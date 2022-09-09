В США пытаются стимулировать отказ от автомобилей

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Власти Калифорнии приняли решение о помощи в размере $1000 небогатым семьям, которые обходятся без автомобиля. С одной стороны, считают чиновники, мера поддержит семьи с низким доходом, с другой же – будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа.

Законодательное собрание Калифорнии одобрило возмещаемый налоговый кредит в размере $1000 (около 60 тысяч рублей) для не имеющих автомобиля семей с доходом менее $60 тысяч (3,6 миллиона рублей) в год и одиноких граждан с ежегодным доходом менее $40 тысяч (2,4 миллиона рублей).

В ближайшее время документ отправится на подпись к губернатору штата Гэвину Ньюсому.

Вначале обсуждалась идея введения налоговой льготы в размере $2500 для тех, кто не имеет автомобиля, но затем от этого варианта отказались, решив уменьшить помощь, но сделать ее более адресной.

Введение налоговой льготы связано с тем, что Калифорния пытается играть роль лидера в движении за сохранение окружающей среды и в борьбе с климатическими изменениями. Так, в Калифорнии уже запрещена продажа новых автомобилей, работающих только на бензине, к 2035 году штат намерен на 90% перейти на «зеленую» электроэнергию, а к 2045 году сократить вредные выбросы на 85%.

Для тех, кто обратил внимание на высокий порог малообеспеченности семей и одиноких жителей Калифорнии: льгота в размере целых $1000 – это всего лишь примерная стоимость месячного проездного в метро Лос-Анджелеса.