Реки бегут и мы побежали

В экомарафоне придали участие взрослые с детьми. Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Марафон так и называется - «Реки бегут». Каждый год он проходит в разных городах. В 2020 году - в подмосковной Дубне, в 2021-м - вдоль реки Упы в Туле. В 2023 году экомарафон планируют провести в Москве. Нынешний забег состоялся в Сочи, прямо на берегу Черного моря. Что, в общем, весьма символично. Все крупные реки впадают в моря, вот и мы побежали, как и остальные более 1000 участников марафона. В экологическом забеге приняли участие как опытные спортсмены, так и любители. Для них были подготовлены дистанции разной сложности: на 1, 5, 10 и 21 километр. На дистанции вышли больше 1000 участников из 110 городов России, а также Абхазии. Самому старшему бегуну 79 лет. Младшему нет и года. Он преодолевал дистанцию в коляске.

Охлаждали бегунов поливальные машины.Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Марафон от Федерального агентства водных ресурсов - это серия забегов на разные дистанции, призванная сформировать правильную систему экоценностей жителей нашей страны. Бережное отношение к природе, водоохранная деятельность и осознанное потребление - вот темы, которые объединила в себе концепция экомарафона.

Организатором забега стали Росводресурсы.Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Старт мероприятию дали актриса Юлия Михалкова и заслуженный журналист Краснодарского края Алексей Власов.

- Здоровый образ жизни и экология связаны неразрывно, - сказала Юлия Михалкова, амбассадор акции «Вода России». - Приятно придерживаться правильного образа жизни, когда вокруг все чисто и воздух не загрязнен. Если будет здорова природа, будем здоровы и мы.

Некоторые питомцы не отставали от хозяев-бегунов. Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Супруги Алексей и Анна приехали с двумя детьми в Сочи из Адыгеи. Зарегистрировались на дистанцию 10 км. Даже жара в 32 градуса их не испугала.

- Это крутая идея - объединить в одном марафоне спорт и экологию, - сказал Алексей, - поэтому мы здесь.

На финише участников ждал вкусный перекус. Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Не остались в стороне и мы. Правда, дистанцию выбрали покороче - на 1 км. Корреспондент Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Юра Кораблев бежал с микрофоном и по ходу брал интервью у симпатичных девушек: куда, мол, красавица, бежим?

- Не куда, а для чего, - отмахивалась от Юриного микрофона Айя из Сочи. - Для интереса, для себя, для спорта. Вообще надо почаще проводить такие марафоны. У вас, кстати, дыхание неправильное. Носом дышите, глубже, ровнее, так бежать легче.

На старт! Внимание! Марш! Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

Кораблев задышал, прибавил скорости и нагнал еще одну бегунью. Та, как выяснилось, просто гуляла по набережной, вдруг увидела, что все бегут, и тоже побежала.

Бежать в знойный день - то еще испытание. Справиться с ним бегунам помогали поливальные машины, которые обдавали участников водой на больших дистанциях, и раздача питьевой воды по всем маршрутам.

- Во время забега понимаешь - тяжело в такую жару и нам, и рекам, - поделился впечатлениями Арсен, пробежавший 21 км.

Вожделенный финиш в знойный день.Фото:Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

К слову, в Краснодарском крае более 80 рек, которые бегут в Черное море.

- Хотя участников нашего экологического марафона было в 12 раз больше, все они - символ множества водных потоков, устремленных к своему природному финишу - устью, - отметил руководитель Кубанского БВУ Росводресурсов Роман Авдеев. - Самая крупная река этих мест - Мзымта. Это олимпийская река, с гор она спускается к спортивным объектам и впадает в море на территории Олимпийского парка, что еще раз подчеркивает единство спорта и экологии.

ПОБЕДИТЕЛИ

Дистанция 5 км

• Татьяна Соколова 0:19,43

• Роман Щетников 0:16,57

Дистанция 10 км

• Евгения Бовт 0:48,15

• Михаил Живагин 0:39,22

Дистанция 21,1 км

• Виктория Калинина 1:38,31

• Илларион Поздняков 1:22,49

ДЕЛА БЛАГИЕ

После завершения забега вырученные от взносов за участие в марафоне 264 800 рублей организаторы передали в научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа». Специалисты лечат, реабилитируют и выпускают морских млекопитающих в привычную среду обитания, содержат дельфинов в полувольных условиях в случаях, когда доказано, что самостоятельно животное не выживет.