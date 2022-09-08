В Туле открылась первая в регионе Школа креативных индустрий

В школе будут заниматься 120 детей от 12 до 17 лет. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области появилась первая в регионе Школа креативных индустрий. Она открылась на базе Объединения центров развития культуры в Туле. С 12 сентября занятия в ней начнутся для 120 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на два года, обучение будет полностью бесплатным.

С началом учебного года педагогов и воспитанников приехал поздравить глава Тульской области Алексей Дюмин. Губернатор подчеркнул: за креативными индустриями стоит будущее. И если раньше, чтобы освоить творческие профессии, юные туляки рвались в Москву и в Санкт-Петербург, то теперь они смогут получить соответствующее образование, не уезжая из родного региона.

- В Тульской области мы создаём условия для того, чтобы наши дети могли развивать свои таланты, поддерживаем одарённую молодёжь. При этом есть немало современных профессий, которые ранее не были включены в программы дополнительного образования (звукорежиссура, анимация, дизайн). Восполнить этот пробел поможет Школа креативных индустрий, которую мы с вами открываем сегодня. Она станет одной из первых в стране. Этот проект реализует Министерство культуры по инициативе Правительства России. И наш регион в числе немногих получил финансирование на его реализацию. Уже сейчас мы видим серьёзный интерес к обучению в Школе, - рассказал Алексей Дюмин.

С открытием Школы креативных индустрий ее педагогов и учеников поздравил губернатор Алексей Дюмин. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Школа креативных индустрий разместилась в отдельном здании. Перед открытием его полностью отремонтировали и оснастили всей необходимой техникой. На создание Школы в регионе было выделено более 70 миллионов рублей. Для занятий приобрели новое компьютерное и мультимедийное оборудование – всего около 300 наименований техники. Дети начнут учиться по базовой программе, разработанной Минкультом России. В течение учебного года, по поручению губернатора, эта программа будет доработана с учетом специфики региона.

«Школа – это шаг в будущее, ведь креативные индустрии объединяют современные цифровые технологии, творчество и искусство. Здесь, в месте, где сохраняются традиции легендарных тульских мастеров, созданы лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Ребята, здесь вы можете приобрести бесценные навыки, которые помогут вам впоследствии освоить самые востребованные профессии», - отметил Алексей Дюмин.

Сейчас в Школе креативных индустрий работают шесть студий. В них школьники будут изучать звукорежиссуру, современную электронную музыку, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR, анимацию и 3D-графику. В первый год ученики будут заниматься во всех студиях, а ко второму году определяться с направлением для более углубленного изучения. Занятия в Школе ведут профессиональные специалисты в сфере креативных индустрий. В их числе - создатель нескольких серий авторских мультфильмов, дизайнер, разработавший художественную подсветку многих исторических архитектурных объектов в Туле, а также видеооператор с опытом работы на федеральных телеканалах.