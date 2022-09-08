9-11 сентября в России пройдут выборы 15 губернаторов Фото: Евгения ГУСЕВА

КОГО БУДУТ ВЫБИРАТЬ

В Единый день голосования будут выбирать глав 14 российских регионов. В частности, люди определятся с персонами губернаторов во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, в республиках Марий Эл, Бурятии, Удмуртии, Карелии.

Также пройдут выборы депутатов в 6 законодательных органов госвласти в субъектах РФ — в Северной Осетии, Удмуртии, Сахалинской, Саратовской, Пензенской областях и в Краснодарском каре.

В 12 регионах проголосуют за депутатов горсоветов региональных столиц: Барнаула, Владивостока, Горно-Алтайска, Кирова, Курска, Омска, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Твери, Черкесска и Ярославля.

В 5 городских округах пройдут муниципальные выборы — в Москве, хакасских Саяногорске и Абазе, в иркутском Усолье-Сибирском и костромской Шарье.

КТО ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Из 29 партий 24 выдвинули своих кандидатов. Представители 22 партий были зарегистрированы.

Во всех выборах в местные заксобрания участвуют представители «Единой России», коммунистов, либерал-демократов и эсеров. В 12 регионах поборются за голоса избирателей представители «Яблока» (они идут на выборы под лозунгом «За мир»). На муниципальных выборах больше всего кандидатов выдвинула ЕР — 1261 (зарегистрированных), меньше всего — «Яблоко» — 179 зарегистрированных кандидатов.

На выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы (в 125 из 146 районов) зарегистрированы около 1,5 тысяч (!) кандидатов.

КАКОВА КОНКУРЕНЦИЯ

Всего было зарегистрировано более 70.5 тысяч кандидатов. В 81 регионе пройдут около 4.7 тысяч избирательных компаний.

На выборах глав регионов представлено до 5 кандидатов на место губернатора (всего кандидатов 67) и в среднем 6 кандидатов на место депутата заксобрания региона (одномандатников 841 человек).

ГДЕ ПРОГОЛОСУЮТ ДИСТАНЦИОННО

Регионов, где избиратели смогут проголосовать удаленно на федеральном портале vybory.gov.ru или на московском elec.mos.ru— всего 8. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская, Ярославская области и Москва.

ГДЕ ГОСУЮТ 3 ДНЯ

12 регионов решили, что голосование у них будет идти 3 дня. Это Москва, Владимирская, Калининградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области, Краснодарский край и республики Удмуртия и Карелия. 2 дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также республики Северная Осетия-Алания.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Выбор в онлайн-формате можно будет сделать с 8 часов 9 сентября до 20 часов 11 сентября (для регионов, выбравших 3 дня голосования). Регистрироваться заранее на онлайн-голосование не нужно. Зашедшие в личный кабинет на mos.ru проголосовать смогут с любого устройства с доступом в интернет из любого региона России.

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