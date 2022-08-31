Рок-оперу «Распятая юность» покажут в освобожденных городах

ЗРИТЕЛИ ПРОНИКЛИСЬ ЧУВСТВАМИ ГЕРОЕВ

Артисты Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной показали рок-оперу «Распятая юность» для жителей Сватова, Троицка, Белокуракина, Новопскова, Белолуцка и других городов. Эту постановку увидят в 12 освобожденных регионах ЛНР.

Этот спектакль - один из культовых в репертуаре луганского театра. Это эмоциональный, музыкальный рассказ о молодых людях, которые в 1942 году входили в состав подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Автор либретто рок-оперы заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев, автор музыки - народный артист ЛНР, композитор Юрий Дерский, художественный руководитель постановки - народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович, режиссер-постановщик - заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.

- Рок-опера - это дорогой нашему сердцу, нашему театру спектакль. Премьера состоялась в 2012 году к 70-летию «Молодой гвардии», а в этом году мы отмечаем уже 80-летие. Теперь мы можем показать этот спектакль и на освобожденных территориях. Мы соскучились по зрителям, по этим радушным и добрым людям, - говорит заслуженная артистка ЛНР Наталья Стародубцева (на фото).

Она подчеркнула, что патриотизм - это вездесущая тема, а фашизм и нацизм не должны существовать ни в одной стране мира.

После показа в Троицке актриса отметила, что, судя по реакции зала и особенно детей, зрители восприняли спектакль, прониклись переживаниями и чувствами героев постановки.

- Спектакль наполнен невероятными чувствами и эмоциями, которые мы пережили. Очень хочется, чтобы наше поколение не допустило тех ошибок, о которых мы рассказываем, -говорит актриса театра на Оборонной Виктория Пурыгина (на фото).

«ХОТЕЛОСЬ ПЛАКАТЬ»

Жительница Троицка София Руденко (на фото) призналась, что в школе ей о «Молодой гвардии» ничего не рассказывали, а узнала она о существовании такой организации от папы, к которому приехала в Луганск после воссоединения территорий ЛНР.

- Во время спектакля было трогательно и грустно, временами хотелось плакать. Мне очень понравилось, - отметила София Руденко.

Зрительница Алла Гербовник (на фото) приехала из Светлодарска и пришла на рок-оперу в сватовский Дворец культуры.

- Мы с мужем два месяца жили без цивилизации, попали под обстрел и получили контузии. В Сватово приехали к сестре, нас тепло приняли, и мы пришли посмотреть рок-оперу. Люди моего возраста - из СССР, естественно, мы видели фильмы, книгу читали. В последний раз я перечитала книгу в 2014 году, когда все начиналось - с нашей стороны в июне - июле Украина бомбила Дебальцево. И сейчас я под сильным впечатлением, говорю, а голос дрожит, за это спасибо актерам. Постановка актуальна не только для Краснодона и того времени, можно провести параллель с этим временем - сколько молодых парней и девчонок отстаивают нашу землю от фашизма, - поделилась впечатлениями Алла Гербовник.

СПРАВКА

Во время Великой Отечественной войны в Краснодоне в 1942 году действовала молодежная подпольная организация «Молодая гвардия». Около ста подростков противостояли фашистскому режиму на протяжении четырех месяцев. Они распространяли листовки, водружали на здания красные флаги, собирали оружие для Красной армии, занимались диверсионной работой. Но немцы их раскрыли и казнили большинство участников организации. Перед казнью подростков пытали самым жестоким образом. В январе 1943 года в шурф шахты фашисты сбросили 71 участника организации, некоторых предварительно расстреляли, а некоторые падали в шахту еще живыми. Теперь на месте гибели молодогвардейцев стоит мемориал с говорящим названием - «Непокоренные».