Валентин Коновалов, глава Хакасии: «Мы развиваем новую экономику, которая не вредит природе»

Валентин Коновалов в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме

ПОДДЕРЖКА ТУРОТРАСЛИ ЗА ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ В ПЯТЬ РАЗ

- Валентин Олегович, начнем разговор с делового климата в вашем регионе. Какие меры поддержки бизнеса действуют в Хакасии?

- Меры очень разнообразные, их прорабатываем уже давно. Еще с 2019 года мы начали снижение налогового бремени, в частности, практически в два раза снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. Потом, с приходом пандемии, мы продолжили это делать, снизили ставки УСН для наиболее пострадавших отраслей, снизили налог взимаемый при применении патента. Сейчас, с приходом новых вызовов, мы также стараемся бизнес поддержать, включили в число льготников IT отрасль, перевозчиков. Мы снизили до минимального, до 1%, единый сельскохозяйственный налог. Более того, у нас есть различные меры поддержки, как наши региональные, так и федеральные. Это и гранты и субсидирование. Поддерживаем сельское хозяйство, туризм, обрабатывающее производство, легкую промышленность.

Помощь малому и среднему бизнесу в Хакасии оказывают Фонд развития предпринимательства, Фонд развития промышленности, развития экспорта, инжиниринговый центр. Есть у нас и своя региональная кредитная организация, которая выдает кредиты под выгодный процент, в том числе ручается за предпринимателей, работающих в отраслях, в которых мы заинтересованы. Меры поддержки разнообразные, в принципе они охватывают практически все ключевые для республики отрасли.

- Вы упоминали в том числе и о промышленность. Как ее поддерживаете? Потому что на сегодня это одна из ключевых отраслей для страны в целом.

- Один из пяти наших стратегических приоритетов – развитие экономики, которая не вредит природе. Это такие отрасли как туризм, сельское хозяйство, производства высокой переработке. То есть те отрасли, которые не вредят нашей уникальной природе. Например, в туризм вложения из регионального бюджета мы за последние три года увеличили в 5 раз, в сельское хозяйство – более чем в 2 раза. Также ставку делаем на строительную отрасль, на легкую промышленность. У нас с прошлого года создан Фонд поддержки промышленности, который работает с производителями продукции высокой переработки. В этом году мы фонд докапитализируем. С одной стороны, привлекли туда федеральные средства (кстати, впервые в истории республики), с другой, дополнительно выделяем средства из регионального бюджета. Например, по федеральным мерам поддержки пищевую промышленность поддержать нельзя, а мы это будем компенсировать нашим региональным бюджетом. Через фонд выдаются субсидии на приобретение оборудования для развития производства.

УГОЛЬ ИДЕТ НА ВОСТОК ЧЕРЕЗ ЗАПАД

- Мне кажется, в нынешней российской экономике импортозамещение - ключевое слово. Как в вашем регионе внедряется российское программное обеспечение?

- Довольно активно предприниматели используют российское ПО. В этом году более 700 наших предприятий и предпринимателей заместили иностранное ПО на отечественное. И в этом, конечно, активно помогает федеральная программа Минцифры, когда половина таких расходов предпринимателей компенсируется государством.

- Какова ситуация с отгрузкой добытого угля из Хакасии, какие меры предпринимает правительство республики для поддержки угледобывающей отрасли?

- Вообще, конечно, это главная наша беда – в ограниченных пропускных возможностях железной дороги на восток. Сегодня мы понимаем, что ситуация сложная в связи с санкциями, западный рынок ограничен. На уголь введено эмбарго, некоторые страны, Польша например, ввели его еще в апреле. И, конечно, это ограничивает возможности по вывозу угля. Для республики эта отрасль крайне важна, это одна основных отраслей нашей промышленности наряду с гидроэнергетикой и алюминиевой промышленностью.

В прошлом году, благодаря тесной работе с правительством Российской Федерации, с РЖД, нам удалось добиться поручения президента на этот год по вывозу из Хакасии в объеме 8,6 млн. тонн угля. Здесь большое спасибо и полпреду Анатолию Анатольевичу Серышеву, и первому вице-премьеру Андрею Рэмовичу Белоусову, который этой работой на уровне федерального правительства занимается. Но, к сожалению беспрецедентная санкционная война Запада против нашей Родины, конечно, сейчас влияет на исполнение этого поручения. Потому что уголь не является приоритетным товаром в перевозке, и с учетом, что большинство производителей сегодня желают вывезти свою продукцию именно на восток, это создает большие проблемы для угольной отрасли в целом, в том числе для нас как для угледобывающего региона.

Сегодня нам удалось добиться, что вывоз на восток будет не менее, чем на уровне прошлого года. Мы продолжаем прорабатывать и с РЖД, и с правительством РФ, возможность увеличения вывоза на восточном направлении. Ну, и также работаем над тем, чтобы везти на запад через южные и северные порты. По сути, конечно, эта задача федеральная, страдают сегодня все угледобывающие регионы, и в принципе ситуация такая, что отрасль находится под большими рисками. Но я уверен, что федеральное правительство совместно с нами, с регионами найдет решение проблемы. Отрасль важно сохранить, обеспечить ее поступательное развитие, ведь угольщики – это рабочие места, это семьи, это судьба целых населенных пунктов многих территорий и моногородов.

ЗА 30 КИЛОМЕТРОВ ПЯТЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

- Вы уже упоминали, что регион предпринимает достаточно большие усилия для развития туризма. В этом году Хакасия вошла в состав национального туристического маршрута «Сибирские каникулы». Насколько он важен для развития отрасли в регионе?

- Вообще туризм на протяжении последних 3,5 лет мы очень активно развиваем в республике. В прошлом году брендировали Хакасию, у нас теперь есть свой бренд – «Земля пяти стихий». У всех есть четыре основные стихии, а в Хакасии есть еще пятая - это Солнце истории. Земля наша действительно с этой точки зрения уникальная. Ряд ученых считает, что это одно из мест зарождения человеческой цивилизации. На территории республики, в Хакасско-Минусинской котловине, была цивилизация, как раз в период существования Месопотамии и Древнего Египта. В Хакасии одна из самых высоких в мире концентраций памятников археологии на один квадратный километр.

Поэтому мы делаем ставки на туристическую отрасль. Наше участие в национальном маршруте «Сибирские каникулы», важно, во-первых, с точки зрения позиционирования региона, привлечения туристов. А с другой стороны, это дополнительная поддержка от Федерации. Мы довольно тесно взаимодействуем с Ростуризмом, с Зариной Валерьевной Догузовой. Республика получает поддержку, мы имеем возможность развивать туристическую инфраструктуру, как за счет привлечения федеральных средств, так и за счет привлечения инвесторов. Отдельное внимание сегодня уделяем развитию дорожной сети к нашим достопримечательностям.

У нас идет рост туристического потока. В этом году по объемам услуг, которые оказываем в сфере туризма, перевалили за миллиард. Для нашего региона это большие деньги. И это рост по отношению к 2020 году двукратный. Причем мы понимаем, что туристическая отрасль, она не полностью даже отражается в налогах, эффект, который она оказывает на развитие экономики, он такой мультипликативный. Потому что это и рабочие места, и те деньги, которые оставляют в других отраслях туристы, когда приезжают. Вот в этом году мы единый бренд сделали для товаров, которые произведены у нас в республике. Мы каждый год стараемся вводить новые «фишки», новые туристические услуги. Например, с прошлого года стало возможным посещение Саяно-Шушенской ГЭС, увидеть это поистине грандиозное сооружение не только снизу, но и сверху, с гребня. А это самая высокая ГЭС в мире – 242 метра, 9 девятиэтажных домов! А за ее плотиной 33 кубических километра воды – Саяно-Шушенское водохранилище, которое простирается до самой Тувы.

И вообще уникальное на самом деле строение не только с точки зрения масштаба, но и с точки зрения эстетического восприятия это действительно произведение архитектуры высочайшего уровня. Туристы испытывают колоссальные эмоции и открывают для себя нечто новое и интересное.

С этого года мы предоставляем туристам возможность участия в археологических раскопках. А у нас огромное количество раскопок проводится ежегодно. Вот в этом году очередная экспедиция работает на участке Усть-Камышта-1. Это захоронение где находки датируются от 31 века до нашей эры до 2 века нашей эры! У нас красивейшая и уникальная природа. В Хакасии можно проехать буквально 30-50 километров – и сменяется 5 климатических зон, начиная от степи и заканчивая горами, лесостепью. Все это делает наш регион привлекательным. Не зря первые лица государства любят посещать Хакасию, отдыхать у нас. И я, пользуясь случаем, приглашаю слушателей «Комсомольской правды» приехать и увидеть Хакасию своими глазами.

УДВОЕНИЕ «ЦЕЛЕВИКОВ» В МЕДИЦИНЕ

- Поговорим о медицине. С началом пандемии во многих регионах выявились слабые места. Были проблемы с медицинскими кадрами, с уровнем медицины в целом… Что вы делаете для того, чтобы эти задачи решить?

- Как и во многих других регионах страны, кадровая проблема - основная в здравоохранении. Но мы используем разнообразные меры, для того чтобы кадры в медицину приходили, и приходили не только в города, но и в сельскую местность. В частности, за последние два года ввели целый ряд региональных мер поддержки для приходящих в регион врачей. Это и единоразовые выплаты - мы их увеличили в три раза. Сегодня врач может получить полмиллиона рублей от республики. Это помимо того, что есть выплаты федеральные. С этого года мы покупаем врачам жилье. Более 100 миллионов в региональном бюджете заложили, и на следующий год планируем эту поддержку сохранить. Это касается сельской местности, касается узких специальностей, по которым у нас дефицит в городах. С прошлого года мы тем, кто не успел приобрести жилье или еще стоит в очереди, компенсируем до 10 тысяч рублей арендной платы. И ряд других мер социальной поддержки. Последний пакет мы утвердили в июне этого года совместно с депутатами Верховного Совета республики.

Одновременно, конечно, думаем и об обучении. У нас заключено более 700 целевых договоров по обучению врачей, фельдшеров и младшего медицинского персонала. Причем за последние два года мы количество «целевиков» удвоили.

Что касается развития здравоохранения в целом, за последние 3 года мы в два раза увеличили финансирование, активно обновляем материально-техническую базу, приобретаем оборудование, строим новые лечебные корпуса. Вот буквально на днях я открыл радиологический корпус онкодиспансера, туда было вложено около миллиарда рублей. В основном это деньги федеральные, хотя и республика тоже, конечно, участвовала. Это крайне нужное учреждение не только для Хакасии, но и для юга Красноярского края, для Тувы. То есть теперь все наши жители юга Сибири имеют возможность получать замкнутый цикл онкологической помощи.

Сегодня базу здравоохранения мы активно развиваем, проводим ремонты, строим ФАПы (фельдшерские пункты). В этом году 17 ФАПов и амбулаторий, в прошлом году 8. Идет обновление автопарков, приобретаем автомобили скорой помощи. Конечно, здесь большое спасибо Федерации, президенту. Потому что именно он инициировал национальный проект «Здравоохранение».

БОРЬБА СО СМОГОМ

- Хотелось бы еще обсудить вопрос экологии. Насколько это серьезная проблема для вашего региона? И что делается для того, чтобы экология стала лучше?

- Для нас первоочередная проблема – состояние атмосферного воздуха в Хакасско-Минусинской котловине. Специфика такая, что в осенне-зимний период у нас происходят инверсии, застои воздушных масс, меньше ветра, ну и плюс все – и частное жилье, и предприятия – в основном топятся углем. В котловине проживает порядка 65% населения республики, это столица Абакан, город Черногорск и целый ряд населенных пунктов Алтайского и Усть-Абаканского районов республики. И здесь в осенне-зимний период бывает смог.

Так сложилось, что раньше вопросами окружающей среды в Хакасии практически не занимались. Мы за последние годы провели очень большую документальную работу, подготовили сводный план предельно допустимых выбросов, прогностическую схему. Нам это сегодня позволяет вводить режим так называемого черного неба и ограничения на предприятия. Параллельно мы подготовили документацию для вхождения в программу «Чистый воздух», и вот с 2023 года мы в нее попадаем. Сегодня имеем возможность, исходя из изменений программы, которую мы отстаивали на федеральном уровне, и нас поддержало Министерство природных ресурсов, поддержал профильный заместитель председателя правительства Виктория Валерьевна Абрамченко, модернизации электрических сетей и поддержки населения, которое будет переходить на электроотопление. А сами мы с этого года реализуем в одном из районов Абакана республиканскую программу экспериментальную, где дотируем жителям энерготариф до рубля. И если наш пилотный проект пойдет нормально с правовой, с технической точки зрения, мы сможем уже, войдя в федеральный проект «Чистый воздух», транслировать это на весь город Абакан и на весь город Черногорск.

С другой стороны, работаем активно с предприятиями, с юридическими лицами, у которых есть угольные котельные. За счет присоединения в прошлом году города Черногорска к Абаканской ТЭЦ, 7 угольных котельных вывели из строя, в этом году еще 3 населенных пункта также будут подключены к Абаканской ТЭЦ. Мы еще 4 котельных закроем.

Также работу ведем и с предпринимателями по снижению выброса, по подключению к тем тепловым сетям, которые уже есть, стараемся делать все, чтобы они не использовали отдельные свои локальные котельные. В общем, делаем довольно немало для окружающей среды. Есть у нас программа и по ликвидации свалок, по созданию мест для организованного сбора мусора. Мы понимаем, что работа с экологией, она такая, игра в долгую. Нет моментального результата, но, тем не менее, эта работы приносит хорошие плоды.

«АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ» «РУСАЛА»

- Валентин Олегович, какие инвестиционные соглашения заключила и планирует заключить республика на Восточном форуме? О знаковых расскажите коротко.

- Мы подписали соглашение с «РУСАЛом», они инвестируют у нас в сельское хозяйство. Это предприятие в Орджоникидзевском районе, такое, если не градо-, то селообразующее. Большие планы у них по развитию, по увеличению поголовья скота, по развитию растениеводства. Это, наверное, один из якорных проектов в сельском хозяйстве у нас в республике будет.

Также у «РУСАЛа» планы по развитию производства алюминия. Мы планируем целую отдельную зону экономическую, чтобы привлечь их инвестиции, по производству фольги. Это уже продукт высокой переработки, который используется в различных отраслях, например, в пищевой промышленности.

- Да, в большом количестве.

- И не только в России…

Мы подписали соглашение со Сколково. И здесь тоже у нас планы по развитию индустриального парка, есть наметки по созданию у нас в Хакасии технопарка по внедрению передовых технологий. Это тоже очень перспективно для республики. Подписаны мной уже соглашения и с рядом наших регионов России. Это Приморский край. Тоже хорошие перспективы, особенно важно нам сегодня восточное направление, ну, и в принципе расширение взаимодействия между нашими регионами. Продолжаем укреплять и расширять отношения с Татарстаном. Для нас это важно чем? Татарстан довольно развит в производстве техники, в частности, «КамАЗ», продукция которого используется многими нашими предприятиями – промышленными, сельскохозяйственными. Это важно с точки зрения импортозамещения. Ну, и в целом развитие взаимных инвестиций, торговых связей.