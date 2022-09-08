Куда пропали «Ранетки»: Женя топила стресс в секс-шопе, Лена родила жене в Аргентине, Наташа живет со взрослым продюсером с 16 лет

Классический состав группы "Ранетки".

Кто забыл, девичья группа «Ранетки» в нулевые годы просто разрывала танцпол. Четыре юных девочки — Нюта Ранетка (так требовал называть их продюсер коллектива), Лена Ранетка, Женя Ранетка и Наташа Ранетка — собирали стадионы, пели на разогреве у Бритни Спирс и собирали все возможные музыкальные награды. По мотивам успеха квартета даже отдельный сериал «Ранетки» (СТС) на шесть сезонов с участием певиц был снят! В 2013 году они спели в последний раз, но до сих пор новости об участницах группы продолжают поступать. Некоторые из них — совсем неожиданные. KP.RU собрал свежую информацию о судьбе девушек.

Лена Третьякова (33 года)

Вообще-то Лена была профессиональной футболисткой и даже выигрывала чемпионат России в составе женской команды «Чертаново» (Москва). Но после успеха в музыкальной группе, разумеется, в спорт не вернулась. Певица выучилась на психолога, увлеклась кундалини-йогой, пробовала сольную карьеру, но в итоге улетела в Аргентину вместе с...возлюбленной Дианой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В середине августа стало известно, что артистка родила сына, которого назвали Леонелем Кристианом — гражданина Аргентины. На вопрос подписчика в соцсетях, каким образом это случилось, Третьякова уточнила: обошлось без ЭКО и искусственной инсеминации.

Лена Третьякова улетела в Аргентину вместе с возлюбленной Дианой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В соцсетях Лена указывает, что любит жену и животных. В целом неудивительно — Женя Огурцова вспоминала, как после морального прессинга Третьякова вступила в половую связь с одним из менеджеров группы в 16 лет.

Женя Огурцова (32 года)

Фото: СОЦСЕТИ

«Счастливый билет в ад» — именно так называется книга Жени Ранетки, посвященная работе в группе. Сложно не поверить Огурцовой (зачем ей врать?), а поверить еще сложнее. В интервью и книге солистка описывает ужас, в котором жили четыре несовершеннолетние Ранетки: оргии с фаллоимитаторами, контролируемые продюсером дневники месячных, склонение к близости и подписание контрактов в нетрезвом виде, выступления с острым отечным панкреатитом — это только детали пазла.

Убегала от последствий перенесенных психотравм Огурцова еще долго. Работала в секс-шопе, выступала сольно, а затем переехала в Подмосковье и дважды побывала замужем (второму супругу, дизайнеру Анатолию Рамонову, родила сына Марка), прежде чем обрела гармонию. Теперь, как уверяет Огурцова, она счастлива в браке с музыкантом Николаем Осиповым — ему артистка в 2021 году родила дочь Еву. Девочка родилась с особенностями развития.

Женя счастлива в браке с музыкантом Николаем Осиповым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Козлова (34 года)

В группе она играла на барабанах и одновременно была главной солисткой первого состава «Ранеток». В 2009 году Козлова покинула группу, причем не без скандала — по словам девушки, в нее был безответно влюблен продюсер группы Сергей Мильниченко, который решил отцепить девушку от коллектива после того, как узнал, что она предпочла другого.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уйдя из «Ранеток», Лера не потерялась — и начала петь сольно (Лера Лера), а еще в составе группы 5sta Family. В 2017 году вместе с другими участницами группы начала вести ютуб-канал KURAGA. Теперь певица активно ведет соцсети и занимается волонтерством: помогает бездомным кошечкам и собачкам.

Нюта Байдавлетова (29 лет)

Новая барабанщица Анна Байдавлетова пришла на место уволенной Леры Козловой. Правильная девочка жила в Ставрополе с мамой, окончила художественную школу, училась играть на аккордеоне и фортепиано. А после приезда в Москву в 16 лет Анна (ей придумали псевдоним Нюта, чтобы не путать с другой Анной из группы — гитаристкой Рудневой) начала жить в квартире...с продюсером коллектива Сергеем Мильниченко.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Однажды она после душа выходит из ванной, а он (продюсер) говорит: «Если что, ты душем не мастурбируй, это вредно для здоровья, киста может образоваться, — вспоминала Женя Огурцова. — Лучше приходи — я расскажу, как надо себя удовлетворять.

После ухода из группы Нюта записала несколько сольных песен, затем пробовала работать с продюсером и композитором Максимом Фадеевым, петь в дуэте с Лерой Козловой (НЮТА&ЛЕРА), но в 2020 году проект закрыла и стала выступать как Нюта.

С 2020 экс-ранетка выступает на сцене под псевдонимом "Нюта".

Наталья Щелкова (32 года)

В детстве Наташа тоже занималась спортом, как и Лена Третьякова. Только Щелкову родители отвели на фигурное катание — к самому Илье Авербуху! Однако попадание в «Ранетки» определило всю дальнейшую судьбу девушки.

— Гитаристка Наташа с 2009 года жена Сергея Мильниченко (младше продюсера на 24 года), — сообщала в интервью Женя Огурцова. — В какой-то момент мы узнали, что они вместе с ее 16-летия. И дико ***** (удивилась). То ли мы этого не замечали тогда, то ли не придавали значения. Это было в рамках обыденного. Вроде ничего и не происходило особенного. Все мило и полюбовно. Мы семья, ну и что, что ей 16? Кроме того, он же встречался и с Лерой Козловой (играла на ударных инструментах — Авт.).

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любимому мужу Щелкова родила троих детей: дочерей Рассказу (10 лет) и Иву (9 лет), а еще сына Игоря (9 лет). Для них пара даже открыла собственный YouTube-канал. Об участии в девичьем коллективе певица вспоминает с теплотой и ностальгией.