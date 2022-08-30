Знания - сила!

В одной из школ на освобожденных территориях ремонтные работы уже на завершающей стадии.

- Иван Сергеевич, начнем с цифр. Сколько школ откроется в ЛНР к 1 сентября?

- Всего в ЛНР к 1 сентября откроются 490 школ: 323 на исторической территории и 167 на освобожденной. В это число не входит агломерация «Северодонецк - Рубежное - Лисичанск - Кременная» - там еще есть опасность разрушений и происходит разминирование. Школы на этих территориях только создаются как юридические лица. Они не откроются, пока не будет обеспечена безопасность. А в тех районах, где будет безопасно, мы открываем школы в очном формате.

В агломерации «Северодонецк - Рубежное - Лисичанск - Кременная» позднее планируются к открытию около 40 школ, эти учреждения пока только проходят регистрацию, и 1 сентября они не смогут открыться. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов для обучения детей в этой агломерации. Первый вариант - возить их в соседние районы. Автобусы предоставят российские регионы-шефы, которые курируют территории ЛНР. Второй вариант - отправить ребят на смены отдыха в Россию. Дети будут отдыхать в лагерях и первый месяц там проучатся. За это время надо решить вопрос со школами здесь.

- Как проходят восстановление и ремонт?

- Налажено взаимодействие с регионами-кураторами из России, которые ремонтируют школы. За это я благодарю губернаторов и штабы, оперативно организовавшие ремонтные работы. У нас сейчас идет достаточно много капитальных ремонтов в самом Луганске, в районах, например в Счастье, станице Луганской, и даже на отдаленных территориях - в Новопскове, Белокуракине. Более 120 объектов находятся в стадии текущего либо капитального ремонта, они к 1 сентября будут отремонтированы.

Некоторые школы делают ремонты своими силами. Но они получили стройматериалы: их привозили фурами из России как гуманитарную помощь.

В приграничных районах много школ, поврежденных в результате обстрелов ВСУ. Особенно пострадали кровля и окна. Для таких случаев первая задача - восстановление теплового контура зданий. Подобных ремонтов тоже достаточно. Но, к сожалению, каждый день появляются новые разрушения, например, в Червоногвардейске был уничтожен учебно-воспитательный комплекс, здание не подлежит восстановлению, поэтому детей будем возить на обучение в другое учреждение.

- Какие изменения в учебных программах произойдут с 1 сентября в школах ЛНР?

- С 1 сентября все школы Луганской Народной Республики переходят на обучение по российским стандартам, причем это обновленные ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты), и наши школы переходят на них одними из первых, даже по сравнению с некоторыми регионами Российской Федерации. Под эти учебные программы на освобожденные территории будут предоставлены самые свежие методические рекомендации и учебники в полном объеме.

Что касается программы, то для освобожденных районов, у которых была украинская программа, будет упор на гуманитарный блок: историю, русский язык, литературу и обществознание. Эти предметы коренным образом изменятся - будут российские учебные программы.

А на территориях, что давно входят в состав ЛНР, учебные программы очень близки к российским, поэтому кардинальных изменений не будет. Будут только обновлены методические материалы, школы получат новые комплекты образовательных программ.

- А как будет проходить обучение в вузах?

- У нас работает семь вузов в республике. Успешно прошла приемная кампания - более 16 тысяч заявлений абитуриенты подали. На освобожденных территориях кампания продлена до 31 декабря. Там были раньше филиалы вузов: Луганского государственного университета им. В. Даля, Луганского государственного педагогического университета и Донбасского государственного технического университета. Эти филиалы планируются к открытию, сейчас идет процесс их юридического создания и регистрации, но работать они начнут чуть позже. Ребята еще могут в них поступить, а те, кто уже поступил, первое время будут обучаться в Луганске, а потом смогут учиться в филиале вуза в своем городе.

СПРАВКА «КП»

Как изменится учебная программа в школах ЛНР?

В 2022/2023 учебном году школы перейдут на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать? Какими навыками и умениями овладеет? Что освоит?

С 1 сентября будет усилено историческое просвещение. С первого класса содержание предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» будет усилено исторической составляющей. Также к изучению рекомендован курс «Моя история».

Новые стандарты направлены на обеспечение личностного развития учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. В планы внеурочной деятельности будут включены тематические уроки «Разговоры о важном» (еженедельно), занятия по формированию функциональной грамотности и профориентации школьников.