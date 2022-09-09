Как справится с мужчиной-занудой? Советы и маленькие хитрости для женщин

Все годы, прожитые с занудой Кириллом, она ждала, что завтра он проснется другим человеком. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кирилл и Алиса были идеальной парой. Так казалось со стороны. Оба симпатяги. Кирилл высокий, поджарый, серьезный, инженер на очень крупном предприятии. Алиса миниатюрная, улыбчивая, дизайнер интерьеров. Детки у них - миленькие карапузы. Никто в семье не пьет, не курит, налево не ходит. А чтобы муж на жену руку поднял - ни-ни! То есть очевидных поводов для семейных скандалов у пары не было.

По магазинам - вместе, с собакой погулять - тоже, на корпоративы ни Кирилл, ни Алиса не ходоки. Ну идеальные же! Но иногда пара все-таки ругалась. Солировала в основном Алиса. Хотя Кирилл обычно молчун, тоже не отставал и басил в ответ. И причина ссор была всегда одна и та же. У Алисы лопалось терпение.

«Не могу больше, достало!»

Все дело в том, что Кирилл - при всех своих плюсах - был страшным занудой. Ну прямо классическим. Похожего очень точно описала некая Даша на одном из женских форумов:

«Все, не могу больше, достало! У меня муж зануда. Причем не просто, а с большой буквы. У меня уже от него зубы сводит. Он ноет, зудит и ворчит 24 часа в сутки, притом что молодой мужчина - 30 лет. Такое ощущение, что он склочный 70-летний пенсионер. Он не рад никогда и ничему. За четыре года я могу по пальцам пересчитать те разы, когда он улыбался. Я из веселой, оптимистичной девушки превращаюсь в какое-то вечно унылое создание. Такое ощущение, что он из меня всю жизнь высасывает! Круглосуточно придирки: не так ходишь, не так дышишь. Он медленный, не любит перемен. Одна и та же еда, один и тот же маршрут, и так во всем. Разговоры у нас на одну и ту же тему. Мне с ним откровенно скучно.

Еще он страшный педант. Если вазочка развернута хоть на 2 мм в другую сторону, у него случается разрыв мозга. А потом у меня».

Алиса могла подписаться под каждым словом в посте неизвестной ей Даши. В ней Алиса узнала себя. Уставшую, затюканную, забывшую, каково это - хохотать до коликов в животе. Но при этом она убить была готова дамочек, которые в комментариях к Дашиному сообщению писали «Куда ты смотрела все четыре года?» и «Беги от него куда подальше. Сама от такого сбежала».

Во-первых, Алиса, как творческий и просто хороший человек, надеялась и верила. Все годы, прожитые с занудой Кириллом, она ждала, что завтра он проснется другим человеком. И не будет больше никаких придирок по пустякам, бубнежа и ворчания. А будут улыбки, смех и совместные приключения. А во-вторых, как муж Кирилл был почти эталоном. Надежным, домашним и домовитым. Да, жизнь с ним была лишена красок, но и неприятных сюрпризов можно было не бояться. Ради этой семейной стабильности Алиса терпела все мужнины закидоны и его вечно унылую физиономию. Терпела долго, месяцами. А потом срывалась. Цистерна терпения переполнялась. Потому что всем, даже самым серьезным девочкам, хочется хоть немного хулиганства и безрассудства, а еще хочется, чтобы их хвалили и жалели. Хотя бы иногда.

Взорвавшись, Алиса обрушивала на своего зануду все, что накопилось, тот отбивался, а потом, обнулившись, их семейная жизнь возвращалась в прежнее русло. И так по кругу.

Мужик всегда прав!

- Все зануды зациклены на одной мысли, они не гибки, не умеют идти на компромиссы, - говорит семейный психолог Марина Демидова. - Такова особенность их нервной системы. Перевоспитать зануду невозможно. Но с ним можно попробовать ужиться. Для этого женщина должна переделать не мужчину, а себя. Ей нужно совершить настоящий подвиг - перестать раздражаться.

К слову, зануды тоже бывают разные. Одни упрямы, эгоистичны и даже агрессивны. Их плюсы - это целеустремленность и прямолинейность. Сладить с таким можно, переключив его внимание на что-то еще. Или подкупив обменом: я сделаю это, а ты - то. Но самый верный способ ужиться с такого рода мужчинами - во всем с ними соглашаться.

- Если угораздило связаться с другим типом зануд - занудой-меланхоликом, надо понимать, что это тревожный мужчина, - объясняет Демидова. - Ему нужно внимание. Ему надо дать поныть, и он успокоится. Такие зануды очень верные. Это их безусловный плюс. Ему не до интрижек на стороне. От его занудства спасает добрый юмор.

Есть в психологической классификации зануд и еще один тип - скрытые нытики. Они никогда не скажут напрямик, что их беспокоит, но будут изливать на жену весь свой негатив. Даже если его причиной стал, например, конфликт с начальником, усталость, поломанная машина, нехватка денег или дождь за окном.

- Такие мужчины бесконечно ко всему придираются, если у них испорчено настроение, - говорит Марина. - Они поддевают, цепляют. Чтобы с ними сладить, надо понять, в чем истинная причина их недовольства. Если ваш зануда опечален из-за работы, перемойте кости его начальнику. Если бесится из-за уроков детей, оградите его он обязанности проверять домашнее задание. В общем, будьте с ним на одной волне. В целом с любым занудой нужно быть нежной, улыбчивой, милой и понимающей, пропускающей все придирки мимо. Если, конечно, «оно вам надо».