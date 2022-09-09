Северная Корея официально закрепила за собой статус ядерного государства

Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНДР приняли новый «Закон о политике в сфере ядерных сил», фактически и юридически закрепивший за страной статус ядерной державы и сделавший невозможными любые попытки о денуклеаризации.

Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи, а вся полнота ответственности за его применение полностью ложится на председателя лидера страны Ким Чен Ына.

– Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета, – говорится в документе.

В законе, состоящем из 11 пунктов, перечислены случаи возможного применения ядерного оружия. В их числе есть такие как: нанесение превентивного удара при неизбежной угрозе с его стороны, нападение на руководство КНДР, атака на стратегические объекты, включая использование неядерного оружия.

В то же время, в Северной Корее подчеркнули, что страна к своему новому статусу относится крайне ответственно и не планирует передавать кому-либо ни само ядерное оружие, ни технологии его изготовления.

– Мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США, – заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, комментируя принятие нового закона.