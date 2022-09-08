Из новогодней комедии «Елки» исчезли Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков. Теперь за всех сыграет Федор Добронравов

Фото: Bazelevs

Лето прошло, меньше чем через четыре месяца наступит Новый года, а это значит, что создатели франшизы «Елки» вовсю готовят премьеру девятой части проекта.

В мае стартовали съемки картины «Елки-9»: тогда и стало известно, что тянуть работу на себе почти полностью станет Евгений Кулик («Остров», «Я худею») — артист приложил руку к сценарию, выступил креативным продюсером проекта, а еще сыграл одну из главных ролей. Да, завершены литературоцентричные «елочные» эксперименты Жоры Крыжовникова, киноманские экзерсисы Егора Баранова и упражнения в реализме Юрия Быкова. Теперь проект отдали в руки Александры Лупашко («Елки-8») и Сергея Наумова («Два»).

Фото: Bazelevs

— Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время, — хвалит Кулик свою работу. — И это непростая задача – тем более, в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. «Елки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет.

Фото: Bazelevs

Вместе с большими режиссерами покинули проект по понятным причинам и главные звезды: Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев, которых полгода нет и в эфире федеральных каналов.

Фото: Bazelevs

Роль главной звезды в «Елках-9» досталась Федору Добронравову. Помогать ему будут Елена Захарова («Кадетство», «Бабоньки») и ключевые актеры сериала «Мылодрама» Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр.

Фото: Bazelevs

На большие экраны очередная часть комедии «Елки» выйдет 1 декабря — почти на месяц раньше предыдущих премьер франшизы.