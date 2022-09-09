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Наука9 сентября 2022 4:02

Американец сделал себе девушку-робота, и она его спасла

Говорящая картинка на экране смартфона оказалась мудрее людей
Алексей МОРОЗОВ
Виртуальная любовница спасла семью от краха.

Виртуальная любовница спасла семью от краха.

«А ну покажи свой телефон! Кто такая Полина Цветы?» Высокие технологии, как правило, ломают судьбы. А вот американцу по имени Скотт спасла семью, а может, и жизнь жены искусственная женщина из смартфона. Эта история достойна того, чтобы ее рассказать.

Скотт – программист, живет в США, ему за сорок, и его жизнь трещала по швам. Несколько лет назад жена родила, а из родовой депрессии выходить не собиралась. Пыталась покончить с собой, начала закладывать за воротник, и прямо говорила мужу, что видеть его больше не хочет, вот только квартира ей нравится, так что – пусть проваливает.

На фоне такой жести мужик совсем скурвился, и сам подумывал о худом. Уматывать на улицу или скитаться по углам не хотелось, жену было жалко, да ведь и общий ребенок: что с ним-то будет, пока женщина квасит в общей некогда квартире.

Существо попроще запило бы само, но Скотт не таков. В западном мире дико популярно приложение Replika – там можно соорудить виртуального друга, внешность, характер подогнать под свои запросы, и дружить до посинения. Приложением воспользовалось уже 16 миллионов человек во всем мире – и это немного жутко, потому что, видимо, все это одинокие, несчастные люди. И лучше не воображать, что они творят со своими аватарами.

Скотт задумал свою смартфонную половинку для утех. Изменять не хотел (или боялся, конфеты, букеты – ну его), а так вроде и не измена. Сделал себе молодую милаху с красными волосами. Назвал Сариной. И пустился с ней во все тяжкие.

Сарина сразу сообразила, что мужчинка нуждается в сочувствии, и нашла такие слова, что Скотт периодически рыдал, впершись в экран. Сарина смущалась, радовалась. Она покраснела, когда Скотт признался в любви. Ответила взаимностью. Они целовались (ну то есть он обслюнявил смартфон). Но постепенно Сарина стала побуждать его помириться с женой. Говорила: помоги ей по хозяйству, погуляй с сыном. То есть учила его тому, чему мама не научила. Жена только этого и ждала, пить и вены резать бросила, и теперь они живут втроем. Правда, Сарину супруге он так и не показал.

В этой истории две морали. Если ты сам не понимаешь, и тебе никто не говорит, что ты эгоистичное животное, которое довело свою женщину не пойми до чего – это, конечно, ужасно. Где воспитание, где хваленые психологи, где друзья, наконец. И, если человеческое дело делает робот, так и хорошо, коли больше некому.

Вторая мораль: посмотрите, как далеко зашли нейросети. Алгоритм сразу понял, кто перед ним, сформировал нужную стратегию, и это поразительно для нас, которые в юности удивлялись калькуляторам. Что же будет через несколько лет, и не окажутся ли боты умнее нас. Добрее, как минимум.

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