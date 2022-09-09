Начался учебный год и родительские чаты вновь закипели: сдаем деньги!
Фото: Shutterstock
На общероссийском родительском собрании 1 сентября министр просвещения Сергей Кравцов объявил: школы всем необходимым обеспечены, денежные сборы недопустимы. А сборы на ремонт и вовсе уголовно наказуемы. Однако начался учебный год и родительские чаты закипели: сдаем деньги!
ВЦИОМ недавно провел опрос. В числе главных трат на школу родители назвали сдачу средств на ремонт (29%) и подарки учителям (34%). На техническое оснащение класса отстегивал каждый пятый, на охрану — каждый восьмой. Учебники и рабочие тетради покупает каждый второй. Также в ходу «добровольные спонсорские взносы на нужды школы», участники опроса даже суммы называли — 2-2,5 тысячи разово. То есть запреты запретами, а сборы идут. И еще какие сборы!
Обзвонила знакомых мам: на что скидываетесь? Получился такой рейтинг:
- бумага
- картридж и краска для принтера
- кулер с водой и пластиковые стаканчики
- рабочие тетради
- утеплитель для окон
- регуляторы для окон для проветривания
- шкафчики для папок на технологию, атласов и пр.
- жалюзи
- химия и инвентарь для уборки
- рециркулятор для очистки воздуха
- цветы и подарки учителю, украшение класса, подарки детям на дни рождения (в основном книжки или сертификаты)
В среднем сдают по 3-5 тысячи рублей на учебный год.
На общероссийском родительском собрании 1 сентября министр просвещения Сергей Кравцов объявил: школы всем необходимым обеспечены, денежные сборы недопустимы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Школьное образование у нас бесплатное. Всем необходимым для реализации учебного процесса и безопасности учеников школы обеспечивают государство и муниципалитеты – это прописано в законе «Об образовании».
Так вот незаконны сборы на ремонт, хозяйственно-бытовые нужды (туалетная бумага, химия и инвентарь для уборки и субботников, санитайзеры и пр.), уборку класса, замену окон, мебели. Нельзя раскошеливать пап и мам на принтер, бумагу, кулер, лыжи и прочий спортинвентарь, а также охрану, установку турникетов и электронные пропуска.
Учебники и пособия, которые нужны «в пределах образовательных стандартов», должны выдавать бесплатно. Для факультатива или допзанятий покупают родители, если считают нужным. То же и с рабочими тетрадями: те, что школа включила в перечень обязательных, должны предоставить ученикам, пусть даже в виде ксерокопий или в электронном формате. Требовать купить – не имеют права. Равно как и влепить неуд за отсутствие рабочей тетради или невыполненные в ней задания.
Куда жаловаться на нарушения? Директору школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (создаются при школах из педагогов и родителей учеников). Не помогло – пишите в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, депутатам любого уровня.
Как по закону, ясно. А де-факто? Школы всем обеспечены?
Капремонты школам делают, однако не всем сразу. По словам Сергея Кравцова, за пять лет должны починить порядка 12 тысяч школ. Пока суть да дело, «очередникам» придется работать с текущими крышами, сифонящими окнами, прохудившимся линолеумом. Но ведь мамы с папами хотят, чтобы ребенку было комфортно в школе сейчас, а не через пять лет.
- В Москве с обеспечением порядок, а уже в Подмосковье сдают и на ремонты, и на кулеры, и на прочие нужды. Хотя всего-то МКАД переехать надо, - говорит Михаил Митин, консультант в сфере образования, экс-директор столичной школы. – В регионах денег порой не хватает даже на самое необходимое – ту же бумагу. И без помощи родителей справиться сложно.
Капремонты в школах делают, однако не всем сразу. В России за пять лет должны починить порядка 12 тысяч школ.
Фото: Shutterstock
- Почему сразу поборы? Слово-то какое негативное, - посетовала директор гимназии из поволжского региона. - В Союзе каждая школа была закреплена за заводом или предприятием, которые помогали финансово. Сейчас родители сами предлагают помощь: давайте сделаем, давайте купим. Почему нет? Можно оформить договор благотворительности. Да, есть родители, которые возмущаются: мол, государство обязано школы обеспечивать, а не мы. Но и у нас четкая позиция: сами ничего не просим.
- Как с бумагой выкручиваетесь? К ВПР (Всероссийские проверочные работы, пишут с 4 класса), знаю, тысячи листов нужно напечатать, а все подорожало.
- Руководитель должен определить потребности и приоритеты. И если денег в обрез, закладывать расходы на бумагу, а не на дополнительный компьютер. Мы предлагаем родителям дополнительные услуги: индивидуальные занятия с учениками, школа полного дня — это немного выручает финансово. Недавно был запрос федеральный о том, в каком оборудовании нуждаются школы по каждому предмету. Мы заполнили отчетность, отправили, ждем. Но как будут эти потребности закрывать, пока неясно. То же с учебниками и рабочими тетрадями. Потребность есть, но закупка дорогая и нужен перечень, что именно дает государство.
- А питьевой режим детворе как обеспечиваете?
- В столовой всегда есть кипяченая вода. Это отвечает санитарным требованиям.
«На практике все выглядит исключительно добровольно или даже по инициативе родителей. Администрация долго сопротивляется, но под давлением возмущенной общественности соглашается принять деньги», - язвят родители на форумах и в чатах, обсуждая больную тему «добровольно-принудительных» сборов.
Казалось бы, а в чем проблема? Не хотите – не скидывайтесь, имеете право. Но в том-то и дело, что обычно баламутят воду один-два щедрых и состоятельных родителя, предлагая купить школе принтер, а в класс рециркулятор, а остальные смиренно лезут в кошельки. Кто пытается выступить против, теряют боевой настрой под прессингом: «вам что – на ребенка жалко?» или «потом же отыграются на вашей дочке!». Кто отыгрывается и как, неизвестно, но манипуляция прокатывает. Быть как все проще, пусть и дороже.
Получается замкнутый круг, который разомкнется, когда школы будут полностью обеспечены. Однако в той же Москве победили поборы не только стопроцентным финансированием, но и жесткой позицией: нельзя ни просить, ни предлагать. То есть приструнили и школы, и родителей.
Доказать факт побора сложно
- Вымогательство – это статья УК РФ, подразумевающая угрозу насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозу распространения порочащих сведений. Поэтому к учителям она никак не подходит, - объяснил KP.RU ведущий юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. - Мало того, если учителя тратят деньги реально на обеспечение деятельности ввиду необеспеченности школы, то и вовсе привлечение к уголовной ответственности невозможно (ибо нет собственной выгоды).
Другое дело, когда деньги тратятся на свое усмотрение. Или когда такие взносы родителям ставятся в ультимативной форме: платите или ваш ребенок не получит хорошую оценку. Но доказать такие факты крайне тяжело. А если факты и будут установлены, то, скорее всего, будет инкриминироваться мошенничество (хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием – ст. 159 УК РФ). А эта статья также подразумевает личную выгоду преступника, а не просто факт побора. Такие прецеденты бывают крайне редко, когда размер «поборов» очень велик. Да и редко в полицию пишут заявление по данным фактам (а без повода дело не возбуждается).
Если же родители хотят установить кулер или иное техническое средство, которое необязательно в классах и не предусмотрено бюджетом заведения – то сделать это за счет собственных средств (решением родительского комитета, к примеру) не запрещается. Однако редко когда такие решения оформляются протоколами для их легитимизации.
Конечно, каждое учебное заведение должно обеспечить учебный процесс в полном объеме (будь то картриджи, бумага или шторы). Никакие поборы невозможны. Но заявления чиновников о борьбе с поборами - не более чем популизм, так как все чиновники давно знают данную проблему, а освещают ее только в угодное время, никак, по сути, с ней не борясь.
Цветы и подарки учителю – только недорогие
В Гражданском кодексе (ст. 575 «Запрещение дарения») назван допустимым «обычный подарок» стоимостью до 3 тысяч рублей. То есть букет учителю за 7-10 тысяч, где между бутонов еще и конвертик «от класса» с энной суммой припрятан, - нарушение. И дарить такой шик-блеск нельзя, и принимать.