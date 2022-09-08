Мастерская управления «Сенеж» завершает обучение первых участниц международной программы «Женщина-лидер»

Проектор Мастерской управления «Сенеж» президентской программы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина. Фото: Андрей МИНАЕВ

В 2022 году образовательная программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» вышла на международный уровень. В проекте принимают участие представительницы 19 стран помимо России. Фактически наша страна оказывает поддержку наших женщин-соотечественниц, сообщила в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме проектор Мастерской управления «Сенеж» президентской программы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

ОТ АРМЕНИИ ДО БРАЗИЛИИ

- В нынешнем году в Мастерской управления «Сенеж» началось обучение нового потока образовательной программы «Женщина-лидер». Впервые она стала международной. Кто принимает участие в программе, и есть ли у нее еще какие-то особенности?

- Программа «Женщина-лидер» является одной из флагманских программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году мы эту программу запустили, развиваем при поддержке Евразийского женского форума и Совета Федерации. На сегодня у нас в пуле 421 выпускница: три потока, два из которых федеральные, один поток региональный - в прошлом году мы его сделали специально для Южного федерального округа. Это произошло с легкого слова Валентины Ивановны Матвиенко на женском форуме в Кемерово, когда спикер Совета Федерации выступила с такой инициативой. Честно говоря, это был большой вызов для нас. Тем не менее, мы это сделали и в настоящий момент международный поток реализуется совместно с Россотрудничеством. В поток сейчас входит 19 стран, помимо Российской Федерации. Это и Белоруссия, и Армения, и Бразилия, и Сингапур, и Болгария – достаточно широкий пул сложился. И это все наши соотечественницы. Фактически мы обеспечиваем поддержку наших женщин, которые сейчас находятся за рубежом и для них очень важно, что они входят в сообщество женщин-лидеров и могут совместно и получать знания, и обмениваться этими знаниями. Ну и, конечно, одним из важнейших образовательных результатов нашей программы является повышение квалификации женщин-лидеров в области социального проектирования.

Сейчас у нас 72 проекта, которые мы сделали с помощью наших выпускниц. Проекты направлены на сохранение здоровья, сберегающее практики, образование, поддержку молодежи, воспитание. Благополучателями проектов являются более 35 тысяч человек. Буквально на следующей неделе у нас состоится выпуск нашего международного потока, пул наших выпускниц вырастет на 173 участницы. Здорово, что они будут не только из регионов Российской Федерации, но и за рубежом. Оочень надеемся, что они смогут приехать - мы сейчас запланировали очную встречу в Мастерской управления «Сенеж», в нашем кампусе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Правильно понимаю, что у вас так же есть отдельный поток для Уральского федерального округа? Когда вы акцентируете внимание на каком-то федеральном округе, что это дает?

- Да, действительно, у нас в прошлом году такое было впервые с Южным федеральным округом, мы работали в партнерстве с Донским государственным техническим университетом. В этом году мы зашли в Уральский федеральный округ, нас поддерживает Наталья Владимировна Комарова и основная база у нас будет в Ханты-Мансийске. Выпускной планируется в конце ноября. Наибольшее количество участниц – 80 человек - из Ханты-Мансийска, хотя другие регионы тоже представлены.

Что это дает региону? Несомненно, повышение квалификации кадров. Потому что мы даем серьезную программу, работаем над повышением управленческой грамотности наших женщин. Плотно работаем и с министерствами, и с местными бизнесами; более подробно понимаем те потребности, на которые необходимо направить фокус внимания наших женщин. У нас программы спроектированы таким образом, что сначала каждая женщина приходит со своей социальной инициативой и только после этого они преобразуются в команды и выбирают из самих инициатив – из 5-7 – какую-то одну, в которую уже упаковывается данный проект. Но когда это идет в плотной связке с регионом, мне кажется, это, несомненно, полезнее.

А если говорить про образовательную программу, то в случае, если у нас программа региональная, мы получаем еще и спикеров из округа. Это те люди, которые ведут группы наших участниц от первого модуля до финала. Таким бонусом для региона еще является программа обучения кураторов именно из регионального пула. Мы фактически передаем методологию программы в регион и уже дальше это возможно делать под нашим кураторством, а, может быть, и самостоятельно.

- Программе «Женщина-лидера» уже больше двух лет. Какие видите перспективы ее развития?

- Мы сейчас внимательно над этим думаем и размышляем. Понятно, что программа развивается и все больше женщин заинтересовываются в ней. Я вижу развитие программы в сотрудничестве с другими высшими школами и институтами образования. Тогда мы сможем укреплять экспертизу, которая наработана в Мастерской управления «Сенеж» практиками и знаниями, которые приходят из других институтов и высших школ. Надеюсь, что коллеги откликнутся, потому что действительно мы были фактически флагманами в теме женской повестки Мастерской управления «Сенеж», а на сегодня во многих образовательных учреждениях женские программы реализуются. Такая программа есть в Сколково, такой подход был в РАХиГСе.

Вторая мысль, которую мы сейчас прорабатываем, это делать отраслевую специфику программы, потому что есть достаточно большие объединения женщин, которые привязаны не к территории, а к специфике работы. Например, есть большой Союз женщин атомной отрасли, и к нам уже поступил запрос на то, чтобы делать такое ответвление нашей программы непосредственно для них. Есть женщины на сельских территориях, у нас есть проект «Хозяйка села», который родился в Мастерской управления «Сенеж». Думаю, что такие перспективы – это то, что в ближайшем обозримом будущем будет точно реализовано.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКТИВ

- Если не ошибаюсь, 1 сентября в 42 регионах России планировалось впервые запустить 70 кластеров, которые могли бы готовить специалистов в рамках проекта «Профессионалитет». О чем идет речь? И кого в данном случае «Сенеж» собирается обучать?

- Я бы сказала, что не собирается, а уже обучают. 1 сентября наступило для студентов, а те люди, которые обучают студентов, обучались летом, чтобы встретить студентов во всеоружии, наполненными новыми инструментами знаний.

Сегодня будет выпуск нашего первого потока программы «Профессионалитет». 474 выпускника, я надеюсь. Почему «надеюсь»? Потому что сегодня у нас завершается очное обучение, однако коллеги продолжат работать над своими «дорожными картами» в рамках своих кластеров по тому, каким образом менять уже непосредственно работу на местах. Ни для кого не секрет, что сейчас среднее профессиональное образование переживает инновационный ренессанс. Практически 70% рабочих мест принадлежат людям со специальным профессиональным образованием и те реалии нового времени, которые мы сейчас все наблюдаем, они, несомненно, должны коснуться этой отрасли.

В настоящий момент коллеги из 11 отраслей завершают обучение. У нас от каждого кластера присутствуют участники от колледжей – это либо директор, либо его заместитель с сильной командой. У нас присутствует представитель бизнеса, то есть, фактически заказчик той профессии, которая подготавливает колледж, среднее профессиональное образовательное учреждение и у нас обязательно есть представитель РАИВа – это либо министр, который курирует образование, либо заместитель, потому что мы можем, конечно, обучать кадры и давать новый инструментарий, но если не будет понимания органов власти, каким образом, какая нужна поддержка, прошли какой-то образовательный путь. Как раз в Мастерской управления «Сенеж» завершается программа по развитию управленческих команд. То есть, помимо знаний о методологии самого проекта «Профессионалитет» и тех изменений, которые ждут непосредственно студентов, коллеги получали управленческие навыки, навыки взаимодействия в команде и что очень важно – навыки построения сообществ. Потому что разные кластеры будут двигаться после того, как они закончат программу в разном темпе, а теперь, когда они знают друг друга, это уже такая большая группа людей, настоящих сообществ, они могут уже обеспечивать горизонтальные коммуникации весьма быстро.

- В чем отличие «Сенежа» от других образовательных учреждений?

- Мне часто задают этот вопрос, сравнивая нас с Высшей школой экономики. Я абсолютно счастливый человек, потому что те участники, которые приходят в Мастерскую управления «Сенеж», это люди высоко мотивированные, с потенциалом. Это люди, которые прошли конкурсные испытания, потому что в основном мы работаем с победителями и финалистками президентской платформы «Россия – страна возможностей», лучшим активом молодежи, который к нам приходит из Росмолодежи, потенциальными и уже зрелыми управленцами нашей страны. Мы называем это национальным активом и, как мне кажется, сейчас очень правильное время для того, чтобы внимательно посмотреть на тот потенциал людей. Россия славится сильной и управленческой школой, и психологической школой, и незыблемыми ценностями, которые есть в душе каждого русского человека: сплоченность, готовность прийти на помощь друг другу. И вот все эти ценности и смыслы, которые сейчас транслируются, и люди, которые приходят в Мастерскую управления «Сенеж», отвечая на вопросы, а чему бы они хотели научиться, как бы они хотели себя развивать, позволяет предположить, что мы можем сейчас заявлять про новую компетентностную модель управленца, разрабатывать свой русский управленческий код, стандарт наших новых образованных программ и, конечно, есть понятные методологии и понятные модели, по которым мы работаем. Наши западные коллеги много чего для этого сделали, но мне кажется, что пришло время сделать что-то свое и в этом смысле Мастерская управления «Сенеж» идеальный образовательный центр для того, чтобы передавать лучшие практики и разрабатывать эти новые практики с теми людьми, которые к нам приходят, с национальным активом нашей страны, то есть, людям, которые действительно очень серьезно вкладываются в развитие нашей страны.