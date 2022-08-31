Волонтеры в городе!

Школьников из Алчевска встречают на Вологодчине.

Алчевск, второй по величине город в ЛНР, с населением порядка 110 тысяч человек - побратим Вологодчины. Над шахтерским Первомайском шефствует Калужская область. На Луганщину гуманитарные грузы приходили еще с 2014 года. Но сейчас объем помощи благодаря волонтерской поддержке вырос в разы.

Молодогвардейцы поехали в Первомайск

В луганский Первомайск из Калужской области 8 августа отправилась первая группа волонтеров «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). По словам руководителя регионального отделения МГЕР Егора Киршина, который возглавил отряд, добровольцы будут помогать в восстановлении школы и дома культуры. Кроме того, они будут работать в гуманитарном центре «Единой России», где распределяется гумпомощь.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, для того чтобы жизнь в этом луганском городе вернулась в нормальное русло, предстоит сделать многое. Город-шахтер сильно пострадал от снарядов ВСУ. И чтобы его вернуть к нормальной жизни, трудятся и волонтеры, и специалисты-строители.

В числе первоочередных задач добровольных помощников - восстановить социальную и коммунальную инфраструктуру, подготовить школы, детские сады к новому учебному году, наладить водоснабжение, работу котельных, теплосетей, отремонтировать крыши, стены и окна зданий.

Вологодчина и Алчевск стали ближе

Сейчас 60 детей из Алчевска отдыхают в лучших вологодских загородных оздоровительных лагерях: «Жемчужина Мологи», «Лесная Сказка», «Искра». Всего Вологодчина планирует принять на летний отдых в августе 448 детей из ЛНР. Едут на Русский Север не только дети. Работники социальной сферы Алчевска приезжают познакомиться с работой коллег из Вологды и Череповца.

- Мы готовы поддерживать жителей ЛНР, чтобы их жизнь вновь стала прежней, - заверил и. о. председателя правительства области Эдуард Зайнак.

В Алчевске сейчас тоже работают вологодские специалисты. Восстанавливают город: ремонтируют инфраструктуру, готовят побратим к зиме, а также ремонтируют дороги.

Как сказал вологодский губернатор Олег Кувшинников, Алчевск похож на индустриальный Череповец на Вологодчине - это город металлургов и химиков. Многие годы он находился в зоне военных действий, и потому его инфраструктура требует ремонта. Старые троллейбусы, дряхлые коммуникации, на честном слове работающие насосные станции, электрические сети, не обновлявшиеся с советских времен, - все это увидели вологодские специалисты в Алчевске.

Среди первоочередных задач - обеспечить городу устойчивую подачу электроэнергии. Бригада вологодских специалистов уже отремонтировала 17 трансформаторных подстанций. Впереди - приведение в порядок еще 11.

Для ремонта используются материалы, «привезенные с собой». Так, 200 кубометров пиломатериалов отправил «Белозерский леспромхоз». Помогли лесом и предприятия из Сямжи и Тотьмы.

Вологда и Череповец подготовили к приему детей по два детских сада в ЛНР. Здания не были разрушены, но до их ремонта многие годы не доходили руки. Старые деревянные окна, установленные еще в советские времена, из-за ветхости не держат тепло. И дети в холодное время вынуждены были спать в обнимку с бутылками горячей воды.

Еще необходимо привести в порядок шесть больниц и поликлиник, школы, два участка дорог.

СПРАВКА «КП»

Набор в добровольцы идет практически во всех регионах страны. Кто может стать волонтером в ЛНР? Во-первых, это должен быть гражданин Российской Федерации, возраст - от 18 лет. Во-вторых, у него не должно быть налоговых и судебных задолженностей. Важны ответственность и умение работать в команде, стрессоустойчивость и готовность принимать участие в гуманитарной деятельности на территориях с режимом чрезвычайного положения.

Что получат добровольцы взамен? Бесценный жизненный и профессиональный опыт, знакомство с единомышленниками, а также высшую награду за труд - благодарность местных жителей.

Кстати, как показывает опыт, вернувшись домой, многие хотят вернуться.