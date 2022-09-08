Королева Великобритании Елизавета II дожила до 96 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец сообщил срочную новость: королева Англии и Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

В английских СМИ есть два вида новостей: про королевскую семью — и все остальные. В том смысле, что даже самые жёлтые газеты не критикуют царствующего монарха. Ведь это — живой символ нации, последний яркий луч солнца, которое ещё совсем недавно не заходило над Британской Империей, чьи владения тянулись от Америки до Австралии.

Принцесса Елизавета с родителями и младшей сестрой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И даже если король (или, в данном случае, королева) десятилетиями не принимают участия в политике — согласно знаменитой формуле: «царствует, но не правит», — сама возможность, что это решающее монаршее слово всё-таки прозвучит, вносила в суматошную и временами карикатурную «западную демократию» столь недостающий порядок.

Да и сравните политический вес и опыт любого «партийного лидера», которые последнее время сменялись каждую трёхлетку, — и её, Елизавету II, с момента восшествия на престол в далёком 1952 году пережившую (в политическом смысле) аж четырнадцать премьер-министров, первым из коих был сам Уинстон Черчилль.

Коронация Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОРОЛЕВА АНГЛИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЕЛИЗАВЕТА II УМЕРЛА В ВОЗРАСТЕ 96 ЛЕТ

Но ничто не вечно — и Елизавета II, последняя из ныне живущих титанов XX столетия, отошла в мир иной. Это событие разом затмило и Украинский кризис, и ралли газовых цен, и всё остальное, о чём месяцами причитали СМИ. Да и где, в конце концов, Украина, а где — тысячелетняя британская монархия, благополучно пережившая всех русских царей, немецких кайзеров, турецких султанов, французских императоров и китайских богдыханов, некогда пытавшихся составить ей конкуренцию.

Принц Филипп и Елизавета II были идеальной королевской парой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если верить, что всё происходит «в должное время» — то и смерть Елизаветы оказалась по-своему логически завершающей. Да, она застала распад Британской Империи после окончания Второй Мировой — но эта «английская осень» была золотой, мягкой, а лондонский Сити сделался главным финансовым центром мира: ведь деньги любят стабильность, а обеспечивает её… правильно, та самая монархия. И даже не столько она сама, сколько незыблемость её церемониалов и традиций.

Да, за 70 лет царствования Елизаветы, Туманный Альбион постепенно переставал производить собственные автомобили и самолёты, закрывал построенные атомные электростанции, расставался с одной заморской территории за другой, — но мир по-прежнему слушал британскую музыку, аплодировал сериалам от Би-Би-Си, зачитывался сказками про Гарри Поттера. У, конечно, учил английский язык, мечтая хотя бы раз воочию посмотреть на знаменитую пересменку стражей у Букингемского Дворца. Ведь блистательная монархия складывается как раз из таких вроде бы незначительных, но давних традиций.

Королевская чета с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И КОРОЛЕВЫ АНГЛИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЕЛИЗАВЕТЫ II

Однако золотая осень, как и всё на свете, проходит. Символично, что всего за пару дней до смерти Королева дала церемониальное напутствие (оказавшееся последним) в ходе встречи с новым премьер-министром — Лиз Трасс. Эта женщина-политик заступила на пост, имея самый низкий стартовый рейтинг народного одобрения среди современных политиков: всего 22%, и спросить совета ей больше не у кого. А впереди — Зима и самый жестокий экономический кризис со времён Великой Депрессии, которую «бабушка всей Британии» застала во младенчестве.

У Елизаветы II были сложные отношения с женой сына принца Чарльза - леди Дианой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разумеется, Елизавета отстаивала прежде всего английские интересы, и даже её любезность с Юрием Гагариным в Букингемском дворце (боже, как давно это было) оставалась лишь данью этикету; но всё же с каким изяществом она этому этикету следовала. Если русские космонавты были так же модны, как британские рок-звёзды, — значит, монархине следовало лишь покориться воле народа.

А нам, нынешним русским, королева запомнилась попыткой наладить отношения между победителями и проигравшими в Холодной войне сразу по её окончании. В 1994 году Елизавета нанесла единственный в своей жизни официальный визит в Россию, по каковому случаю тогдашний Кремль в разгар нищеты и инфляции закатил вереницу торжественных приёмов. И даже страдающий от всевозможных пороков Ельцин рядом с Её Величеством, в сиянии королевской короны, выглядел почти джентльменом.

Одна из последних аудиенций королевы - встреча с новым премьером Великобритании Лиз Трасс. Фото: REUTERS

По легенде, когда умирал равновеликий монарх, Пётр I, то он написал на бумаге: «Отдайте всё…» — и выронил перо. Завещать Империю оказалось некому. Эта история, скорее всего, вымышлена недоброжелателями России. Но она очень точно озвучила бы и нынешнее состояние британской монархии. «Король умер, да здравствует король!» — должен звучать неизменный церемониал; но кому из многочисленного Виндзорского семейства достанется груз регалий?

Елизавета II принимает военный парад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принцу Эндрю, угодившему в скандалы извращённо-коррупционного толка? Принцу Чарльзу, по сути угробившему жену, «народную принцессу» Диану? Принцу Гарри, сбежавшему с заморской женой в Америку и наплевавшему на великую бабушку? Да, король, может быть, и да здравствует — но по своему сиянию он уже никогда не сравнится с Нею.