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Политика9 сентября 2022 9:45

Кандидаты в депутаты в шоке — их занесли в списки "предателей"

На начавшихся в России выборах проснулись «навальнисты», решив отряхнуть пыль с «умного голосования» и заработать на нем. Но те, за кого они агитирую оказались такой помощи не рады
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Москва. Избиратель во время голосования на выборах депутатов муниципальных образований на избирательном участке. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. Избиратель во время голосования на выборах депутатов муниципальных образований на избирательном участке. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В России начались трехдневные выборы, которые проходят с 9-го по 11-е сентября. В некоторых регионах выбирают губернаторов, но в большинстве областей и городов формируют заново корпус муниципальных депутатов. То есть тех, кто напрямую завязан на решение непосредственно жизненных проблем населения – благоустройства дворов, ремонт домов и т.д. И никакой большой политики или мировозренческих вопросов, чем отметились муниципалы в ряде округов после прошлых выборов, ставя флажки ЛГБТ-движения на своих заседаниях или принимая проукраинские резолюции. Правда, стоит отметить, что в этом были замечены, в основном, депутаты из либерального лагеря, прошедшие при помощи так называемого "умного голосования" ("УГ") - технологии Алексея Навального. Суть ее, если кто забыл, в том, что в списки "УГ" заносят любых кандидатов от любых партий, лишь бы они были против партии власти. И призывают голосовать за этих кандидатов. В народе, правда, эта технология по первым буквам получила другое наименование – "Унылое г…".

Сейчас многие из инициаторов той технологии в колониях, как тот же Навальный, или за пределами России, как его правая рука Леня Волков и левая - Люба Соболь. Но зарабатывать своим прежним ремеслом эта публика пытается по-прежнему. Вот и на нынешних выборах они снова пробуют реанимировать труп "УГ". Причем, главный критерий для попадания в списки "умного ..." или «угрюмого ...» уже быть не столько оппозиционером, сколько противником спецоперации на Украине.

В интернете среди либеральной публики по поводу "УГ" даже разгорелся спор. Леня Волков ехидно спрашивает тех, кто считает это напрасной тратой времени: "Вы сколько военкоматов-то успеете дополнительно поджечь за те 15 минут, которые вы сэкономите. Его на этот раз поддержал и вечно выступающий против Волкова Максим Кац: "Ноющие про вредное голосование обычно в Сан-Франциско живут, ну или в Париже. А совсем не военкоматы поджигают".

То есть, и Волков, и Кац, и другие из этого лагеря не имеют ничего против поджога военкоматов (что уже откровенный терроризм), как не имеют ничего и против гибели российских военных в ходе спецоперации. Волков так это просто приветствует.

И этим команда беглых «навальнистов» подложила свинью не только всем, кто собирался было голосовать по указке их "УГ". Но и самим кандидатам. Их же включили в список "угрюмого ...", даже не спрашивая. Их мнением по поводу спецоперации никто не поинтересовался. И многие из них теперь в шоке. Ищут способы — как бы вычеркнуть себя из такой внезапной «радости». Отгородиться от причастности к спискам фактически «предателей родины».

«Спасите, без меня меня женили," - возмущаются кандидаты.

Зато Волков сможет теперь отчитаться перед западными кураторами, что работа по расшатыванию России изнутри идет. Еще чуть-чуть, и Кремль даст трещину, Россия будет деколонизирована, то есть, расформирована на полсотни княжеств и ханств. А, значит, увеличьте финансирование. Вы же Украине на борьбу с Россией и ее армией деньги даете? Вот и мы занимаемся тем же самым.

А кандидаты-то не знают? Да нет, они отлично все знают. И избиратели уже догадываются.

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