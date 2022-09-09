«Татьянин день» отечественной социологии: матери-основательнице ВЦИОМ Татьяне Заславской исполнилось бы 95 лет

Один из коллег называл жизнь Татьяны Заславской психологическим романом. Фото: Олег Булдаков/Фотохроника ТАСС

У социологии в нашей стране непростая судьба. Было время, когда её считали лженаукой и даже «продажной девкой империализма». Да и сейчас любят цитировать Марка Твена ("Есть ложь, есть грубая ложь, есть статистика") и Пьера Бурдье («Общественного мнения не существует»)… И тем не менее социология – есть и будет! Огромная роль в том, что эта наука выжила и прижилась к российской почве, принадлежит Татьяне Заславской. Ей, матери отечественной экономической социологии и директору-основателю ВЦИОМ, сегодня исполнилось бы 95 лет.

Баба яга в тылу врага

Один из коллег называл жизнь Татьяны Заславской психологическим романом. Всю жизнь, начиная с самого детства, она оказывалась в центре знаковых исторических событий. Она была подростком, когда началась война. Их московская квартира на Пятницкой в те годы стала практически прообразом передачи "Жди меня". В доме останавливались люди, ехавшие на фронт и с фронта. Они рассказывали истории, так, что впоследствии родные и близкие по этим историям находили друг друга.

Матери-основательнице ВЦИОМ Татьяне Заславской исполнилось бы 95 лет. Фото: Поляков Анатолий/Фотохроника ТАСС

Именно тогда, наслушавшись рассказов взрослых, Таня впервые поняла, насколько рассказы этих людей не похожи на то, о чем писалось в газетах. Впоследствии это ощущение только усиливалось. Закончив экономический факультет МГУ, Заславская писала диссертацию о трудоднях в колхозе. Тема ее диссертации относилась к самым секретным областям экономики, ведь статистики об оплате труда в колхозах не было. Информацию приходилось собирать самой. С полугодовалой дочкой, которую не с кем было оставить, она обходила дома крестьян, слушала их рассказы, видела, как отличается все от глянцевой картинки из «Кубанских казаков» Ивана Пырьева... На основе диссертации Заславская написала книгу, в которой первой и открыто написала о необходимости отмены трудодней.

Позже, уже в хрущевские времена, она работала над методикой сопоставления производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Понятно, что в те времена власти были одержимы идеей догнать и перегнать Америку, однако Заславская в своих исследованиях никому угождать не стала. Она показала, что советская колхозная система работает в четыре-пять раз хуже современной ей американской.

Власти приняли исследование в штыки и все наработки были заперты в сейф. Сама же Заславская из Москвы отправилась в Новосибирск по приглашению коллеги, где проработала долгие четверть века.

Для кого-то этот отъезд стал бы шагом назад, но для Заславской это стало разбегом перед взлетом. Именно из Новосибирска ее имя громко прозвучало на весь мир.

Придумала слово "перестройка"

Между прочим, именно Заславской, а не Горбачеву, принадлежит авторство слова "перестройка". Впервые термин прозвучал аж в 1983 году в Новосибирске, когда Татьяна Ивановна зачитала на конференции свой сенсационный доклад, понаделавшем шороху и в нашей стране, и на Западе. Впервые и открыто в докладе говорилось о кризисе советской социально-экономической системы, заявлялось о бесперспективности существования хозяйственного механизма и задолго до Цоя сделан вывод о переменах, которые требуют наши сердца.

Народные депутаты Татьяна Заславская и Андрей Сахаров во время работы Первого съезда народных депутатов СССР. Фото: Владимир Завьялов/Фотохроника ТАСС

В историю этот документ вошел под названием "Новосибирский манифест" и сегодня о нем говорится во всех учебниках по новейшей истории СССР. Сразу после выступления Заславской распечатанный доклад бросились изымать сотрудники КГБ, но опоздали. Текст утек на Запад, был там опубликован, а за Татьяной Ивановной прочно закрепилась слава диссидентки.

Неудивительно, что через несколько лет, когда "перестройка" началась, ее вызвали в Москву. Кремль хотел знать, что думает народ о происходящих изменениях. Заславская никогда специально не занималась исследованием массового сознания, однако возглавила Всесоюзный Центр по изучению общественного мнения. В ее заслугу ставят то, что она сумела и привлечь нужных специалистов, и наладить работу. Вместе с ней новый институт создавали Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада.

Кстати, следует понимать, что именно благодаря работе Заславской произошел тот самый журнальный бум восьмидесятых, о котором любят ностальгировать все работники СМИ. Миллионные тиражи стали следствием гласности.

В двухтысячные годы Татьяна Заславская стала председателем правления Левада-Центра* и проработала в этой должности до самой смерти в 2013 году. Как говорил профессор Борис Докторов, перечислять сделанное Заславской невозможно, но если совсем кратко, то это – создание, вместе с ее учениками и последователями, экономической социологии – направления науки, нацеленного на анализ всего многообразия влияния экономики на жизнь общества.

«Комсомольская правда» и общественное мнение

Надо сказать, что у истоков создания социологического института стояла наша газета. Впервые изучать общественное мнение при помощи опросов начали именно в "Комсомолке" аж в 1959 году! При нашей газете тогда возник Институт общественного мнения (ИОМ). В это время в Варшаве начал работу Центр опросов общественного мнения при Польском радио и телевидении, аналогичный центр при радио и телевидении функционировал в Будапеште, однако руководство "Комсомолки", создавая такую структуру, сильно рисковало. Чтобы ИОМ не закрыли сразу же после создания, пошли на хитрость: манифест о его создании опубликовали «под портретом Хрущева, причем выглядело все так, что Хрущев еще и аплодирует созданию Института».

Академик Академии наук СССР, экономист и социолог Татьяна Ивановна Заславская с дочерью Оксаной у себя дома. Фото: Поляков Анатолий/Фотохроника ТАСС

Первое исследование "Комсомолки" началось в мае 1960 года и называлось «Удастся ли человечеству предотвратить мировую войну?». Тема была невероятно актуальна, ведь первые признаки Карибского кризиса уже ощущались. Накануне опроса над Свердловской областью был сбит американский самолет-разведчик, пилот которого попал в руки советских властей. Никита Хрущев не ожидал подобного вероломства от американского коллеги, поэтому рвал и метал.

После того как газета с результатом опроса ушла в печать, все, кто готовили номер, до утра просидели в кабинете главного редактора, ожидая звонка по «вертушке». Звонок раздался под утро. Хрущев почин одобрил.

К концу 1960-х годов работа ИОМ была свернута, но социологические исследования не исчезли. А наработки, созданные в эти годы, впоследствии легли в основу работы ВЦИОМ

*Признан в России НКО-иноагентом.