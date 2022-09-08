Бадма Башанкаев, хирург, депутат Госдумы: «Я много видел медицины, но медицинской школой Владивостока и Хабаровска я впечатлен»

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев. Фото: Роман Садовой

«ДВФУ НАДО ПОСЕТИТЬ ВСЕМ»

- У нас в гостях Бадма Башанкаев, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации.

- Но прежде всего – я практикующий хирург, и буду им оставаться всегда. Здравствуйте!

- Добрый день! Мы с вами находимся во Владивостоке. Давайте поговорим об уровне высокотехнологичной медицинской помощи на Дальнем Востоке.

- Правильная тема вами затронута. Традиционно считалось, что в России самая лучшая хирургия находится в Москве и Санкт-Петербурге. Но не только…Будучи одним из руководителей Российского общества хирургов, мы проводим ежегодно конференции (до ковида были ежегодные). Я руководил секцией за живую хирургию, когда разные больницы показывали «класс игры», а мы транслировали это всё в Москве. До какого-то года это было несколько московских и санкт-петербургских больниц, которые показывали крутую хирургию. Мы транслировали как минимум 12 - 20 операционных из разных городов. И один из них был, кстати, Владивосток. Главный хирург Дальневосточного округа Кирилл Владимирович Стегний (наш близкий друг и товарищ) показал тогда пилотажную хирургию.

В Хабаровске шикарная медицинская школа. Во Владивостоке находится медицинский центр ДВФУ. Это учреждение, которое надо посетить всем. 8 тысяч высокопилотажных операций, начиная от роботических (то, что самое интересное сейчас в медицине), заканчивая невероятной нейрохирургией в гибридной операционной. Это очень круто! Я два часа провел в этом центре с Олегом Паком, идейным вдохновителем и бывшим главным врачом, а сейчас он уже проректор по медицинской части в ДВФУ. Я много видел медицины, учился за границей (и в Германии, и в США), но все равно впечатлен.

МОРЕ БУМАГ

- А каков уровень медицинской бюрократии здесь? Это одна из самых больших проблем, мне кажется, на сегодня в отрасли.

- Да, есть такая проблема. Традиционно и учителя, и врачи исписывают очень много бумаги. И если вы были недавно на приеме у врача, 12 минут на прием терапевту дается, из них большую часть времени он что-то в компьютер забивает, очень много пишет. А на общение уходит 2-3 минуты. В стационаре тоже не менее большое количество бумаг. Это выписные эпикризы, осмотр, протоколы операций, врачебные комиссии, постоянно какие-то справки надо оформлять. Там море бумаг, которые отнимают много времени. Но напомню, я по профессии хирург, и надеюсь, что когда выйду из стези политика, буду продолжать свою хирургическую деятельность колопроктологическую. И мне хочется, чтобы у нас было меньше писанины. В комитете мы работаем над этим. Мы уже делали Круглый стол на эту тему, и еще один будем собирать по дебюрократизации медицины.

Так вот что придумали наши коллеги во Владивостоке. Это надо копировать. Они взяли и на внебюджетные деньги наняли администраторов, которые не имеют медицинского образования, их задача внести в компьютер данные, сходить за назначением. В Америке эта работа называется medical clerk, координатор, который занимается бумажной работой. Меня почти 20 лет учили высококлассной хирургии. Моя основная польза для людей именно в приеме пациентов и в операционной, но не в писанине. Поэтому хочется пример наших коллег здесь показать всем. Это шикарный опыт. Будут, конечно, вопросы, где взять столько внебюджетки, но можно. Большинство больниц, так или иначе, могут зарабатывать внебюджетные деньги, которые потом использовать для таких вот задач, например.

ВРАЧИ МЬЯНМЫ ГОТОВЫ УЧИТЬСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

- Хотелось бы с вами еще обсудить кадровый вопрос. Потому что когда используется высокотехнологичное оборудование, понятно, что нужны специалисты, которые умеют на нем работать. Здесь с этим проблема есть?

- Кадровый голод, он везде, как и в журналистике, хорошего врача, хорошего журналиста сейчас сложно найти. Люди приходят в профессию, понимают, что она сложная, она не такая, как казалось в студенчестве, и очень быстро уходят. Во Владивостоке, где 600 тысяч населения, две медицинских школы. Представляете, сколько кадров мы делаем? Сюда только что приехала делегация из Министерства здравоохранения Мьянмы. Они заинтересованы обучать своих студентов здесь. Да, они хотят приехать во Владивосток.

Причины кадрового голода бывают разными. Мы внутри профессии называем несколько. К сожалению, уважение к профессии врача, которое было, когда учился и работал мой отец, его предшественники, изменилось. Только во время ковида нас снова начали любить, так скажем, но опять всплывают эти проблемы. Просто люди не хотят рисковать больше. Потому что есть много законов, ограждающих пациента от врача, но нет законов, которые ограждают врача или медсестру от пациента. А пациентский терроризм, к сожалению, набирает свои обороты. Это же коммерция, ничего нового.

Большое вам спасибо за то, что такие темы поднимаете.