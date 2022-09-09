Серьезные проблемы со здоровьем у английской королевы начались прошлой осенью

Тогда Елизавета II вдруг объявила, что полностью отказывается от алкоголя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец по традиции не афиширует состояние здоровья монарха. Это строгий секрет. Подданные получают лишь крайне небольшую, дозированную часть медицинской информации. В четверг дворец выдал сообщение: "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале".

И стало ясно – ситуация чрезвычайная! Хотя еще во вторник, сообщает Би- Би-Си, в шотландской резиденции королевы Балморал собрались все ее дети, а также внук и наследник престола принц Уильям. Позже в Шотландию прибыл и его брат Гарри. Без жены Меган.

А через несколько часов Букингемский дворец заявил в четверг: «королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании. Карлом Третьим.

Официальная причина смерти королевы так и не была названа.

- Серьезные проблемы со здоровьем у Елизаветы II, судя по всему, начались еще в октябре прошлого года, - говорит писатель Геннадий Соколов, автор документальных книг и фильмов о тайнах королевского Дома Виндзоров. – Тогда появилось сообщение, что Ее Величество полностью отказывается от спиртного. Разумеется, английская королева алкоголизмом ни в какой степени не страдала. Она вела здоровый образ жизни под присмотром лучших и наиболее квалифицированных врачей страны. Был и личный врач - сэр Хью Томас. Профессор генетики желудочно-кишечного тракта в отделении хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона, консультант столичной больницы Святой Марии. В прошлом году он, кстати, был посвящен в рыцари.

Но королева любила немного выпить после обеда или вечерком. Обожала джин Гордонс, херес Шерри и Мартини. В 2020 году Елизавета II запустила производство джина собственной марки Sandringham Celebration Gin. В его аромате есть нотки мирта и хурмы, выращиваемых в королевской усадьбе Сандрингем. Крепость - 42 градуса. Ранее королева выпускала сухой джин из лимонной вербены, ягод боярышника, листьев шелковицы, растущих в садах Букингемского дворца. И вдруг – полный отказ от алкоголя! Почему?

Важный момент – накануне сообщения о «завязке» королевы она впервые появилась на публике с тростью «без медицинских показаний на ее использование», писала Daily Mail. В начале 2000-х Елизавету II видели на официальных мероприятиях с тросточкой. Но тогда она перенесла операцию на колене, и это было оправдано. А прошлой осенью, якобы, взяла трость «для удобства». Позже выяснилось, что как раз в октябре королеву госпитализировали. А потом она все реже появлялась на официальных мероприятиях. Букингемский дворец объяснял это «эпизодическими проблемами с мобильностью». Т.е. проблемы с ногами возникли у королевы. Отсюда и тросточка. И полный запрет врачей на алкоголь.

8 февраля королева вместе с принцем Чарльзом присутствовала на мероприятии в Виндзорском замке. 10 февраля тест Чарльза на ковид показал положительный результат. Хотя принц уже переболел им в марте 2020 года. 14 февраля ковид обнаружили у его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской. 20 февраля Букингемский дворец заявил, что коронавирусом заразилась королева. «Она испытывает легкие симптомы простуды». Елизавета II, принц Чарльз и Камилла были вакцинированы.

Из-за «эпизодических проблем с мобильностью» королева не смогла принять участие в пасхальных мероприятиях, включая церковную службу. На весь год вперед отменили ее приемы в королевских садах. До последнего момента под вопросом было весной участие в поминальной службе по покойному мужу, принцу Филиппу, в Вестминстерском аббатстве. Появилась, опираясь на трость.

В мае она передвигалась с большим трудом. Потому не смогла участвовать в церемонии открытия сессии Парламента. И поручила зачитать тронную речь принцу Чарльзу. До этого королева пропускала открытие Парламента лишь дважды - в 1959 и 1963 годах. Оба раза из-за беременности.

С июля Ее Величество проводила летние каникулы в своем шотландском замке Балморал. Здесь во вторник она и назначила Лиз Трасс новым премьер-министром. Хотя по традиции эта церемония происходит в Букингемском дворце. Из-за болезни пришлось нарушить традицию. Принимала королева нового премьера, опираясь на трость. А в четверг Елизавета II скончалась.

Ей было 96 лет. Муж, принц Филипп, всего двух месяцев не дожил до столетия. Ее мать - тоже королева Елизавета - прожила 101 год и 8 месяцев. А тетя - Алиса, герцогиня Глостерская – и вовсе 102 года 11 месяцев.

6 февраля 2022 г Елизавета II отметила платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет! У нее осталось четверо детей – Чарльз (новый король Великобритании Карл III), Анна, Эндрю и Эдвард, 8 внуков и 12 правнуков.

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