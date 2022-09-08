Наследство Елизаветы II: замки, миллионы долларов, акции британских компаний и уникальная коллекция марок

По сравнению с другими монархами, британская королева Елизавета II – не так уж и богата Фото: Shutterstock

По сравнению с другими монархами, британская королева Елизавета II – не так уж и богата: ее состояние оценивается в $530 миллионов. Она на 12 месте в рейтинге самых состоятельных королев и королей. На первом – тайский король Рама Х со сказочными $43 миллиардами. Более того, она не самая состоятельная британка: куда богаче ее соотечественники Шри и Гопи Хиндуджа, контролирующие финансово-промышленную группу имени себя и обладающие $30 миллиардами.

Три кассы

Три главных источника финансового благополучия королевы – суверенный грант, тайный кошелек и личный доход. Первый – это разовый ежегодный платеж, выплачиваемый всем членам королевской семьи. Грант назначен им за то, что Елизавета II, ее дети и внуки выполняют определенные государственные обязанности, а королева еще и тратит силы и средства на содержание Виндзорского и Букингемского дворцов, не являющихся ее собственностью. Деньги из гранта королева может пустить на официальные поездки, ведение домашнего хозяйства, прием гостей, оплату коммунальных услуг и зарплату персоналу.

Грант – почти целиком из государственной казны. Дотошные британцы подсчитали, что на каждого налогоплательщика в прошлом году пришлось почти полтора фунта стерлингов (106 рублей), потраченных на всех Виндзоров, получивших в прошлом году в общей сложности 103 миллиона фунтов стерлингов ($118 миллионов). Кстати, если объединить капиталы всех Виндзоров, то в рейтинге самых богатых королевских семей они займут пятое место в мире с $88 миллиардами.

Собственная тайна

Но многие королевские отпрыски предпочитают жить на широкую ногу, нигде не работать, жертвовать на благотворительность, так что грантов им не хватает. И королеве приходится помогать им из тайного кошелька. В него направляется вся прибыль, получаемая из герцогства Ланкастерского – огромного частного поместья. Так заведено, что на активы этого поместья действующий монарх права не имеет, а вот ежегодную прибыль может потратить по своему усмотрению. Герцогство пополняет тайный кошелек ежегодно, в среднем, на 20 миллионов фунтов. Королева посильно помогает детям и внукам, но платит с этих денег налог.

Приятная мелочь

Личное состояние королевы – это принадлежащее ей имущество и полученные в разные года наследства. От отца ей остались поместье Сандрингем и замок Балморал, а от матери – 70 миллионов фунтов. Скончавшийся в прошлом году муж королевы, принц Филипп, завещал ей разного добра на 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ошибочно предполагать, что главное богатство королевы – это ее драгоценности и предметы искусства. На самом деле основную часть своих денег Елизавета II тратит на ценные бумаги, у нее даже есть свой инвестиционный портфель. Известно, что его составляют акции британских компаний. Немалую прибыль обеспечило ей и невинное увлечение филателией: собранная Елизаветой II коллекция почтовых марок оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Да здравствует король!

Королева Великобритании Елизавета II умерла около полудня 8 сентября 2022 года. Согласно сообщению Букингемского дворца, 96-летняя монарх мирно скончалась в окружении членов семьи. В стране объявлен 10-дневный траур.

Трон наследовал принц Чарльз, который взял имя Карла III. В своем первом заявлении король сообщил, что смерть матери стала для него моментом огромной печали, и что его семья, страна и государства британского содружества скорбят вместе.