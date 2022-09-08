Ледник Судного дня продолжает пугать человечество

Ледник Туэйтса тает примерно в два раза быстрее, чем ученые предполагали ранее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гигантский ледяной массив в Западной Антарктиде, названный ледником Судного дня, может растаять уже в ближайшие годы, предупреждают ученые. Это приведет к повышению уровня мирового океана примерно на 60 сантиметров и грозит затоплением прибрежным районам по всей Земле.

На картах он значится как ледник Туэйтса, который расположен на 120 тысячах квадратных километров. Для сравнения: это больше, чем штаты Огайо или Вирджиния в США и сравнимо по площади с Грецией или Северной Кореей.

Теперь же опубликовано новое исследование, согласно которому ледник Туэйтса тает примерно в два раза быстрее, чем ученые предполагали ранее. По мнению геофизиков, во всем виновато глобальное потепление.

– Туэйтс действительно держится сегодня из последних сил, и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем – даже от года к году – как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе, – убежден один из авторов исследования, геофизик Роберт Ларте

Согласно спутниковым данным, большие трещины распространяются по поверхности шельфового ледника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако таяние ледника Судного дня страшно не только само по себе, поскольку ледник является своеобразным щитом, препятствующим разрушению ледяного покрова Антарктиды, и при его исчезновении ничто не будет препятствовать таянию льда в океан.

– Согласно спутниковым данным, мы видим, что эти большие трещины распространяются по поверхности шельфового ледника, существенно ослабляя ледяную ткань; это немного похоже на трещину на лобовом стекле. Трещины медленно распространяется по шельфовому леднику, и в конечном итоге он расколется на множество разных частей, – рассказал океанограф из Британской антарктической службы Питер Дэвис.

По данным NASA, таяние всего западно-антарктического ледового щита способно поднять уровень мирового океана на пять метров, а это уже действительно катастрофа. Особенно для островных государств.