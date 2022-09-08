Минобороны показало, как «Оса-АКМ» «жалит» украинских националистов

Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» засекает на мониторах беспилотный летательный аппарат и атакует его. По спирали ракета поднимается в небо и уносится куда-то в закат. Спустя несколько секунд в ночном небе появляется яркая вспышка. Одним «Байрактаром» стало меньше.

«Журналисты стали свидетелями, как происходит заряжание боевой машины. «Оса» получает жало. На вооружении «Осы» 6 таких зенитных управляемых ракет. Комплекс малого радиуса действия. До 10 километров. Дивизионы «Ос» используют для прикрытия как бронетехники, так и небольших военных и стратегически важных объектов. Это может быть транспортный узел, предприятие, мост. Подобные задачи эффективно выполняет полк ПВО Западного военного округа», - комментируют кадры в Минобороны России.

Такие комплексы в зоне проведения специальной военной операции круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне сил и средств мотострелковых и танковых подразделений от воздушных целей противника.

Они обеспечивают им тыл.

У бронированной «Осы» отличная живучесть: хорошая проходимость, антенны дублируются, а корпус как у лодки. Под ним спрятаны два водомета – машина может легко преодолевать водные преграды.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России демонстрирует работу российских военных врачей в освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Они круглые сутки оказывают медицинскую помощь мирным жителям.

Также российские военнослужащие регулярно доставляют в Харьковскую область партии гуманитарной помощи. B перечень поставляемого входят жизненно важные лекарственные средства – обезболивающие, антибиотики, противовирусные лекарственные средства, сахароснижающие препараты, а также лекарства, используемые в педиатрии.

Кроме лекарств поставляется тушенка и мука, топливо для генераторов, строительные материалы и другие товары, необходимые мирным жителям.

Помощь выдается по спискам тем, кто действительно в них нуждается. Компьютерная база регулярно обновляется.

А вот хлеб местные жители стали выпекать своими силами. Каждый день по 400-500 буханок для всей округи.