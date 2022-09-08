Герои спецоперации «Z»: сержант Григорян вовремя заметил атакующих украинских националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! „Ура!“ – чудеса творит, братцы!», - восклицал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Ближайшая к действию цель лучше дальней».

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ОТБИВАЛ КОНТРАТАКИ

Гвардии капитан Дмитрий КУЦЕНКО

Гвардии капитан Дмитрий КУЦЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты гвардии капитан Дмитрий Куценко со своими подчиненными выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

Националисты, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами неоднократно предпринимали попытки прорыва обороны с целью захватить населенный пункт. Грамотно выстроив оборону с учетом превосходящих сил противника, используя тактические навыки и приемы, морские пехотинцы под командованием Дмитрия Куценко более 10 часов сдерживали атаки националистов, ведя бой с противником. В ходе боя личный состав под руководством Дмитрия Куценко, уничтожил четыре единицы вражеской бронированной техники и около двух десятков украинских боевиков. Украинские боевики, понеся потери, отступили. Задача по удержанию населенного пункта была выполнена».

СЖЕГ БОЕВУЮ ТЕХНИКУ ВРАГА

Гвардии старший лейтенант Иван ЖАРСКОЙ

Гвардии старший лейтенант Иван ЖАРСКОЙ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе тактической группы российских морских пехотинцев, гвардии старший лейтенант Иван Жарской выполнял задачу по удержанию одного из ключевых населенных пунктов, находящегося под контролем российских Вооруженных Сил.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов Иван Жарской грамотно организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности, а затем на протяжении шести часов силами своего подразделения сдерживал атаки националистов. Огнем из противотанкового вооружения Иван Жарской уничтожил вражеский танк. В ходе боя подразделением Ивана Жарского было уничтожено две боевые машины пехоты противника и более десятка националистов. В результате мужественных и самоотверженных действий Ивана Жарского, профессионализму и слаженности его подчиненных 4 попытки националистов прорвать оборонительные рубежи российских военных завершились провалом, после чего, понеся потери, противник отступил».

ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИЛ АТАКУЮЩИХ БОЕВИКОВ

Сержант Сурэн ГРИГОРЯН

Сержант Сурэн ГРИГОРЯН Фото: Минобороны РФ

«Находясь на наблюдательном пункте в составе расчета противотанковых управляемых ракет, командир отделения зенитного ракетного подразделения сержант Сурэн Григорян выполнял задачи по охране позиций российской батальонно-тактической группы. Украинские националисты, стремясь нанести урон российской группировке и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы. Сержант Сурэн Григорян своевременно обнаружил приближающихся боевиков и доложил об этом старшему начальнику. Получив задачу на уничтожение противника, Сурэн силами расчета вступил в бой с численно превосходящими националистами. Благодаря грамотным действиям Сурэна Григоряна удалось отбить атаку националистов, уничтожив более десяти из них и удержать рубеж до прибытия подкрепления. С прибытием подкрепления российские военнослужащие контратаковали боевиков, и завершили разгром оставшихся сил противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

270 специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили масштабную реконструкцию мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, которая длилась 90 дней. На объекте также работали добровольцы из студенческих отрядов из 18 регионов страны.

Летом 2014-го курган стал «горячей точкой»: стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.

«При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место – собирали как мозаику. Исторический облик мемориала был воссоздан полностью: восстановлена Аллея Славы и все ее пилоны - «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам», пострадавшие в ходе боевых действий. Также установили 3 новых пилона, на которых запечатлен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов», - рассказали в Минобороны.

Минобороны России запускает исторический раздел о мемориальном комплексе Саур-Могила в Донбассе «На высоте, где не выдерживала сталь...» https://saur-mogila.mil.ru/. В нем опубликованы наградные материалы на красноармейцев, которые первыми ворвались на вершину, журналы боевых действий соединений, чьи подразделения заняли одну из самых высоких точек донецкой степи, представлены фотографии, на которых изображены величественный монумент на Саур-Могиле в первые дни после его открытия, а также его руины после боев 2014 года.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен на кургане высотой в 277,9 метров над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с отборными дивизиями СС. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал.