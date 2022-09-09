В мире есть семь человек, которые выглядят точно так же, как вы

Если люди схожи внешне, они схожи и генетически. Причем не родственники. Фото: Shutterstock

Генная наука шагает семимильными шагами, и наконец вскрыла жгучую тайну тысячелетий: близнецы – кто такие и откуда берутся? Человек, похожий на тебя как две капли воды (но ты его впервые видишь) становился политически опасной фигурой, призраком или литературным героем – но никогда не оставлял равнодушным. Императоры боялись, что их убьют, а для успокоения народа на трон посадят двойника (или сами заменяли себя в суровое время – так или иначе, двойников собирали и «хранили» под замком). Авантюристы пользовались своим внешним сходством с правителем и устраивали восстания. Медиумы искали двойников богатого клиента, чтобы морочить тому голову. С римских времен сюжет о внешнем сходстве – основа «комедии положений».

И как-то подразумевалось, что сходство случайным не бывает, есть и родство. Недавнее исследование испанских генетиков показало: действительно, если люди схожи внешне, они схожи и генетически. Причем не родственники. Но как так получается?

Дело в том, что генетический набор человечества довольно беден. Когда-то обезьян разделила река Конго. Стала широкой и непроходимой. Причем северный берег был неприглядным и голодным, а южный утопал в бананах. Обезьяны на южном берегу остались животными, на северном в конце концов стали людьми. Их было немного, но мы, люди, происходим (привет Библии) вообще от одной пары, так называемых Евы и Адама. В генах каждого человека есть гены Евы, и почти каждого – Адама (мужские гены сохраняются хуже). Эта плодовитая семья проживала в современном Сомали примерно 100-200 тысяч лет назад. Рядом с ними были другие семьи, но их генов в нас нет или почти нет. Что такого было в генах Евы, что из них вышло все человечество, вопрос на миллион долларов, но нам важно уяснить, что количество «кубиков», из которых нас «лепит» природа, не так уж велико. Когда кубики складываются похоже, лица тоже похожи.

Но насколько распространено это явление? Вот у меня – сколько двойников? Нимф Джини, Гарри Инглиш и Теренс Манзанга из Дублина (у последнего типично ирландская фамилия) решили экспериментально проверить старую теорию о том, что у каждого из нас семеро двойников. Откуда взялась теория, уж никто и не помнит, ляпнул кто-то в XIX веке. Создали сайт. Загружайте себяшки. Будем искать. Поразительно, но теория оказалась верной. Да, их плюс минус семеро.

И не надо думать, что двойник непременно где-то далеко. Вот вы россиянин. Африканец вашим двойником не будет. Китаец тоже. Индус? Нет. Отпадают миллиарды людей, остаются европеоиды. И скорее всего тоже россияне. Автор этих строк как-то познакомил двух двойников: одна женщина была медсестрой в райцентре, другая продавцом в областном центре.

Вот только что значит «быть двойником», то есть «похожим»? Мозг задействует особые зоны, чтобы узнавать людей (при деменции они отключаются). Но, если одного ты видишь тут, а другой далеко, и ты вспоминаешь его лицо, зоны работают так себе и склонны говорить – «да, похожи как две капли воды». Если оба стоят перед тобой, мозг начинает искать различия. И правильно начинает: точный анализ лиц таких не-родственников выявляет скорее разницу, чем сходство.

Однажды один британский журналист пришел в самолет и обнаружил, что на его месте сидит… он сам. Этот «призрак» перепутал место и был очень похож на журналиста. История обошла мировые СМИ и побудила исследователя Тегана Лукаса вычислить вероятность такого события. А еще его интересовало: что, если система распознавания лиц обвинит кого-то в преступлении, а он просто двойник? Взяли базу данных армии США и принялись оцифровывать фото военных. И искать полное, прям цифровое, совпадение. Оказалось, вероятность попиксельного сходства – одна триллионная. То есть ее практически нет.

Итак: у каждого из нас примерно семеро очень похожих на нас людей. Некоторые из них «примерно похожи» на вас, некоторые очень похожи, если смотреть глазами. У всех вас есть также генетическое сходство. И вы не родственники. Но, если загрузить ваши лица в машину, она вас не спутает. Того журналиста и его двойника машина, кстати, тоже распознала.