Начался учебный год и родительские чаты вновь закипели: сдаем деньги! Фото: Shutterstock

На общероссийском родительском собрании 1 сентября министр просвещения Сергей Кравцов объявил: школы всем необходимым обеспечены, денежные сборы недопустимы. А сборы на ремонт и вовсе уголовно наказуемы. Однако начался учебный год и родительские чаты закипели: сдаем деньги!

ВОДА, БУМАГА, ПРИНТЕР

ВЦИОМ недавно провел опрос. В числе главных трат на школу родители назвали сдачу средств на ремонт (29%) и подарки учителям (34%). На техническое оснащение класса отстегивал каждый пятый, на охрану — каждый восьмой. Учебники и рабочие тетради покупает каждый второй. Также в ходу «добровольные спонсорские взносы на нужды школы», участники опроса даже суммы называли — 2-2,5 тысячи разово. То есть запреты запретами, а сборы идут. И еще какие сборы!

Обзвонила знакомых мам: на что скидываетесь? Получился такой рейтинг:

- бумага

- картридж и краска для принтера

- кулер с водой и пластиковые стаканчики

- рабочие тетради

- утеплитель для окон

- регуляторы для окон для проветривания

- шкафчики для папок на технологию, атласов и пр.

- жалюзи

- химия и инвентарь для уборки

- рециркулятор для очистки воздуха

- цветы и подарки учителю, украшение класса, подарки детям на дни рождения (в основном книжки или сертификаты)

В среднем сдают по 3-5 тысячи рублей на учебный год.

На общероссийском родительском собрании 1 сентября министр просвещения Сергей Кравцов объявил: школы всем необходимым обеспечены, денежные сборы недопустимы. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭТО ЗАКОННО?

Школьное образование у нас бесплатное. Всем необходимым для реализации учебного процесса и безопасности учеников школы обеспечивают государство и муниципалитеты – это прописано в законе «Об образовании».

Так вот незаконны сборы на ремонт, хозяйственно-бытовые нужды (туалетная бумага, химия и инвентарь для уборки и субботников, санитайзеры и пр.), уборку класса, замену окон, мебели. Нельзя раскошеливать пап и мам на принтер, бумагу, кулер, лыжи и прочий спортинвентарь, а также охрану, установку турникетов и электронные пропуска.

Учебники и пособия, которые нужны «в пределах образовательных стандартов», должны выдавать бесплатно. Для факультатива или допзанятий покупают родители, если считают нужным. То же и с рабочими тетрадями: те, что школа включила в перечень обязательных, должны предоставить ученикам, пусть даже в виде ксерокопий или в электронном формате. Требовать купить – не имеют права. Равно как и влепить неуд за отсутствие рабочей тетради или невыполненные в ней задания.

Куда жаловаться на нарушения? Директору школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (создаются при школах из педагогов и родителей учеников). Не помогло – пишите в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, депутатам любого уровня.

ШКОЛЫ: ПОЧЕМУ СРАЗУ ПОБОРЫ?

Как по закону, ясно. А де-факто? Школы всем обеспечены?

Капремонты школам делают, однако не всем сразу. По словам Сергея Кравцова, за пять лет должны починить порядка 12 тысяч школ. Пока суть да дело, «очередникам» придется работать с текущими крышами, сифонящими окнами, прохудившимся линолеумом. Но ведь мамы с папами хотят, чтобы ребенку было комфортно в школе сейчас, а не через пять лет.

- В Москве с обеспечением порядок, а уже в Подмосковье сдают и на ремонты, и на кулеры, и на прочие нужды. Хотя всего-то МКАД переехать надо, - говорит Михаил Митин, консультант в сфере образования, экс-директор столичной школы. – В регионах денег порой не хватает даже на самое необходимое – ту же бумагу. И без помощи родителей справиться сложно.

Капремонты в школах делают, однако не всем сразу. В России за пять лет должны починить порядка 12 тысяч школ. Фото: Shutterstock

- Почему сразу поборы? Слово-то какое негативное, - посетовала директор гимназии из поволжского региона. - В Союзе каждая школа была закреплена за заводом или предприятием, которые помогали финансово. Сейчас родители сами предлагают помощь: давайте сделаем, давайте купим. Почему нет? Можно оформить договор благотворительности. Да, есть родители, которые возмущаются: мол, государство обязано школы обеспечивать, а не мы. Но и у нас четкая позиция: сами ничего не просим.

- Как с бумагой выкручиваетесь? К ВПР (Всероссийские проверочные работы, пишут с 4 класса), знаю, тысячи листов нужно напечатать, а все подорожало.

- Руководитель должен определить потребности и приоритеты. И если денег в обрез, закладывать расходы на бумагу, а не на дополнительный компьютер. Мы предлагаем родителям дополнительные услуги: индивидуальные занятия с учениками, школа полного дня — это немного выручает финансово. Недавно был запрос федеральный о том, в каком оборудовании нуждаются школы по каждому предмету. Мы заполнили отчетность, отправили, ждем. Но как будут эти потребности закрывать, пока неясно. То же с учебниками и рабочими тетрадями. Потребность есть, но закупка дорогая и нужен перечень, что именно дает государство.

- А питьевой режим детворе как обеспечиваете?

- В столовой всегда есть кипяченая вода. Это отвечает санитарным требованиям.

РОДИТЕЛИ: НА РЕБЕНКЕ ЭКОНОМИТЬ?

«На практике все выглядит исключительно добровольно или даже по инициативе родителей. Администрация долго сопротивляется, но под давлением возмущенной общественности соглашается принять деньги», - язвят родители на форумах и в чатах, обсуждая больную тему «добровольно-принудительных» сборов.

Казалось бы, а в чем проблема? Не хотите – не скидывайтесь, имеете право. Но в том-то и дело, что обычно баламутят воду один-два щедрых и состоятельных родителя, предлагая купить школе принтер, а в класс рециркулятор, а остальные смиренно лезут в кошельки. Кто пытается выступить против, теряют боевой настрой под прессингом: «вам что – на ребенка жалко?» или «потом же отыграются на вашей дочке!». Кто отыгрывается и как, неизвестно, но манипуляция прокатывает. Быть как все проще, пусть и дороже.

Получается замкнутый круг, который разомкнется, когда школы будут полностью обеспечены. Однако в той же Москве победили поборы не только стопроцентным финансированием, но и жесткой позицией: нельзя ни просить, ни предлагать. То есть приструнили и школы, и родителей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Доказать факт побора сложно

- Вымогательство – это статья УК РФ, подразумевающая угрозу насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозу распространения порочащих сведений. Поэтому к учителям она никак не подходит, - объяснил KP.RU ведущий юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. - Мало того, если учителя тратят деньги реально на обеспечение деятельности ввиду необеспеченности школы, то и вовсе привлечение к уголовной ответственности невозможно (ибо нет собственной выгоды).

Другое дело, когда деньги тратятся на свое усмотрение. Или когда такие взносы родителям ставятся в ультимативной форме: платите или ваш ребенок не получит хорошую оценку. Но доказать такие факты крайне тяжело. А если факты и будут установлены, то, скорее всего, будет инкриминироваться мошенничество (хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием – ст. 159 УК РФ). А эта статья также подразумевает личную выгоду преступника, а не просто факт побора. Такие прецеденты бывают крайне редко, когда размер «поборов» очень велик. Да и редко в полицию пишут заявление по данным фактам (а без повода дело не возбуждается).

Если же родители хотят установить кулер или иное техническое средство, которое необязательно в классах и не предусмотрено бюджетом заведения – то сделать это за счет собственных средств (решением родительского комитета, к примеру) не запрещается. Однако редко когда такие решения оформляются протоколами для их легитимизации.

Конечно, каждое учебное заведение должно обеспечить учебный процесс в полном объеме (будь то картриджи, бумага или шторы). Никакие поборы невозможны. Но заявления чиновников о борьбе с поборами - не более чем популизм, так как все чиновники давно знают данную проблему, а освещают ее только в угодное время, никак, по сути, с ней не борясь.

КСТАТИ

Цветы и подарки учителю – только недорогие

В Гражданском кодексе (ст. 575 «Запрещение дарения») назван допустимым «обычный подарок» стоимостью до 3 тысяч рублей. То есть букет учителю за 7-10 тысяч, где между бутонов еще и конвертик «от класса» с энной суммой припрятан, - нарушение. И дарить такой шик-блеск нельзя, и принимать.