Кандидаты в депутаты в шоке — их занесли в списки "предателей"

Москва. Избиратель во время голосования на выборах депутатов муниципальных образований на избирательном участке. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В России начались трехдневные выборы, которые проходят с 9-го по 11-е сентября. В некоторых регионах выбирают губернаторов, но в большинстве областей и городов формируют заново корпус муниципальных депутатов. То есть тех, кто напрямую завязан на решение непосредственно жизненных проблем населения – благоустройства дворов, ремонт домов и т.д. И никакой большой политики или мировозренческих вопросов, чем отметились муниципалы в ряде округов после прошлых выборов, ставя флажки ЛГБТ-движения на своих заседаниях или принимая проукраинские резолюции. Правда, стоит отметить, что в этом были замечены, в основном, депутаты из либерального лагеря, прошедшие при помощи так называемого "умного голосования" ("УГ") - технологии Алексея Навального. Суть ее, если кто забыл, в том, что в списки "УГ" заносят любых кандидатов от любых партий, лишь бы они были против партии власти. И призывают голосовать за этих кандидатов. В народе, правда, эта технология по первым буквам получила другое наименование – "Унылое г…".

Сейчас многие из инициаторов той технологии в колониях, как тот же Навальный, или за пределами России, как его правая рука Леня Волков и левая - Люба Соболь. Но зарабатывать своим прежним ремеслом эта публика пытается по-прежнему. Вот и на нынешних выборах они снова пробуют реанимировать труп "УГ". Причем, главный критерий для попадания в списки "умного ..." или «угрюмого ...» уже быть не столько оппозиционером, сколько противником спецоперации на Украине.

В интернете среди либеральной публики по поводу "УГ" даже разгорелся спор. Леня Волков ехидно спрашивает тех, кто считает это напрасной тратой времени: "Вы сколько военкоматов-то успеете дополнительно поджечь за те 15 минут, которые вы сэкономите. Его на этот раз поддержал и вечно выступающий против Волкова Максим Кац: "Ноющие про вредное голосование обычно в Сан-Франциско живут, ну или в Париже. А совсем не военкоматы поджигают".

То есть, и Волков, и Кац, и другие из этого лагеря не имеют ничего против поджога военкоматов (что уже откровенный терроризм), как не имеют ничего и против гибели российских военных в ходе спецоперации. Волков так это просто приветствует.

И этим команда беглых «навальнистов» подложила свинью не только всем, кто собирался было голосовать по указке их "УГ". Но и самим кандидатам. Их же включили в список "угрюмого ...", даже не спрашивая. Их мнением по поводу спецоперации никто не поинтересовался. И многие из них теперь в шоке. Ищут способы — как бы вычеркнуть себя из такой внезапной «радости». Отгородиться от причастности к спискам фактически «предателей родины».

«Спасите, без меня меня женили," - возмущаются кандидаты.

Зато Волков сможет теперь отчитаться перед западными кураторами, что работа по расшатыванию России изнутри идет. Еще чуть-чуть, и Кремль даст трещину, Россия будет деколонизирована, то есть, расформирована на полсотни княжеств и ханств. А, значит, увеличьте финансирование. Вы же Украине на борьбу с Россией и ее армией деньги даете? Вот и мы занимаемся тем же самым.

А кандидаты-то не знают? Да нет, они отлично все знают. И избиратели уже догадываются.