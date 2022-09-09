Канадский дипломат Христя Фриланд может возглавить НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению канадского телеканала CBC, с большой долей вероятности кресло генерального секретаря НАТО займет женщина с украинскими корнями - экс-министр иностранных дел Канады и нынешний заместитель премьера страны, Христя Фриланд.

Ссылаясь на источнике в Вашингтоне, Брюсселе и Оттаве, издание утверждает, что кандидатура Фриланд уже несколько месяцев кулуарно обсуждается в кругах, близких к руководству Североатлантического альянса. Кроме того, недавно в СМИ попала информация, о том, что пришло время место генсека НАТО занять именно женщине. В таком случае, кандидатуру лучше Фриланд не найти.

Ярая русофобка, мнящая себя этнической украинкой – это как раз то, что нужно сейчас для противостояния с Россией.

Несмотря на свое украинское имя, Христя Фриланд имеет к Незалежной очень посредственное отношение: ее родители на Украине никогда даже не бывали. Отец Христи, Дональд Фриланд, родился и вырос в канадской семье с шотландскими корнями. Мать возможного нового генсека НАТО, Галина Хомяк, родилась в Западной Германии в украиноязычной семье.

А вот дед Христи Фриланд по материнской линии – фигура очень интересная. Достоверных данных о его месте рождения нет, но вот то, что Михайло Хомяк, умерший в 1984 году в 79-летнем возрасте в свое время активно сотрудничал с гитлеровскими властями – факт подтвержденный.

В годы Второй мировой войны Хомяк был главным редактором ежедневной газеты «Краковские вести» («Краковські вісті»), издававшейся в Польше на украинском языке. Современники называли это издание антисоветским, «яро антисемитским» и ежедневно прославляющим деяния Третьего рейха. Печаталась газета при финансовой поддержке нацистской Германии и, по разным источникам, находилась в сфере интересов главного гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса.

Перед советским наступлением газету в 1944 году вместе с ее руководством перевезли из Польши в Австрию. Последний номер нацистского пропагандистского издания был выпущен в конце марта 1945 года. После капитуляции Германии Михайло Хомяк, оставшийся не у дел, пробрался на территории, находящиеся в зоне ответственности США.

В свое время Христя Фриланд доказывала, что ее дед по материнской линии уехал из Польши до начала Второй мировой войны, хотя, по утверждению СМИ прекрасно знала правду.

Впрочем, это было давно. Теперь же наличие деда-нациста, сотрудничавшего с властями гитлеровской Германии – лишний повод для "гордости".