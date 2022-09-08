ВЭФ-2022 Екатерина Фроловичева: Что такое ЦФА и как их можно использовать?

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Закон о цифровых финансовых активах вступил в силу летом. И уже в конце осени розничные инвесторы смогут вкладывать в них деньги. Что такое ЦФА? Как устроена новая система? И чем она отличается от классической биржи? Об этом и многом другом в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказала Екатерина Фроловичева, генеральный директор «Атомайз». Платформа входит в холдинг «Интеррос» и стала первой, получившей лицензию ЦБ на работу с цифровыми финансовыми активами.

- Екатерина, мы говорим о новых технологиях, которые входят в нашу жизнь и скоро станут обыденностью для нас. Цифровые финансовые активы. Давайте расскажем, что это такое. И самое главное – поясним, чем они отличаются от криптовалют.

- Они близки только на уровне технологии, которая лежит в основе - блокчейн. Но глубинная разница заключается в следующем. Цифровые финансовые активы – это выпускаемый эмитентом, юридическим лицом, вид цифровых прав, которые могут быть обменяны на деньги, могут удостоверять деньги либо возможность получения товара или услуги. И целый ряд других возможностей, которые прописаны в недавно принятом законе. Например, в криптовалюте у вас нет эмитента, который перед вами чем-то отвечает, и нет регулятора. В ЦФА эти существенные параметры, которые важны для любого инвестора, есть.

- Главный минус криптовалюты лично для меня – что там нет регулятора. И мои права как инвестора никак не защищены…

- Да, это ваши собственные риски. И вы сами оцениваете, насколько вы справитесь с тем, что у вас может исчезнуть вся эта криптовалюта. С ЦФА все легально. Есть оператор информационной системы, который регулируется Центробанком. Прежде чем появится какой-либо ЦФА от эмитента, которого оценит та же система, вы будете защищены в плане того, что все-таки это не воздушный какой-то актив, а вполне конкретный. Он материален, его можно описать, его можно изучить и понять, как можно будет получить деньги обратно, в обмен на эти ЦФА в момент наступления окончания срока жизни этого инструмента.

- Можете привести пример какого-нибудь ЦФА?

- Недавний пример – это так называемый инвестиционный цифровой финансовый актив. Он был выпущен эмитентом – компанией, которая работает на рынке сбыта драгоценных металлов, компанией GPF - Global Palladium Fund. Выпущен он был как раз на палладий. Стоимость ЦФА дает право требования денег, эквивалентных стоимости 1 грамма палладия.

- Что-то вроде биржевого фьючерса на палладий?

- Да, похоже. Но при этом ЦФА не является ценной бумагой. И операторы информационных систем – это не эквивалент фондового рынка. Но мы поддерживаем весь тот функционал, который представлен на классическом фондовом рынке. То есть это и депозитарная деятельность, и клиринговая деятельность, и вопросы организации торгов. Внутри информационной системы все это совмещено: есть и реестр, и возможность ведения торговли, и возможность поддержки расчетов при совершении сделок. Поэтому инвестиционный токен дает возможность клиентам, которые приобрели такого рода ЦФА, заработать. Токен будет жить ровно год и привязан к стоимости палладия. А она хорошо прослеживается на историческом срезе.

- Для тех, кто не в курсе, палладий еще 10 лет назад был очень дешевым, а сейчас обогнал по стоимости и платину, и золото...

- Да, поэтому для инвестора это вполне уверенный продукт для управления благосостоянием. Сейчас он был сделан доступным для инвесторов – юридических лиц. Но в ближайшие месяцы платформа «Атомайз» планирует сделать его доступным и для физических лиц.

- Как можно будет купить этот токен?

- Мы рассчитываем, что к концу года сможем интегрироваться с банками и в приложениях банков давать информационные сообщения о такого рода инструментах. И клиентам давать возможность переходить на платформу «Атомайз» для совершения сделок с такого рода инструментами. Работать с нами могут и юридические лица, как эмитенты, и юридические и физические лица как инвесторы.

- Чем ваша платформа отличается от фондового рынка?

- ЦФА - это программный продукт, в нем функционал программируемости выше представлен, чем на классическом фондовом рынке. Вы можете внутрь инструмента заложить ряд условий, которые будут автоматически исполняться посредством программного кода. Это первый элемент. Второй элемент – возможность дробления. ЦФА можно разбить на мелкие дробные части, вплоть до восьмой цифры после запятой. А на фондовом рынке есть лотовость (например, не меньше 1000 рублей или не меньше 1000 долларов. – Прим. Ред.). И ниже определенной суммы вы опуститься не можете. В ЦФА такого ограничения нет. Тем самым вы повышаете адаптивность инструмента под нужны инвестора и эмитента. И третий важный элемент, который сейчас стал наиболее актуальным, - управление самостоятельно всеми своими ЦФА без участия посредников. С ЦФА пользователь напрямую входит в систему, где появился такого рода инструмент. Он не обращается к посредникам, брокерам, депозитариям, он не работает опосредованно в нескольких системах.

- Как будто бы я приходил на Мосбиржу и напрямую там акции покупал…

- Да, в этом отношении контроль находится в ваших руках. Главный инструмент управления – ваш приватный ключ. По аналогии с отпечатком пальца. Только вы знаете этот набор символов и знаков, который является доступом к вашему кошельку и к действиям по нему. Это преимущество, которое, правда, требует более высокого уровня финансовой грамотности.

- Название «Атомайз» как раз и происходит от того, что вы можете делить все на очень мелкие части?

- Да, абсолютно верно. Здесь прослеживается аналогия из мира природы, где вплоть до атома вы можете раздробить любой физический объект. Наша миссия строится на том, чтобы физический мир переложить на мир цифры и сделать его максимально доступным в новой среде совершения экономических отношений.

- Какие базовые активы там будут?

- Мы начали с ресурсной отрасли. Горно-металлургическая стала пионером. И в этом есть вполне обоснованный элемент уверенности, потому что базовый актив, который находится там, привлекателен. Но этим мы не ограничиваемся. Мы смотрим еще на отрасли, которые нуждаются в вопросах привлечения финансирования и в развитии услугового направления. Например, мы смотрим на область туризма, на область девелопмента, совершенствование процессов цифровой ипотеки и даже заглядываемся на область искусства, на высокохудожественные ценности.

- Каким образом?

- Широко гуляет термин NFT, который получил популистский оттенок. Он пришел из мира создания цифровых изображений, медиа-искусства, медиафайлов, которые могут представлять собой ценность. Эта ценность передается через набор данных, описанных в виде токена. И он же является уникальным, невзаимозаменяемым. По правоприменительной практике, мы это рассматриваем как подвид цифрового финансового актива. Возможно, в том числе, и развитие NFT на драгоценные предметы, такие как драгоценные камни, обладающие уникальными свойствами.

- Вы их как-то оцифруете?

- Это может быть оцифровка. Вы можете создать его образ и транслировать его уже в виде NFT, перепродавая 3D-образ физически существующей скульптуры. Это тоже тренд, который может быть востребован. В мире современного туризма, который, кстати, активно развивает «Интеррос», мы смотрим на истории совершенствования механизмов оборота услуг, которые оказались не востребованными. Здесь это ближе к истории ски-пассов. Есть отдельный серый рынок, когда ты воспользовался, приехал на курорт, купил ски-пасс, но не полностью его выбрал. И возникает рынок перепродажи ски-пассов. И у нас возникает гипотеза о том, чтобы из этого формировать вполне прозрачный и понятный рынок обращения, упаковывать неиспользованные ски-пассы в виде цифрового финансового актива. И предлагать его на вторичном рынке.

- Кто может создать ЦФА?

- Сам по себе ЦФА на практике – это программный продукт. Его надо создать. Сейчас мы эту услугу оказываем эмитентам самостоятельно. Разрабатываем программное обеспечение под их техническое задание и тем самым выпускаем тот самый смарт-контракт, который в юридической плоскости называется ЦФА. Сейчас мы накапливаем тот набор подпадающих под определение закона видов прав, которые уже переложены на язык программного обеспечения.

- В перспективе это будет некое упрощение биржевых услуг? Потому что выйти на тот же фондовый рынок, как правило, может только крупная компания…

- Упрощение, демократизация и проникновение на этапы самостоятельного создания финансового продукта. И в этом отношении это более высокая планка для эмитента. Потому что у них должна быть компетенция в плане проектирования и структурирования продукта, описания его в терминологии, которая четко описывает границы юридически. А также еще и компетенция для создания программного обеспечения. И это повышенная планка. Но это ровно так же, как и с ростом финансовой грамотности населения, так же и у эмитентов вырастает уровень готовности к тому, чтобы проектировать самим, создавать самим и управлять этими процессами.