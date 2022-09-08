Владимир Шевченко: Борис Ельцин подарил Елизавете II самовар на углях. Пусть он ее сейчас согреет

Борис Ельцин подарил Елизавете II самовар на углях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Владимир Николаевич, Елизавета II приезжала в Россию в октябре 1994-го. В Кремле ее встречали Борис Николаевич Ельцин и первая леди Наина Иосифовна. Я тогда уже был в кремлевском пуле. Звоню вам, чтобы освежить память. Тогда мы правильно писали, что это был первый случай, когда Борис Николаевич облачился в смокинг?

- Да, правильно. Мы все (присутствующие на встрече чиновники, депутаты, известные люди, предприниматели – А.Г.) были в смокингах.

- А нам, журналистам, велели галстуки надеть.

- А вам хотя бы галстуки…

- И еще мне запечатлелось, что мы и иностранцы (журналисты) писали, что Борис Николаевич не должен был королеве руку пожимать, а он пожал. Но потом вы нам сказали, что это было предусмотрено протоколом встречи.

- Да. Все было отработано. Договорились, потому что и она пошла навстречу пожатию. Какие проблемы?

- И еще один момент. То, что это был первый и пока единственный визит королевы, это каким-то образом приподнимало Россию и нашего президента Бориса Николаевича Ельцина, в глазах западного мира?

- Нет, просто, вы же знаете, у российских императоров и у английской королевы есть общие корни. И вот в период нормальных отношений дипломатических с Великобританией было ею принято решение принять приглашение и прилететь с визитом в Россию. Она прекрасно понимала, что побывать нужно обязательно. Потому что она имеет право приехать с официальным визитом всего один раз во время своего царствования. А царствование ее затянулось почти на 80 лет. Теперь она может приехать в Москву разве что чтобы попить кофейку где-нибудь на наших улицах.

- А на обед в Кремле вы нас не пустили, хотя мы были в галстуках.

- А когда это я на обеды пускал журналистов?

- В поездках.

- Ну ладно, кончай, ради Бога, сравнивать государственный визит королевский с рядовыми поездками по нашей стране. Прессу завели, когда выступала королева и Борис Николаевич с тостом – и до свидания.

- Да, было такое. Я помню, что королева процветания России пожелала, когда бокал поднимала с шампанским. А мне еще бросилось в глаза, что Елизавета II с Наиной Иосифовной друг другу понравились. Чем это объяснить?

- Да, у них сложились теплые отношения. Просто женщины есть женщины. А вот спроси: почему Маргарет Тэтчер (экс-премьер-министр Великобритании, которая побывала с официальным визитом в СССР – А.Г.) понравился Михаил Горбачев? Ты ответишь на этот вопрос? Я не отвечу.

- А я отвечу. Потому что она знала, чего ждать от Советского Союза, знала, что его не будет. Скажите, а Наина Иосифовна новое платье шила для встречи?

- У нее был костюм. Конечно, специально сшили.

- Сейчас идет информация, что королева в плохом состоянии. Чего бы вы ей пожелали?

- Я пожелал бы ей здоровья, самое главное, спокойствия. И понаблюдать, как будут править ближайшие преемники: принцы, кронпринцы. Не надо себя до такой степени насиловать обязанностями. Все-таки 96 лет.

- Не помните, что подарил королеве Ельцин?

- Ей подарили точную копию самовара Льва Толстого, изготовленную тульскими мастерами. Такого, который углем топится, а не электрический.

Пусть тульский самовар ее сейчас согреет.

- С сапогом, наверное, был тот самовар? ( Сапогом в старину нагнетали в самовар воздух, чтобы раздувать тлеющий огонь. – А.Г.)

- Нет, сапог не давали.

- Может быть, ей чай из самовара поможет выздороветь?

- Дай Бог.