию в качестве кандидата в предстоящей президентской гонке Трамп подаст после ноябрьских выборов в Конгресс США, на которых республиканцам прочат оглушительную победу.