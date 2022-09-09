Почему восстановление мемориала «Саур-Могила» так важно не только для Донбасса, но для всей России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Восстановили «Саур-Могилу» за рекордные 90 дней. Для людей, которые никогда не были в Шахтерском районе, где установлен значимый мемориальный комплекс в честь освобождения Донбасса в Великую отечественную войну, стоит объяснить, что это важно не только для донецких, луганских, но и для всех русских. Для русских, которые чтят память отцов и дедов, сражавшихся в Великую Отечественную войну с немецкими врагами.

- Это значимый комплекс. Такой же как «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Детьми нас возили на Саур-Могилу и 9 мая, и 8 сентября в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В советские годы это было место, где принимали в комсомол, а до войны 2014 года многие молодожены приезжали сюда после ЗАГСа. Такая традиция была - брали цветы и поднимались по огромной лестнице к памятнику советского солдата, - вспоминает Ирина Смирнова, жительница Шахтерска.

Мемориальный комплекс был создан на высоте Донецкого кряжа более 277 метров после окончания Великой Отечественной войны. Тогда, в 1967 году, когда открывали памятник советским солдатам, на открытие приехали более 300 тысяч человек. Кто бы мог подумать, что за Саур-Могилу, за это стратегическое место, снова возобновятся бои в 2014 году. Теперь пришли не немцы, а украинцы. На разрушенный мемориальный комплекс «Саур-Могилу» невозможно было смотреть без слез – даже изображения на стеле были расстреляны, рухнула фигура солдата. За высоту все лето шли бои, но воины народной милиции ДНР смогли прогнать противника и вернуть контроль над стратегической точкой.

- Возить сюда школьников в памятные даты перестали по понятным причинам. Памятник был полностью разрушен. Власти ДНР говорили, что после победы обязательно восстановят. В 2015 году удалось установить колокол в память о погибших в боях летом 2014 года, - рассказывает Ирина Смирнова.

Но война продолжалась. Долгие восемь лет «Саур-Могила» стояла разрушеной. И только после того, как в начале 2022 года туда приехали специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны, то они сказали: «Восстановим».

- Мы еще стали все обсуждать, неужели ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков успеют. Работы там было реально много. И успели. Это большое дело, что восстановили память о солдатах, - говорит Ирина Смирнова.

Строители собрали барельефы из обломков, как мозаику. Установили новые пилоны, восстановили стелу и фигуру советского солдата. Все это было сделано за рекордные 90 дней, чтобы донецкие семьи могли, как раньше, прийти сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев. И так произошло. Сегодняшний день ждали долгие восемь лет. К участникам памятного мероприятия обратился президент России Владимир Путин.

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году, - сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил, что «построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим».

На Саур-Могилу приехал глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. А также российские артисты, которые хотели поддержать многострадальный народ Донбасса, среди них Григорий Лепс, Лариса Долина, Стас Пьеха, Ольга Кормухина, Дмитрий Певцов и Валерий Баринов.

- Это русская земля. Мы вас не бросим. Мы еще приедем, - сказал Григорий Лепс.

Восстановленная «Саур-Могила» в это непростое время, когда продолжаются ожесточенные бои за города и поселки Донецкой области, это большая надежда и вера в то, что Донбасс снова будет освобожден от нацизма, что русская земля снова будет свободно дышать. Исчезнут запах пороха, крики насилия, прекратятся слезы и больше никогда не будет человеческих потерь. Русские люди ценят подвиг отцов, дедов и прадедов, не сносят советские памятники, а говорят в очередной раз бойцам, которые сражались за мир в Великую Отечественную войну: «Спасибо, что победу нам дали».