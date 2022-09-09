В России из-за санкций кончились импланты для ягодиц: Что с остальными

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9 сентября — Всемирный день красоты. Кому как не пластическому хирургу знать об этом все? О последних тенденциях в мире пластической хирургии KP.RU поговорил с доктором Амжад Аль-Юсефом, основателем центра инновационной медицины DMС, пластическими, челюстно-лицевым хирургом.

- Пластические операции можно смело делить на два типа, - говорит Амжад Аль-Юсеф. - Первый связан с коррекцией возрастных изменений, второй – изменение врожденных несовершенств, улучшение эстетического вида. Разберем каждый пункт более подробно.

ВОЗРАСТ ВЫДАЮТ ГЛАЗА: ОТ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ ДО ПОДТЯЖЕК

1. Коррекция зоны вокруг глаз.

Первая и одна из главных операций, к которой прибегают при первых возрастных изменениях, направлена на корректировку зоны вокруг глаз – блефаропластику. Средний возраст этой операции от 40 лет и выше. Уже после 35 лет кожа вокруг глаз начинает растягиваться, терять тургор и, как следствие, веки начинают нависать. Взгляд становится более грустным (а вы думали — виновата общая усталость?). И в целом нависающие веки прибавляют возраста. Блефаропластика существенно омолаживает лицо, изменяет орбитальную зону и глаза становятся «радостно распахнутыми», то есть более молодыми и свежими.

2. Подтяжка лица и шеи.

Это вторая по популярности пластическая операция, призванная бороться с возрастными изменениями. Как правило, операция выполняется пациентам от 45 до 70 лет. Подтяжка лица и шеи затрагивает не только на кожу, но и мышечный слой, лицо становится более упругим, молодым и свежим.

Очень часто эти операции комбинируют, то есть делают одновременно и блефорапластику и подтяжку лица. Это помогает добиться максимального эффекта в борьбе с возвратными изменениями на лице.

3. Эндоскопическая подтяжка лба.

Тоже популярная операция, к которой обращаются при возрастных изменениях. Брови падают, происходит их птоз (нависание). В этом случае их нужно подтянуть, чтобы не было грустного или злого взгляда (в зависимости от того какая часть бровей падает).

Делается операция, как правило, эндоскопическим аппаратом: маленькой камерой и ретрактором отслаивается кожа от скальпа и подтягивается кверху. Так брови становятся опять «игривыми, удивленно приподнятыми». Лицо омолаживается и обретает более приветливый взгляд.

СПОРИМ С ПРИРОДОЙ: МЕНЯЕМ НОС И УШИ

Второй тип оперативных вмешательств в области пластической хирургии - изменение врожденных несовершенств. Как правило, это возраст от 18 до 25 лет. Одна из наиболее востребованных в этом возрасте операция - ринопластика, изменение формы носа. Пациенты, как правило, мечтают об этой операции (конечно, при наличии проблем с собственным носом) с самого детства, но ее выполнение возможно только по достижении 18-летнего возраста.

К похожим операциям можно отнести отопластику. Это операция направлена на изменение формы/рисунка ушных раковин или исправление лопоухости. Операция помогает обрести естественный эстетический результат и помочь пациенту избавиться от комплексов.

ОТКУДА НАМ ВЕЗУТ ИМПЛАНТЫ

Ну и конечно, список не был бы полный без операции по увеличению груди – маммопластики. Операция была и остается одной из самых востребованных не только среди юных, но и пациенток более старшего возраста. Более редкая операция, к которой сегодня обращаются глютеопластика — операция по коррекции формы и увеличение ягодиц имплантами.

- На сегодняшний день имплантов для глютеопластика в России найти практически невозможно, - объясняет доктор Аль-Юсеф. - Из-за сложных логистических цепочек и отказа компании работать с российским рынком заказы от клиник не принимаются. Чего нельзя сказать о грудных имплантах. Сегодня очень популярны бразильские имплантат компании Silimed. По состоянию на сегодняшний день цена на грудные импланты в целом вернулась к тем же ценам, которые были до последних событий. Ни серьезного дефицита, ни увеличения стоимости больше не наблюдаются.

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Кстати, иногда для увеличения ягодиц используют... собственный жир. Липосакция той или иной части тела — тоже очень популярная операция. Если речь идет о лице – это подбородок, если тело: то это живот, бока, или ноги и руки.

- Зачастую полученный жир используется для увеличения ягодичной области, сейчас это особенно актуально из-за отсутствия ягодичных имплантов, - поясняет наш эксперт. - Также собственным жиром можно увеличить зону молочных желез. Но это более редкая операция, чем увеличение ягодиц.