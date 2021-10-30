Почему Королева Великобритании Елизавета II напрочь завязала с алкоголем

Королева Великобритании в 95 лет напрочь завязала с алкоголем. Чтобы в наилучшей форме отпраздновать 70-летие пребывания на троне Фото: REUTERS

- Новость о полном отказе Елизаветы II от спиртного буквально взорвала в октябре британскую прессу, - говорит писатель, историк спецслужб Геннадий СОКОЛОВ, автор документальных книг и фильмов о тайнах королевского дома Виндзоров.

Любительница джина

- Для несведущих читателей поясню. Английская королева - дама, алкоголизмом ни в какой степени не страдающая.

Отец и мать Елизаветы в пристрастии к спиртному также замечены не были. Среди ее близких родственников алкоголичкой слыла лишь младшая сестра, принцесса Маргарет. Причина банальна - несчастная любовь. Она без памяти влюбилась в знаменитого летчика, героя войны, капитана Питера Таунсенда. Любимчика ее отца-короля. Питер даже получил почетную должность шталмейстера (главного конюшего) при дворе Георга VI. Но он был разведен. И незнатен. Правила дома Виндзоров не позволяли им заключить брак. Только молодая королева как глава англиканской церкви могла устроить счастье единственной сестры. Но Елизавета II на это не пошла, несмотря на отчаянные мольбы Маргарет. Та отомстила королеве, переспав с ее мужем Филиппом. За это Елизавета стала еще больше гнобить сестру. И чуть ли не силой выдала замуж за простого фотографа.

Прежде английская королева была не прочь пропустить стаканчик-другой. Фото: Mark CUTHBERT/Getty Images

Марго пустилась во все тяжкие. Стала много пить, принимать наркотики, открыто изменять мужу. Развод. Былая красавица увяла. И умерла в 71 год после перенесенного накануне четвертого инсульта.

Сама королева Елизавета II по всеобщему признанию ведет здоровый образ жизни под присмотром лучших врачей страны. Ее Величество тем не менее ценит качественное спиртное и любит немного выпить после обеда или вечерком.

- Любила, Геннадий Евгеньевич! Она ж теперь в завязке.

- Из рассказов героев моих книг, замечательных советских разведчиков, работавших в Англии и имевших доступ к членам королевской семьи, в том числе и к самой королеве, мне доподлинно известно, что Елизавета всю жизнь радовала себя сухим английским джином марки «Гордонс», британским выдержанным хересом шерри и сухим итальянским вермутом мартини.

Англичане производят «драй джин» и закупают в больших объемах «драй мартини». Вы не поверите, но они даже водку выпускают без сахара. «Драй водка» под русским названием «Самовар» тоже популярна на острове и в доме Виндзоров. Правда, преимущественно как составная часть коктейлей.

Вечерний коктейль от Джеймса Бонда

- Любимый королевский коктейль придумал знаменитый писатель Ян Флеминг, автор шпионской бондианы, сам штатный разведчик МИ6. Во всех его книжках агент 007 Джеймс Бонд неизменно заказывает водку-мартини. Вот только королева по причине британского патриотизма заменила русскую водку джином.

Любопытный факт. Год назад Елизавета II запустила производство джина собственной марки Sandringham Celebration Gin. В его аромате есть нотки мирта и хурмы, выращиваемых в королевской усадьбе Сандрингем. Крепость джина - 42 градуса. Пол-литровая бутылочка стоит 50 фунтов стерлингов (примерно 5000 рублей).

Елизавета II сама производит джин особой марки. Фото: East Anglia News Service/ Global Look Press

Ранее королева выпускала сухой джин из лимонной вербены, ягод боярышника, листьев шелковицы, растущих в садах Букингемского дворца.

По примеру матери принц Чарльз тоже производит собственный джин Highgrove. Из зерна, выращенного на его домашней ферме, с добавлением лимонной вербены, тимьяна, розмарина.

Коктейли для королевы по многолетней семейной традиции готовил по вечерам ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский. Он знал толк в этом деле. По молодости не брезговал доброй выпивкой с членами созданного им мужского «Четверг-клуба». Но очень скоро был вынужден отказаться и от своих клубных друзей, и от шумных застолий с выпивкой. Таков был ультиматум, предъявленный ему со стороны секретной службы Ее Величества. Тогда, в середине 50-х годов прошлого века, доброе имя дома Виндзоров оказалось под угрозой. Загулы и супружеские измены Филиппа подрывали не только королевский брак, но и безопасность самой Великой Британии.

Идет на рекорд

- Геннадий Евгеньевич, британская пресса пишет, что смерть Филиппа в апреле этого года вроде бы и стала причиной отказа овдовевшей королевы от спиртного. Некому, дескать, готовить любимый коктейль.

- Версия про смерть супруга, якобы приведшая к завязке, - красивая, трогательная. Но, согласитесь, коктейль могут спокойно готовить и слуги. Про медицинский аспект сложно говорить, поскольку Букингемский дворец по традиции не афиширует состояние здоровья монарха. Здесь можно только гадать. По моим данным, у королевы - сердечная аритмия. Алкоголь в любых дозах провоцирует ее.

Полагаю, Елизавете очень хочется побить рекорды дома Виндзоров на поприще здоровья и долголетия. Ее муж, принц Филипп, всего двух месяцев не дожил до столетия. Ее мать - тоже королева Елизавета - прожила 101 год 8 месяцев. А тетя, Алиса, герцогиня Глостерская, и вовсе 102 года 11 месяцев. Действующая королева преодолеет вековой рубеж 21 апреля 2026 года. Так что ей есть куда стремиться в личном плане.

НАЛИВАЙ!

Рецепт монаршего коктейля

Наш собеседник делится:

- Готов вам выдать рецепт любимого монаршего коктейля, от которого теперь королеве пришлось навсегда отказаться. Во всяком случае на словах. Записывайте. Вам понадобится: джина - 75 мл (или столько же водки), сухого мартини - 15 мл; льда - 250 г; оливок или маслин - 1 - 2 штуки. Перемешайте все хорошенько в шейкере (специальная посуда для приготовления коктейлей методом встряхивания компонентов. - Ред.). «Shaken not sturd!» - «взболтать, а не смешивать!», указывал агент 007 бармену за стойкой в фильмах знаменитой бондианы. Так же предпочитает и королева. И пейте, если здоровье позволяет. Только не частите. Елизавете хватало одного коктейля в день.