Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, председатель ВООП: «Энергосберегающие зеленые технологии будут рулить миром»

Фото: Пресс-служба КП

«ГОРИМ ПОПРЕЖНЕМУ»

- В гостях открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, здравствуйте!

- Привет. Рад видеть.

- Я тоже. Мы с вами не первый раз встречаемся. Хотел у вас поинтересоваться, с какой повесткой приехали на Восточный экономический форум?

- Повестка одна. Я очень плотно занимаюсь сейчас проблемами экологии и как депутат Госдумы, первый заместитель профильного комитета, и как председатель Всероссийского общества охраны природы, которому через два года исполнится 100 лет. Мы готовимся к юбилею, поднимаем архивные документы, потому что это гордость наших отцов и дедов – они сумели создать первую в мире природоохранную организацию, которая насчитывала 38 миллионов членов. Съезды проводились в Колонном Зале Дома Союзов, что говорит об уровне и отношении наших предков к экологии и природосбережению. Решение каждого съезда – это руководство к действию. Просто бери сейчас все это переписывай и планируй работу организации на ближайшие десятилетия.

В теме будущего страны не обойтись без спорта. Здоровое питание, чистая вода, чистый воздух, физическое развитие – то, что создаст нам поколение, которое будет завоевывать лидирующие позиции в мире по всем направлениям. Мне кажется, пришло время задуматься о создании студенческого спорта как не отчетной страницы российского спорта, а как современной инфраструктуры, создания системы соревнований, тренерских кадров, ну и так далее. Мы находимся в университете, эта тема просится для обсуждения.

Да, сегодня принял участие в сессии «деньги или жизнь» - такой интересный формат. Что важнее? Понимаем, что стремление зарабатывать в ущерб балансу и природосбережению, конечно, создает проблемы в плане ликвидации накопленного ущерба. Мы это видим сегодня. То, что осталось из прошлого, нет технологий ликвидации, нету денег. А ущерб колоссальный! Горим по-прежнему, вода низкого качества, воздух во многих городах не отвечает никаким требованиям. То есть, сегодня общественный контроль необходим во всем - и в формировании позиций не увести тему экологии в экстремизм, а в позитив. То есть, мы должны услышать от людей, насколько это важно. И я могу сказать, что вот на этих двух-трех сессиях, на которых я участвовал, тема животрепещущая, людей это интересует, особенно молодежь.

НАЙТИ БАЛАНС РАЗВИТИЯ

- Вы недавно возглавили факультет экологии РГСУ, какие у вас планы?

- Планы большие. Я благодарю руководство вуза, ученый совет избрал меня единогласно деканом этого направления. Общаясь с преподавателями, со студентами, мы понимаем, что за этим направлением будущее. Энергосберегающие зеленые технологии будут рулить миром. Поэтому найти сегодня талантливых ребят, дать возможность им творить, созидать, я думаю, это сегодня главная задача государства и мы понимаем, что мы можем уделить этому большое внимание.

У нас уникальная страна, у нас все есть для того, чтобы найти баланс развития. С переходом в любую плоскость. Мы говорим - энергопереход, через какое-то время будет другой переход. И вот как раз на огромной территории нашей страны со всеми климатическими зонами, часовыми поясами, огромным богатством лесным - это тундра, Арктика, южное Черноземье – то есть, много чего. И это, конечно, очень важный момент. Очень интересное направление сегодня – создание почвенного покрова. Конечно, деградация идет этих земель стремительная, я думаю, Европа первая столкнется со всеми этими проблемами. Наша задача накормить экологически чистыми продуктами питания Россию.

Поэтому да, мы сейчас разрабатываем программу обучения, я думаю, что это будет в процессе развиваться, получать новые векторы, так что мне это очень интересно само по себе и я надеюсь, что будет конкретный результат.

- Заключительный вопрос. Всероссийское общество охраны природы, если не ошибаюсь, планирует подписать соглашение с ДВФУ, где мы сейчас с вами находимся. Какие проекты планируете осуществить?

- Мы только что открыли с ректором ДВФУ так называемую «точку роста» зеленого развития Дальнего Востока, что подразумевает взаимодействие с конкретными вузами и территориями. То есть, остров Русский может стать хорошей площадкой для того, чтобы найти решение. И ректор с радостью откликнулся на это предложение взаимодействия. Кстати, у нас есть соглашение с Академией наук нашей страны. Тоже очень немаловажный фактор в ближайшее время – в конце месяца мы будем проводить второй конгресс всех тех, кто связан с зеленой экономикой, с зелеными финансами и с зеленым будущем. Это тоже сегодня тема, которая требует взаимодействия. Ну и конкретно вуз с акцентом на природосбережение Дальнего Востока и в этом вопросе будет помогать.

- Спасибо большое.