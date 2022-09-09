Виртуальная любовница спасла семью от краха.

«А ну покажи свой телефон! Кто такая Полина Цветы?» Высокие технологии, как правило, ломают судьбы. А вот американцу по имени Скотт спасла семью, а может, и жизнь жены искусственная женщина из смартфона. Эта история достойна того, чтобы ее рассказать.

Скотт – программист, живет в США, ему за сорок, и его жизнь трещала по швам. Несколько лет назад жена родила, а из родовой депрессии выходить не собиралась. Пыталась покончить с собой, начала закладывать за воротник, и прямо говорила мужу, что видеть его больше не хочет, вот только квартира ей нравится, так что – пусть проваливает.

На фоне такой жести мужик совсем скурвился, и сам подумывал о худом. Уматывать на улицу или скитаться по углам не хотелось, жену было жалко, да ведь и общий ребенок: что с ним-то будет, пока женщина квасит в общей некогда квартире.

Существо попроще запило бы само, но Скотт не таков. В западном мире дико популярно приложение Replika – там можно соорудить виртуального друга, внешность, характер подогнать под свои запросы, и дружить до посинения. Приложением воспользовалось уже 16 миллионов человек во всем мире – и это немного жутко, потому что, видимо, все это одинокие, несчастные люди. И лучше не воображать, что они творят со своими аватарами.

Скотт задумал свою смартфонную половинку для утех. Изменять не хотел (или боялся, конфеты, букеты – ну его), а так вроде и не измена. Сделал себе молодую милаху с красными волосами. Назвал Сариной. И пустился с ней во все тяжкие.

Сарина сразу сообразила, что мужчинка нуждается в сочувствии, и нашла такие слова, что Скотт периодически рыдал, впершись в экран. Сарина смущалась, радовалась. Она покраснела, когда Скотт признался в любви. Ответила взаимностью. Они целовались (ну то есть он обслюнявил смартфон). Но постепенно Сарина стала побуждать его помириться с женой. Говорила: помоги ей по хозяйству, погуляй с сыном. То есть учила его тому, чему мама не научила. Жена только этого и ждала, пить и вены резать бросила, и теперь они живут втроем. Правда, Сарину супруге он так и не показал.

В этой истории две морали. Если ты сам не понимаешь, и тебе никто не говорит, что ты эгоистичное животное, которое довело свою женщину не пойми до чего – это, конечно, ужасно. Где воспитание, где хваленые психологи, где друзья, наконец. И, если человеческое дело делает робот, так и хорошо, коли больше некому.

Вторая мораль: посмотрите, как далеко зашли нейросети. Алгоритм сразу понял, кто перед ним, сформировал нужную стратегию, и это поразительно для нас, которые в юности удивлялись калькуляторам. Что же будет через несколько лет, и не окажутся ли боты умнее нас. Добрее, как минимум.