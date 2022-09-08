Минобороны передало в музей Дамаска ценный артефакт

Фото: Министерство обороны РФ

О том, что террористы в Сирии похищают артефакты из музеев и ведут незаконные раскопки в интересах американцев уже давно не секрет. Эксперты утверждают, что нелегальная торговля артефактами из Сирии - одна из статей дохода сотрудников Пентагона.

Командование группировки войск (сил) Вооруженных Сил России в Сирии делает все, чтобы противостоять этому разграблению. И это не только помощь в разминировании и восстановлении Пальмиры. Представители Минобороны передали в торжественной обстановке Национальному музею Дамаска археологический артефакт, относящегося к ассирийской эпохе первого тысячелетия до нашей эры.

Фото: Министерство обороны РФ

«В апреле 2022 года в ходе патрулирования в сирийской провинции Деръа российскими военнослужащими был обнаружен схрон с оружием боевиков, где и находилась базальтовая табличка ассирийской эпохи (VII век до нашей эры). Находка, представляет археологическую, историческую и художественную ценность. Эта картина, изготовленная из черного базальтового камня с надписями и изображением, символизирующими силу, входит в число археологических памятников северо-запада страны», - прокомментировали кадры торжественного мероприятия в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

В ведомстве подчеркнули, что артефакт боевики нашли при нелегальных раскопках для контрабанды и продажи за пределами Сирии.

«Эта находка очень древняя и очень важная для нас. Реликвия, которая находится сейчас перед вами, была украдена террористами, но сегодня, благодаря России, она возвращена сирийскому народу и будет помещена в национальный музей Дамаска», - заявил замдиректора Национального музея Дамаска доктор Хаммамм Саад.

Российские эксперты по античной и средневековой археологии и специалистами исторических наук пять месяцев изучали артефакт и пришли к выводу, что он уникальный - всего подобных табличек в мире осталось около 10 штук. В настоящий момент аналогичные артефакты выставлены в Лондонском национальном музее и являются предметом мирового наследия ЮНЕСКО.

«Это не первый раз, когда мы благодарим российскую сторону за сохранение исторических ценностей, которые были найдены и сохранены. И это не первый раз, когда российская сторона оказывает помощь и прилагает усилия для сохранения и охраны сирийских исторических ценностей. Выражаю благодарность всем российским военнослужащим, оказавшим помощь в защите сирийского культурного наследия», - отметил гендиректор Управления древностей и музеев Сирии Доктор Мухамед Назир Авад.