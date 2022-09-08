Путин открыл первый участок «платки» от Москвы до Казани

Владимир Путин дал старт движению по нескольким дорогам. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

После Восточного экономического форума Владимир Путин вернулся в Москву, и дороги открывал не лично, а по видеосвязи.

- На территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва–Казань» и тем самым даём старт этой значимой трассы. До конца 2024 года должно быть завершено создание трассы от столицы до Екатеринбурга. Время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза – с 31 до 17,5 часов, - рассказал президент.

Первый участок платки идет параллельно Горьковскому шоссе от ЦКАД до объезда Орехово-Зуево. За проезд по 23 километрам широкой дороги без пробок придется отдать около 100 рублей.

Как объяснили строители, до конца следующего года планируется закончить вообще всю магистраль до Москвы до Казани. Но это, если получится и дальше идти с опережением графика. Начинаться все будет от Московского скоростного диаметра на востоке города. МСД на северо-западе столицы переходит в «платку» до Питера.

- Транзитный транспорт уходит на магистрали, освобождая города. Нам приятно, что такой масштабный проект открывается в области. Держим связь с местными жителями. По их просьбам, поставили шумозащитные экраны, - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В один день с первым куском «платки» президент открыл автостраду М-5, соединяющую Екатеринбург с Челябинском, и кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга.

- Вперед! - дал команду глава страны, открывая движение.

В конце Путин спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, есть ли у новой скоростной дороги до Казани свое название.

- Организуйте! – поручил президент, когда оказалось, что названия-то и нет.