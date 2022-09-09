Правда ли, что простуда защищает от коронавируса: Профессор РАН раскрывает загадки COVID

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КАЗУСЫ ИЗВЕСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Этим летом нашумела «ковидная» история американского президента Джо Байдена. У него случился так называемый вирусологический прорыв. То есть сначала Байден вроде как излечился, получил отрицательный ПЦР-тест. А через 3 дня снова положительный. И так пару раз. Интересно, насколько распространены подобные случаи? Ведь в обычной жизни мы не пересдаем анализ, получив отрицательный результат.

А вот те, кто все же решает провериться по собственной инициативе, могут столкнуться с удивительной картиной. Таким опытом поделился на своей странице в соцсетях телеведущий канала «Россия-24» Стас Натанзон.

- Бывает же такое: я второй раз за полгода слег с ковидом... через 3 дня уже чувствовал себя хорошо. На седьмой день записался на повторный прием к врачу. Но мне позвонили из поликлиники и сказали, что…я здоров и могу выходить с изоляции. Меня это удивило: после любой болезни надо показаться врачу, чтобы убедиться, что здоров… и я пошел сдать платный тест. Оказалось, что я все еще заразный.

Натанзон снова ушел на 7-дневный карантин. Потом опять сдал тест - платно по собственной инициативе. И - снова положительный результат ПЦР!

Прокомментировать истории известных пациентов и ответить на вопросы о текущей волне ковида мы попросили одного из ведущих российских экспертов по COVID-19, профессора-вирусолога, член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Александра Лукашева.

ВОЗВРАТ ВИРУСА ИЛИ НОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ?

- Александр Николаевич, известно ли - насколько часто встречаются вирусологические прорывы, как у американского президента Байдена?

- Данные о частоте «возврата вируса» после отрицательной пробы мне не встречались. Скорее, это достаточно редкая ситуация. Просто длительное выделение вируса более вероятно. Но главное, что в любом случае такое явление не играет весомой роли в распространении инфекции. Потому что человек наиболее опасен для окружающих в течение первых дней после появления симптомов. Уже через неделю, даже если вирус еще остается в организме, его количество, а значит и риск заразить других людей, снижается в сотни раз.

- После прихода «омикрона» люди часто жалуются, что заболевают снова и снова. В то же время возможно долгое выделение вируса в течение одного случая заболевания. Как это отличить от повторного заражения?

- Если человек получает положительный тест через месяц и более [после отрицательного результата ПЦР], то, скорее всего, речь идет о повторном заражении. Если раньше, то с большой вероятностью это длительное выделение вируса, то есть окончательного выздоровления не было. Но и те, и другие случаи все же встречаются относительно редко. Обычно вирус исчезает из ротоглотки уже через несколько дней после начала заболевания. А повторные заражения в первые три месяца после болезни или вакцинации редки.

- То есть три положительных ПЦР-теста в течение трех недель у Стаса Натанзона точно говорят о том, что инфекция не уходила из организма пациента?

- Известно, что у некоторых людей вирус может выделяться достаточно долго. Но, повторю, это не имеет серьезного значения для передачи инфекции (см. выше. - Ред.). Нужно учитывать, что у ПЦР-теста очень высокая чувствительность. Он может определять настолько малые количества вирусных частиц, которых недостаточно для заражения окружающих.

Словом, спустя три недели даже при положительном результате теста риск заразить окружающих, как правило, очень мал, резюмирует эксперт.

Если человек получает положительный тест через месяц и более [после отрицательного результата ПЦР], то, скорее всего, речь идет о повторном заражении. Если раньше, то с большой вероятностью это длительное выделение вируса. Фото: REUTERS

ПОДХВАТИЛ РИНОВИРУС - НЕ БОЙСЯ КОВИДА?

- В одном из научных исследований было показано, что риновирус, частый возбудитель простуд, может блокировать размножение коронавируса в клетках дыхательных путей человека. Исходя из этого, идут обсуждения, что, мол, простуженные люди лучше защищены «от короны». Но тот эксперимент все-таки был в пробирке. А что в реальной жизни?

- У разных вирусов есть различные способы взаимодействия друг с другом. В том числе, известен механизм интерференции. В этом случае один вирус мешает размножению другого, потому что иммунная система всех уровней уже находится в активированном состоянии, что предотвращает заражение следующим возбудителем.

С другой стороны, первый вирус может вызвать истощение иммунной системы. Тогда есть риск, что следующий патоген легче заразит и вызовет более тяжелое заболевание (такую ситуацию ученые предполагают при одновременном инфицировании ковидом и гриппом. - Ред.).

Как будет развиваться ситуация на практике при встрече риновируса и коронавируса в организме у разных людей, неизвестно. Теоретически возможны и первый, более благополучный вариант, и второй, усугубляющий заболевание. Поэтому точно не стоит намеренно простужаться. Или отправляться распространять ОРВИ на работу и в другие коллективы, если у вас отрицательный тест на коронавирус, но при это есть симптомы простуды.

МУЧИТЕЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ: ПОЧЕМУ ОНА СТАЛА СИЛЬНЕЕ В НЫНЕШНЮЮ ВОЛНУ

- На слабость и усталость больные ковидом жалуются с начала пандемии. Но те, кто болел не один раз, говорят, что сейчас этот симптом накрывает как никогда мощно. Есть ли предположения, с чем это может быть связано?

- Астенические проявления (слабость, усталость, утомляемость) при ковиде и после него могут развиваться по нескольким причинам. Среди них такие:

* истощение адаптационных резервов организма из-за обширного поражения вирусом;

* воспаление эндотелия (то есть внутренней выстилки. - Ред.) кровеносных сосудов, что негативно сказывается на кровообращении и может приводить к ухудшению снабжения органов и тканей кислородом;

* развитие хронических воспалительных процессов;

* поражения нервной системы (появился даже термин «нейроковид»).

Если человек болеет не в первый раз и организм не успел окончательно восстановиться после предыдущих встреч с коронавирусом, то неприятные симптомы, включая астению, могут проявляться сильнее.

От редакции: чтобы выяснить, насколько ваш организм пришел в себя после предыдущего заболевания и понять, в чем причины хронической усталости именно в вашем случае, врачи советуют пройти постковидную диспансеризацию. Она проводится бесплатно по полису ОМС и включает ряд важных исследований. Подробно об этом - в разделе «Здоровье» на kp.ru

ПРОГНОЗ

Когда закончится текущая вспышка

- Александр Николаевич, известно, что на Западе нынешняя, 6-я волна ковида продлилась около двух месяцев и пошла на спад. Но дело было летом, а у нас сейчас осень. На днях СМИ обнародовали прогноз аналитического сервиса ETNA . Нейросети рассчитали, что в России возможно несколько сценариев. По лучшему из них в нашей стране заболеваемость спадет к началу октября. А по самому пессимистичному прогнозу волна продлится аж до начала ноября. Вам какой вариант кажется более реалистичным?

- К октябрю мы точно увидим спад заболеваемости. Но не факт, что будет классический конец текущей волны. В отличие от летней вспышки на Западе у нас есть дополнительный «осложняющий» фактор. Люди вернулись из отпусков и с каникул в коллективы: на работу, в детсады, школы, вузы. Поэтому после некоторого спада возможен второй пик. Либо первый пик может оказаться удлиненным, как бы «размазанным» по времени.

В целом же в данный момент, судя по всему, мы находимся на переломе - думаю, подъема заболеваемости существенно выше нынешней (около 50 тыс человек в сутки) в эту волну уже не будет.

Так или иначе, к октябрю за счет значительного количества переболевших будет достигнут такой уровень популяционного иммунитета, который обеспечит спад заражений. Вопрос в том, случится это уже к началу месяца или к его концу.