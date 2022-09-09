Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 сентября 2022 года: наступление ВСУ под Балаклеей обернулось огромными потерями, а США продолжают накачивать Украину оружием

Зеленский заявил, что Киев ввел санкции против 606 представителей власти России. Фото: REUTERS

Штаты накачивает незалежную высокоточным оружием

Вашингтон отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Поставки такого оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на сумму 92 млн долларов. Еще в августе издание Politico сообщало, что американцы намерены поставить Украине такие управляемые снаряды. Незапланированный визит в Киев госсекретаря Блинкена может быть также связан с экстренными поставками Киеву новых современных вооружений. Они до сих пор верят, что сила — в пушках. А сила — в правде.

Зеленский «накажет» 606 российских ВИПов

Шестой президент незалежной заявил, что Киев ввел санкции против 606 представителей власти России. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердил санкции против более чем шестисот лиц, представляющие исполнительные и законодательные органы РФ. Подавляюще большинство «пострадавших» - это депутаты Госдумы (424 человека) и чуть более полутора сотни российских сенаторов. В «черный список» также попали более двух десятков членов Совбеза России. Очень «своевременное» решение. И, главное, удивительно «действенное». Валерьянку в студию!

Чего боятся западные беспилотники

Украинские националисты летом и осенью стали значительно реже применять беспилотники, чем, например, весной этого года. В том числе потому, что их как мух бьют из ЗРК «Оса-АКМ». В зоне проведения СВО эти зенитно-ракетные комплексы используют для прикрытия как бронетехники, так и небольших военных и стратегически важных объектов. Бойся Осы прилетающей!

В Запорожье подсчитывают потери

В областном центре Запорожья киевские власти экстренно переоборудовали горбольницу в военный госпиталь. Это происходит на фоне провала попыток наступления украинских войск в направлении Харькова и боев под Балаклеей. В больнице теперь госпиталь на 200 коек для получивших огнестрельные и осколочные ранения. Накануне стало известно, что высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, где ремонтировали вертолеты ВВС Украины. Этих — на переплавку, теперь ремонтируют вертолетчиков.

Байдену аукается поддержка Украины

В Америке сомневаются, что президент Байден руководствуется интересами страны, а не своей демократической партии, когда запрашивает у Конгресса 11,7 млрд долларов на оказание дальнейшей помощи незалежной. Вот что сообщает телеканал Fox News: «Республиканцы сомневаются в оправданности запроса президента к Конгрессу о выделении почти 12 млрд долларов дополнительной помощи Киеву из-за опасений, что это сделано в интересах демократов в преддверии промежуточных выборов в ноябре». По мнению республиканцев, Байден планирует подвергнуть их критике за «нежелание помогать Украине». Они же просто выступают против выделения средств до тех пор , пока нет контроля за тем, как деньги используются. И все это считают поверхностным предвыборным трюком. Судьба Киева и украинцев в Вашингтоне в общем, мало кого интересует.

Кто сведет вместе двух президентов

Джакарта вновь выразила готовность организовать встречу президентов Путина и Зеленского на полях саммита G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. О таком стремлении повторно заявил посол азиатской страны в Москве Хосе Таварес. Дипломат сообщил: «Для таких переговоров площадка есть. Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. Если они захотят использовать для встречи площадку саммита - почему бы и нет?». Саммит «Большой двадцатки» (G20) состоится 15-16 ноября на курортном острове Бали. Индонезийская сторона подтвердила гарантии безопасности. Понятно, кому такие гарантии нужнее.

Нарышкин знает, почему США затягивают конфликт на Украине

Сергей Нарышкин, глава СВР, полагает, что американцы изо всех сил будут затягивать конфликт в незалежной, не обращая внимание на потери ВСУ и экономические проблемы в странах ЕС. Вот что заявил глава разведслужбы на встрече с президентом Академии исторических исследований КНР Гао Сяном: «События последних недель свидетельствуют о том, что США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов». Цель — максимальное ослабление России. Ну и разве они когда-либо считались с чьими-либо интересами, кроме собственных?

Запрет на полеты на юге вновь продлен

В 33-й раз Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Нынешний запрет действует до 16 сентября. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы и Белгорода, Брянска и Воронежа, Геленджика и Краснодара, Курска и Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя, а также Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого используются аэропорты Сочи и Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, а также Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Кто угрожает близким российских военных

Очередная рассылка посланий с угрозами в адрес близких российских военных-участников спецоперации на Украине запущены провокаторами с украинским акцентом. Письма приходят из испанского Бенидорма. А данные родственников офицеров, получивших подобные подметные письма, опубликованы на сайте «Миротворец», (запрещенном в России). Под каждым посланием стоит подпись «Игорь Чайка», однако человека с таким именем и адресом, указанным в письмах, не существует. Низкого полета эти птицы.