В ходе разведывательных мероприятий в населенном пункте Луганской Народной Республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X , поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе.

«Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной организации «Правый сектор». В этом же населенном пункте было найдено два схрона, из которых изъяли три гранатомета, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию», - перечислили в Росгвардии.

Напомним, днем ранее в Росгвардии сообщили о задержании на Донбассе 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Бойцы силового ведомства также обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Среди изъятого оружия оказались: шесть ПТУР «Фагот», два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова танковых, 27 гранатометов, более ста выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства, реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать бутылок с коктейлями Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра, 283 грамма наркотических веществ, обезврежено 189 килограмм тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.