«Татьянин день» отечественной социологии: матери-основательнице ВЦИОМ Татьяне Заславской исполнилось бы 95 лет

Один из коллег называл жизнь Татьяны Заславской психологическим романом. Фото: Олег Булдаков/Фотохроника ТАСС
У социологии в нашей стране непростая судьба. Было время, когда её считали лженаукой и даже «продажной девкой империализма». Да и сейчас любят цитировать Марка Твена ("Есть ложь, есть грубая ложь, есть статистика") и Пьера Бурдье («Общественного мнения не существует»)… И тем не менее социология – есть и будет! Огромная роль в том, что эта наука выжила и прижилась к российской почве, принадлежит Татьяне Заславской. Ей, матери отечественной экономической социологии и директору-основателю ВЦИОМ, сегодня исполнилось бы 95 лет.
Один из коллег называл жизнь Татьяны Заславской психологическим романом. Всю жизнь, начиная с самого детства, она оказывалась в центре знаковых исторических событий. Она была подростком, когда началась война. Их московская квартира на Пятницкой в те годы стала практически прообразом передачи "Жди меня". В доме останавливались люди, ехавшие на фронт и с фронта. Они рассказывали истории, так, что впоследствии родные и близкие по этим историям находили друг друга.
Матери-основательнице ВЦИОМ Татьяне Заславской исполнилось бы 95 лет. Фото: Поляков Анатолий/Фотохроника ТАСС
Именно тогда, наслушавшись рассказов взрослых, Таня впервые поняла, насколько рассказы этих людей не похожи на то, о чем писалось в газетах. Впоследствии это ощущение только усиливалось. Закончив экономический факультет МГУ, Заславская писала диссертацию о трудоднях в колхозе. Тема ее диссертации относилась к самым секретным областям экономики, ведь статистики об оплате труда в колхозах не было. Информацию приходилось собирать самой. С полугодовалой дочкой, которую не с кем было оставить, она обходила дома крестьян, слушала их рассказы, видела, как отличается все от глянцевой картинки из «Кубанских казаков» Ивана Пырьева... На основе диссертации Заславская написала книгу, в которой первой и открыто написала о необходимости отмены трудодней.
Позже, уже в хрущевские времена, она работала над методикой сопоставления производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Понятно, что в те времена власти были одержимы идеей догнать и перегнать Америку, однако Заславская в своих исследованиях никому угождать не стала. Она показала, что советская колхозная система работает в четыре-пять раз хуже современной ей американской.
Власти приняли исследование в штыки и все наработки были заперты в сейф. Сама же Заславская из Москвы отправилась в Новосибирск по приглашению коллеги, где проработала долгие четверть века.
Для кого-то этот отъезд стал бы шагом назад, но для Заславской это стало разбегом перед взлетом. Именно из Новосибирска ее имя громко прозвучало на весь мир.
Между прочим, именно Заславской, а не Горбачеву, принадлежит авторство слова "перестройка". Впервые термин прозвучал аж в 1983 году в Новосибирске, когда Татьяна Ивановна зачитала на конференции свой сенсационный доклад, понаделавшем шороху и в нашей стране, и на Западе. Впервые и открыто в докладе говорилось о кризисе советской социально-экономической системы, заявлялось о бесперспективности существования хозяйственного механизма и задолго до Цоя сделан вывод о переменах, которые требуют наши сердца.
Народные депутаты Татьяна Заславская и Андрей Сахаров во время работы Первого съезда народных депутатов СССР. Фото: Владимир Завьялов/Фотохроника ТАСС
В историю этот документ вошел под названием "Новосибирский манифест" и сегодня о нем говорится во всех учебниках по новейшей истории СССР. Сразу после выступления Заславской распечатанный доклад бросились изымать сотрудники КГБ, но опоздали. Текст утек на Запад, был там опубликован, а за Татьяной Ивановной прочно закрепилась слава диссидентки.
Неудивительно, что через несколько лет, когда "перестройка" началась, ее вызвали в Москву. Кремль хотел знать, что думает народ о происходящих изменениях. Заславская никогда специально не занималась исследованием массового сознания, однако возглавила Всесоюзный Центр по изучению общественного мнения. В ее заслугу ставят то, что она сумела и привлечь нужных специалистов, и наладить работу. Вместе с ней новый институт создавали Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада.
Кстати, следует понимать, что именно благодаря работе Заславской произошел тот самый журнальный бум восьмидесятых, о котором любят ностальгировать все работники СМИ. Миллионные тиражи стали следствием гласности.
В двухтысячные годы Татьяна Заславская стала председателем правления Левада-Центра* и проработала в этой должности до самой смерти в 2013 году. Как говорил профессор Борис Докторов, перечислять сделанное Заславской невозможно, но если совсем кратко, то это – создание, вместе с ее учениками и последователями, экономической социологии – направления науки, нацеленного на анализ всего многообразия влияния экономики на жизнь общества.
Надо сказать, что у истоков создания социологического института стояла наша газета. Впервые изучать общественное мнение при помощи опросов начали именно в "Комсомолке" аж в 1959 году! При нашей газете тогда возник Институт общественного мнения (ИОМ). В это время в Варшаве начал работу Центр опросов общественного мнения при Польском радио и телевидении, аналогичный центр при радио и телевидении функционировал в Будапеште, однако руководство "Комсомолки", создавая такую структуру, сильно рисковало. Чтобы ИОМ не закрыли сразу же после создания, пошли на хитрость: манифест о его создании опубликовали «под портретом Хрущева, причем выглядело все так, что Хрущев еще и аплодирует созданию Института».
Академик Академии наук СССР, экономист и социолог Татьяна Ивановна Заславская с дочерью Оксаной у себя дома. Фото: Поляков Анатолий/Фотохроника ТАСС
Первое исследование "Комсомолки" началось в мае 1960 года и называлось «Удастся ли человечеству предотвратить мировую войну?». Тема была невероятно актуальна, ведь первые признаки Карибского кризиса уже ощущались. Накануне опроса над Свердловской областью был сбит американский самолет-разведчик, пилот которого попал в руки советских властей. Никита Хрущев не ожидал подобного вероломства от американского коллеги, поэтому рвал и метал.
После того как газета с результатом опроса ушла в печать, все, кто готовили номер, до утра просидели в кабинете главного редактора, ожидая звонка по «вертушке». Звонок раздался под утро. Хрущев почин одобрил.
К концу 1960-х годов работа ИОМ была свернута, но социологические исследования не исчезли. А наработки, созданные в эти годы, впоследствии легли в основу работы ВЦИОМ
*Признан в России НКО-иноагентом.