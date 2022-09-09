Дмитрий Песков: То, что президент на учениях в Приморье был в военной куртке, со спецоперацией не связано. Шёл проливной дождь

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Дмитрий Сергеевич, на военных учениях в Приморье Верховный главнокомандующий России Владимир Путин впервые за многие годы появился в генеральском бушлате, в таком же, как у министра обороны и начальника Генштаба, которые сидели рядом, тогда как на таких же учениях в Забайкалье Владимир Владимирович был в гражданском костюме. Скажите, не связано ли это хотя бы отчасти с проводимой ныне спецоперацией в Донбассе и на Украине?

- Нет, не связано никак. И президент не был в военной форме, он надел действительно военную куртку. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной дождь.

- Не является ли то, что президент надел военную куртку, своего рода шагом к обретению Путиным генеральского звания, о чем журналист кремлевского пула из «Комсомольской правды» у вас уже пару раз спрашивал?

- Нет, единственная преследуемая цель – защититься от холода и дождя.